Your name . فلم أنمي ممتاز

(باليابانية: 君の名は。 بالروماجي: Kimi no na wa.) هو فيلم أنمي ياباني صدر عام 2016 من كتابة وإخراج ماكوتو شينكاي بالتعاون مع أستوديو CoMix Wave Films، ومن إنتاج نوريتاكا كاواغوشي وجينكي كاوامورا. الفيلم مقتبس عن رواية شينكاي التي تحمل نفس الاسم والتي صدرت قبل شهر واحد من عرض الفيلم. تدور أحداث الفيلم حول فتاة تقطن في إحدى القرى اليابانية وفتى يعيش في طوكيو، حيث يتبادلان أجسادهما بطريقة ما.الفلم به خيال علمي و فانتازيا.القصة رمنسية عموماموجه لجميع الفئاتفبم ممتاز و فاز بالعديد من الجوائز العالميةالرابط من موقع cima4u الشهير عربيا فيه عدة روابط للتحميل أو المشاهدة المباشرةاتمنى لكم مشاهدة ممتعة .