المسابقة الثقافية العسكرية -- الاسئلة

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:: مؤهل للإشراف ::المنتدى العسكري الجيش الجزائري والعالمي
طاقم المرشحين
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 735
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم و رحمة الله اعضاء اللمة الكرام و كل زوارنا الكرام
مرحبا بكم في المسابقة الثقافية العسكرية
حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل
سؤال في كل يوم ان شاء لله
تنبيه مهم
ـ كل يوم ساضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت
ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة العسكرية في المنتدى العسكري الجيش الجزائري والعالمي
المسابقة تبدا يوم الاحد ان شاء لله نضرا لفترة امتحانات
اي استفسار اهلا و سهلا
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الدعوة للاعضاء متواجدون خلال 24 ساعة اخيرة
مرحبا بكم في المسابقة الثقافية العسكرية
حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل
سؤال في كل يوم ان شاء لله
تنبيه مهم
ـ كل يوم ساضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت
ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة العسكرية في المنتدى العسكري الجيش الجزائري والعالمي
المسابقة تبدا يوم الاحد ان شاء لله نضرا لفترة امتحانات
اي استفسار اهلا و سهلا
ڄۚــۏڪــﯡڧ
الدعوة للاعضاء متواجدون خلال 24 ساعة اخيرة
- ديسق