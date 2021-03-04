المارشال فون بوك فيودور المشير الميداني - 1

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نبدا سلسلتنا بالمارشال فون بوك فيدور المشير وقائد عسكري ألماني أسطوري، الذي دخل في تاريخ العالم لمزاياه العسكرية. خلال الهجوم على أراضي الاتحاد السوفيتي، ركض بوك مجموعة الجيش بأكمله تسمى "مركز". وبالإضافة إلى ذلك، وجه الجنرال الهجوم ضد موسكو. هل تريد أن تعرف المزيد عن هذا الشخص التاريخي؟ مرحبا بكم في هذا التقرير!
فيدور فون بوك. سيرة
ولد العام المقبل في 3 ديسمبر 1880 في مدينة كوسترين، التي تنتمي إلى الإمبراطورية الألمانية (حاليا بولندا). نشأ الصبي في عائلة ضابط ألماني يدعى موريتز فون بوك. الأم فيدور أولغا ليس فقط الألمانية، ولكن أيضا الجذور الروسية. هذا هو السبب في بوك لديه اسم الروسي. وخدم شقيق فيدور في برلين كمستشار بحري للإمبراطور الروسي. بشكل عام، يمكن تقسيم جنس فون بوكوف إلى فرعين رئيسيين: البروسية والبلطيق. كان الأقارب على طول خط البلطيق أعضاء الأرستقراطية مع جذور روسية.
في عام 1898، عندما تلقى بوك تعليما جامعيا، تم تعيين فيودور لفوج الحرس كملزم. الشاب سرعان ما ارتفع السلم الوظيفي. بالفعل في عام 1904 حصل على رتبة كتيبة أدجوتانت، وفي عام 1906 - فوج. طوال 1910-1912. درس في أكاديمية الأركان العامة. بعد تخرجه من الخدمة، تم إرسال فيدور مع رتبة القبطان إلى هيئة الأركان العامة. في عام 1913 تلقى فون بوك لقب رئيس التموين في الحرس الفيلق.
الحرب العالمية الأولى
في سبتمبر 1914 كان فون بوك فيودور في مقر حرس الحرس. وهناك حصل على لقب رئيس العمليات. في الوقت نفسه، حصل على خدماته من قبل الصليب الحديدي من الدرجة الثانية، وفي أكتوبر، تلقى فيدور الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. طوال 1916-1917 سنوات. خدم فيدور في مقر الفرقة رئيسا للادارة التنفيذية. وفي الفترة نفسها حصل على رتبة كبرى. في سياق الحرب، بالإضافة إلى الصلبان الحديد، تلقى فون بوك فيودور أكثر من عشرة أوامر أخرى. في أبريل 1918، شارك الرائد في الهجوم على بيكاردي. وبفضل هذا، حصل على أرقى نظام بروسي يسمى بور لي ميريت، المعروف أيضا باسم "ماكس الأزرق".
بين الحرب العالمية في جمهورية فايمار كان هناك انخفاض كبير في القوات العسكرية في ألمانيا. والسبب في ذلك هو ما يسمى بمعاهدة فرساي. ومع ذلك، تمكن فون بوك من الحفاظ على منصبه والبقاء في رايشزوهر. وظل يعمل لعدة سنوات في المقر في مناصب مختلفة. وفي وقت لاحق، حصل على لقب رئيس مقر المقاطعة، وأصبح فيما بعد رئيسا لكتيبة المشاة. بعد بعض الوقت، بينما كان في رتبة العقيد، تمت ترقيته فيدور إلى قائد فوج المشاة. سرعان ما تلقى فون بوك زيادة أخرى - أصبح رئيس عام. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين فيدور قائدا في إحدى فرق الفرسان.
في عام 1933، السلطة في البلاد في أيدي النازيين. فون بوك فيودور يحتفظ موقف محايد للنظام الجديد. بالفعل في عام 1935 تم تعيينه قائد في المجموعة الثالثة للجيش. قريبا فون بوك يقرر تسوية. في عام 1936، رئيس عام يبدأ الأسرة، قريبا ابنته ولدت. ومع ذلك، لم تفرج الخدمة العسكرية عن فيدور. بالفعل في 12 مارس 1938، قاد الجيش الثامن خلال أنسكلوس. بعد ذلك، تلقى بوك المرتبة التالية - أصبح العقيد العام.
