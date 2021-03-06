Your name . فلم أنمي ممتاز

ADEL ARK

ADEL ARK

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
4,229
النقاط
163
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
اسمك (باليابانية: 君の名は。 بالروماجي: Kimi no na wa.) هو فيلم أنمي ياباني صدر عام 2016 من كتابة وإخراج ماكوتو شينكاي بالتعاون مع أستوديو CoMix Wave Films، ومن إنتاج نوريتاكا كاواغوشي وجينكي كاوامورا. الفيلم مقتبس عن رواية شينكاي التي تحمل نفس الاسم والتي صدرت قبل شهر واحد من عرض الفيلم. تدور أحداث الفيلم حول فتاة تقطن في إحدى القرى اليابانية وفتى يعيش في طوكيو، حيث يتبادلان أجسادهما بطريقة ما.
الفلم به خيال علمي و فانتازيا.
القصة رمنسية عموما
موجه لجميع الفئات
ملصق_فيلم_اسمك_(2016).jpeg

فبم ممتاز و فاز بالعديد من الجوائز العالمية

Your.Name.2016

live.cima4u.io live.cima4u.io
الرابط من موقع cima4u الشهير عربيا فيه عدة روابط للتحميل أو المشاهدة المباشرة

اتمنى لكم مشاهدة ممتعة . 😊
 
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