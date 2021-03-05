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:: مؤهل للإشراف ::المنتدى العسكري الجيش الجزائري والعالمي
طاقم المرشحين
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 735
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم و رحمة الله
احبتي اخوتي اعضاء اللمة الكرام يؤسفني ابلاغكم اني ساترك منتدى نظراا لنقص تفاعل اعضاء مع المحتوى العسكري و انا منعرفش نكتب مواضيع بقلمي للاسف
راني لقيت منتدى عسكري مختص فقط بالجيوش ..
لداا اود ان اعتدر من الاخت @السلطانة ااااسف جداا اختي و ان شاء لله تكوني فهمتي قصدي
الاخ @الامين محمد منوصيكمش عليه خونا لكبير و انسان عزيز عليا بزاااف ربي يعطيك على حساب قلبك ان شاء لله و يفرحك و يخليلك وليداتك
حلم كبير اخي اكبر بلغوه سلامي الحار ربي يعطيك على حساب قلبك
واخيراا @ليليا مرام اختي لي مولتدهاش ميمتي ربي يشفيك و يعافيك و يخليلك خالتي و يفرحك نحبك ختي
اقدم اعتداري من اي واحد غلطت معاه في هادا منتدى ...
الى لقاء احبتي .. تحياتي
احبتي اخوتي اعضاء اللمة الكرام يؤسفني ابلاغكم اني ساترك منتدى نظراا لنقص تفاعل اعضاء مع المحتوى العسكري و انا منعرفش نكتب مواضيع بقلمي للاسف
راني لقيت منتدى عسكري مختص فقط بالجيوش ..
لداا اود ان اعتدر من الاخت @السلطانة ااااسف جداا اختي و ان شاء لله تكوني فهمتي قصدي
الاخ @الامين محمد منوصيكمش عليه خونا لكبير و انسان عزيز عليا بزاااف ربي يعطيك على حساب قلبك ان شاء لله و يفرحك و يخليلك وليداتك
حلم كبير اخي اكبر بلغوه سلامي الحار ربي يعطيك على حساب قلبك
واخيراا @ليليا مرام اختي لي مولتدهاش ميمتي ربي يشفيك و يعافيك و يخليلك خالتي و يفرحك نحبك ختي
اقدم اعتداري من اي واحد غلطت معاه في هادا منتدى ...
الى لقاء احبتي .. تحياتي