الحرب العالمية الثانية
خلال غزو بولندا من قبل الجيش الألماني، قاد بوك جيش يسمى "الشمال". وبفضل هذا، في 30 سبتمبر 1939، تم تجديد مجموعة المكافآت فيودور مع الصليب فارس. وبعد عام، يقود بوك مجموعة كاملة من الجيوش، "ب"، تحتل بلجيكا وهولندا. في العام نفسه بعد احتلال القوات الألمانية من قبل باريس، يشارك فيدور في موكب الفيرماخت الذي أقيم في قوس النصر. 19 يوليو بوك يتلقى عنوانا جديدا - المشير العام.
غزو الاتحاد السوفيتي
عندما دخلت القوات الألمانية أراضي الاتحاد السوفياتي، فون بوك يتلقى تحت تصرفه مجموعة الجيش تسمى "مركز". وكانت المهمة الرئيسية لهذه المجموعة هي الاستيلاء على موسكو. كان "مركز" تمتلك أقوى مجموعات دبابات من غودريان والقوط.
وكان الجنرال فيدور فون بوك ملتزما بمعاملة جديرة بالاهتمام للسكان المحتلين. كان على يقين من أن مستوى الانضباط في صفوف الجيش سوف ينخفض بشكل كبير. واستنادا إلى مذكرات فيدور، يمكن أن نستنتج أنه اعتبر الاتحاد السوفياتي الخصم الضعيف علنا. وقبل الجنرال الشعوب السلافية بأنها "غير أصلية" غير متعلمة وغير متعلمة. وفي هذا الصدد، لم يكن لديه أي تناقضات مع هيملر أو هتلر. ومن المعروف أيضا أن فيدور تلقى عرضا لارتكاب محاولة على الفوهرر. ومع ذلك، رفض بوك مثل هذا المشروع.
خلال أزمة الشتاء (شتاء 1941)، فيودور يتحدث بشكل حاسم عن الوضع في الجبهة في ذلك الوقت. أثارت تعليقات بوك السخط من الفوهرر. وكان هتلر مقتنعا بأن الجنرالات الألمان والجنرال فيودور على وجه الخصوص أصبحوا السبب في فشل هجوم موسكو وعملية بارباروسا بشكل عام. قريبا، بسبب الفشل على الجبهة، يتم إزالة فون بوك من قيادة "الشمال" (إذا كنت تعتقد الوثائق، ثم لأسباب صحية). ومع ذلك، بعد وفاة الجنرال ريتشيناو، أعطي الجنرال مجموعة "الجنوب".
كانت هناك مرة أخرى خلافات بين بوك وهتلر. وانتقد الجنرال تفتيت جيش "الجنوب" في اتجاهين. لانتقادات حادة، تمت إزالة فيودور مرة أخرى وأرسلت إلى الاحتياطي الشخصي من الفوهرر
بعد نزوح النظام النازي
وكان فون بوك فيودور قلقا بشكل مؤلم من استقالته. خلال السنوات 1942-1945. عاش في بروسيا في بلده العقارات. وكان الجنرال السابق ينتقد عملية القلعة. في عام 1945، قاد فون بوك، جنبا إلى جنب مع زوجته، بالسيارة على طول الطريق السريع كيل. تعرضت السيارة لإطلاق النار، ونتيجة لذلك قتل فيدور في المستشفى في اليوم التالي
فيدور فون بوك. مذكرات
وخلال الحرب العالمية الثانية، أجرى العديد من القادة العسكريين مذكرات شخصية وصفت بالتفصيل الوضع في الجبهة. لم يكن استثناء و فيدور فون بوك. "أنا وقفت على أبواب موسكو" تم نشره في عام 2011 في روسيا. ويستند الكتاب على يوميات بوكا العسكرية.
