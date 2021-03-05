الى لقاء احبتي ...

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:: مؤهل للإشراف ::المنتدى العسكري الجيش الجزائري والعالمي
طاقم المرشحين
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
735
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
سلام عليكم و رحمة الله
احبتي اخوتي اعضاء اللمة الكرام يؤسفني ابلاغكم اني ساترك منتدى نظراا لنقص تفاعل اعضاء مع المحتوى العسكري و انا منعرفش نكتب مواضيع بقلمي للاسف
راني لقيت منتدى عسكري مختص فقط بالجيوش ..
لداا اود ان اعتدر من الاخت @السلطانة ااااسف جداا اختي و ان شاء لله تكوني فهمتي قصدي
الاخ @الامين محمد منوصيكمش عليه خونا لكبير و انسان عزيز عليا بزاااف ربي يعطيك على حساب قلبك ان شاء لله و يفرحك و يخليلك وليداتك
حلم كبير اخي اكبر بلغوه سلامي الحار ربي يعطيك على حساب قلبك
واخيراا @ليليا مرام اختي لي مولتدهاش ميمتي ربي يشفيك و يعافيك و يخليلك خالتي و يفرحك نحبك ختي
اقدم اعتداري من اي واحد غلطت معاه في هادا منتدى ...
الى لقاء احبتي .. تحياتي​
 
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