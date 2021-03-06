من درر السلف....الحلقة رقم 267

الحمد لله ...ومن فوائدِ الفوائدِ والدرر القَلاقِل ...ومنها ...قال الإمام الحافظ الوزير الظاهريّ أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أكثروا من قول لا إله إلاّ الله : فإنها ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين ؛ فلا يشعر بذلك الجليس . ..أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 100 ...ومنها ...وقال أيضاً /فاعلموا أن تحسين الظن بالله - تعالى - : أجرٌ عظيم ..وأنه عملٌ بالقلبِ : رفيعٌ فاضلٌ ..فلعل ربه - تعالى - قد حفظ له حسنة : لا يلقي العبد إليها بالهُ ولا يذكر علتها ..كما أنه - أيضا ربما هلك بسيئة حفظت عليه : كان هو يحقرها . ..أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 126 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /فخذوا حذركم : من إبليس وأتباعه في هذا الباب ..ولا تدَعوا : الأمر بالمعروف وإن قزم في بعضه ..ولا تَدَعُوا النهي : عن منكر وإن کنتم تواقعوا بعضه ..وعلّموا الخير : وإن كنتم لا تأتونه كله ..واعترفوا بينكم وبين ربكم : بما تعملونه بخلاف ما تعلمونه . ..أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 162 ...ومنها ...وقال أيضاً /وإن العجب : من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال ..تَحَفَظُوا ۔ حفظنا الله وإياكم - : من العجب والرياء ..فمن امتحنَ بالعجبِ في عِلمٍ : فلْيَتفكر فيمن هو أفضل عملاً منه ..وليعلم أنه : لا حول ولا قوة له فيما يفعل من الخير ..وأن ذلك إنما هو : هبةٌ من الله - تعالى - ..فلا يتلقاها بما يوجب : أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه ؛ لكن ليعجبه فضل ربه - تعالى - عليه . ..أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 163 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ حُكْمُهُ : حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ ..وَلَيْسَ عَلَى هَذَا : دَلِيلٌ يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ ..وَإِنَّمَا هِيَ : مَقَالَةٌ لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ ..فَإِنَّهُ قَالَ : لَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ ..وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَنْ لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الرِّوَايَةِ : هَذَا اللَّفْظَ وَجَعَلَهُ حَدِيثًا ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ..بَلِ الْحَقُّ أَنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ : مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ ..فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ : صَغِيرَةٌ ..وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ : كَبِيرَةٌ . ..أنْظُره / إرْشَادْ الفُحُول وَرَقَة / 146 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة الإمام صالح الفوازن حفظه تبارك الرحمن /ليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة : أن تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم . ..أنظره / المنحة الربانية ورقة / 89 ...ومنها ...وقال أيضاً /الله يداول الدنيا بين الناس : لكن العاقبة للمتقين . ..أنظره / شرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر ورقة / 17 ...