نلتقي بكم غداا مع الجنرال هرمان هوت
الى لقاء ..
نبدا سلسلتنا بالمارشال فون بوك فيدور المشير وقائد عسكري ألماني أسطوري، الذي دخل في تاريخ العالم لمزاياه العسكرية. خلال الهجوم على أراضي الاتحاد السوفيتي، ركض بوك مجموعة الجيش بأكمله تسمى "مركز". وبالإضافة إلى ذلك، وجه الجنرال الهجوم ضد موسكو. هل تريد أن تعرف المزيد عن هذا الشخص التاريخي؟ مرحبا بكم في هذا التقرير!
فيدور فون بوك. سيرة
ولد العام المقبل في 3 ديسمبر 1880 في مدينة كوسترين، التي تنتمي إلى الإمبراطورية الألمانية (حاليا بولندا). نشأ الصبي في عائلة ضابط ألماني يدعى موريتز فون بوك. الأم فيدور أولغا ليس فقط الألمانية، ولكن أيضا الجذور الروسية. هذا هو السبب في بوك لديه اسم الروسي. وخدم شقيق فيدور في برلين كمستشار بحري للإمبراطور الروسي. بشكل عام، يمكن تقسيم جنس فون بوكوف إلى فرعين رئيسيين: البروسية والبلطيق. كان الأقارب على طول خط البلطيق أعضاء الأرستقراطية مع جذور روسية.
في عام 1898، عندما تلقى بوك تعليما جامعيا، تم تعيين فيودور لفوج الحرس كملزم. الشاب سرعان ما ارتفع السلم الوظيفي. بالفعل في عام 1904 حصل على رتبة كتيبة أدجوتانت، وفي عام 1906 - فوج. طوال 1910-1912. درس في أكاديمية الأركان العامة. بعد تخرجه من الخدمة، تم إرسال فيدور مع رتبة القبطان إلى هيئة الأركان العامة. في عام 1913 تلقى فون بوك لقب رئيس التموين في الحرس الفيلق.
الحرب العالمية الأولى
في سبتمبر 1914 كان فون بوك فيودور في مقر حرس الحرس. وهناك حصل على لقب رئيس العمليات. في الوقت نفسه، حصل على خدماته من قبل الصليب الحديدي من الدرجة الثانية، وفي أكتوبر، تلقى فيدور الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. طوال 1916-1917 سنوات. خدم فيدور في مقر الفرقة رئيسا للادارة التنفيذية. وفي الفترة نفسها حصل على رتبة كبرى. في سياق الحرب، بالإضافة إلى الصلبان الحديد، تلقى فون بوك فيودور أكثر من عشرة أوامر أخرى. في أبريل 1918، شارك الرائد في الهجوم على بيكاردي. وبفضل هذا، حصل على أرقى نظام بروسي يسمى بور لي ميريت، المعروف أيضا باسم "ماكس الأزرق".
بين الحرب العالمية في جمهورية فايمار كان هناك انخفاض كبير في القوات العسكرية في ألمانيا. والسبب في ذلك هو ما يسمى بمعاهدة فرساي. ومع ذلك، تمكن فون بوك من الحفاظ على منصبه والبقاء في رايشزوهر. وظل يعمل لعدة سنوات في المقر في مناصب مختلفة. وفي وقت لاحق، حصل على لقب رئيس مقر المقاطعة، وأصبح فيما بعد رئيسا لكتيبة المشاة. بعد بعض الوقت، بينما كان في رتبة العقيد، تمت ترقيته فيدور إلى قائد فوج المشاة. سرعان ما تلقى فون بوك زيادة أخرى - أصبح رئيس عام. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين فيدور قائدا في إحدى فرق الفرسان.
في عام 1933، السلطة في البلاد في أيدي النازيين. فون بوك فيودور يحتفظ موقف محايد للنظام الجديد. بالفعل في عام 1935 تم تعيينه قائد في المجموعة الثالثة للجيش. قريبا فون بوك يقرر تسوية. في عام 1936، رئيس عام يبدأ الأسرة، قريبا ابنته ولدت. ومع ذلك، لم تفرج الخدمة العسكرية عن فيدور. بالفعل في 12 مارس 1938، قاد الجيش الثامن خلال أنسكلوس. بعد ذلك، تلقى بوك المرتبة التالية - أصبح العقيد العام.
الحرب العالمية الثانية
خلال غزو بولندا من قبل الجيش الألماني، قاد بوك جيش يسمى "الشمال". وبفضل هذا، في 30 سبتمبر 1939، تم تجديد مجموعة المكافآت فيودور مع الصليب فارس. وبعد عام، يقود بوك مجموعة كاملة من الجيوش، "ب"، تحتل بلجيكا وهولندا. في العام نفسه بعد احتلال القوات الألمانية من قبل باريس، يشارك فيدور في موكب الفيرماخت الذي أقيم في قوس النصر. 19 يوليو بوك يتلقى عنوانا جديدا - المشير العام.
غزو الاتحاد السوفيتي
عندما دخلت القوات الألمانية أراضي الاتحاد السوفياتي، فون بوك يتلقى تحت تصرفه مجموعة الجيش تسمى "مركز". وكانت المهمة الرئيسية لهذه المجموعة هي الاستيلاء على موسكو. كان "مركز" تمتلك أقوى مجموعات دبابات من غودريان والقوط.
وكان الجنرال فيدور فون بوك ملتزما بمعاملة جديرة بالاهتمام للسكان المحتلين. كان على يقين من أن مستوى الانضباط في صفوف الجيش سوف ينخفض بشكل كبير. واستنادا إلى مذكرات فيدور، يمكن أن نستنتج أنه اعتبر الاتحاد السوفياتي الخصم الضعيف علنا. وقبل الجنرال الشعوب السلافية بأنها "غير أصلية" غير متعلمة وغير متعلمة. وفي هذا الصدد، لم يكن لديه أي تناقضات مع هيملر أو هتلر. ومن المعروف أيضا أن فيدور تلقى عرضا لارتكاب محاولة على الفوهرر. ومع ذلك، رفض بوك مثل هذا المشروع.
خلال أزمة الشتاء (شتاء 1941)، فيودور يتحدث بشكل حاسم عن الوضع في الجبهة في ذلك الوقت. أثارت تعليقات بوك السخط من الفوهرر. وكان هتلر مقتنعا بأن الجنرالات الألمان والجنرال فيودور على وجه الخصوص أصبحوا السبب في فشل هجوم موسكو وعملية بارباروسا بشكل عام. قريبا، بسبب الفشل على الجبهة، يتم إزالة فون بوك من قيادة "الشمال" (إذا كنت تعتقد الوثائق، ثم لأسباب صحية). ومع ذلك، بعد وفاة الجنرال ريتشيناو، أعطي الجنرال مجموعة "الجنوب".
كانت هناك مرة أخرى خلافات بين بوك وهتلر. وانتقد الجنرال تفتيت جيش "الجنوب" في اتجاهين. لانتقادات حادة، تمت إزالة فيودور مرة أخرى وأرسلت إلى الاحتياطي الشخصي من الفوهرر
بعد نزوح النظام النازي
وكان فون بوك فيودور قلقا بشكل مؤلم من استقالته. خلال السنوات 1942-1945. عاش في بروسيا في بلده العقارات. وكان الجنرال السابق ينتقد عملية القلعة. في عام 1945، قاد فون بوك، جنبا إلى جنب مع زوجته، بالسيارة على طول الطريق السريع كيل. تعرضت السيارة لإطلاق النار، ونتيجة لذلك قتل فيدور في المستشفى في اليوم التالي
فيدور فون بوك. مذكرات
وخلال الحرب العالمية الثانية، أجرى العديد من القادة العسكريين مذكرات شخصية وصفت بالتفصيل الوضع في الجبهة. لم يكن استثناء و فيدور فون بوك. "أنا وقفت على أبواب موسكو" تم نشره في عام 2011 في روسيا. ويستند الكتاب على يوميات بوكا العسكرية.
نلتقي بكم غداا مع الجنرال هرمان هوت
الى لقاء ..
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