من درر السلف....الحلقة رقم 267

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن فوائدِ الفوائدِ والدرر القَلاقِل ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الوزير الظاهريّ أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثروا من قول لا إله إلاّ الله : فإنها ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين ؛ فلا يشعر بذلك الجليس . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 100 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فاعلموا أن تحسين الظن بالله - تعالى - : أجرٌ عظيم ..
وأنه عملٌ بالقلبِ : رفيعٌ فاضلٌ ..
فلعل ربه - تعالى - قد حفظ له حسنة : لا يلقي العبد إليها بالهُ ولا يذكر علتها ..
كما أنه - أيضا ربما هلك بسيئة حفظت عليه : كان هو يحقرها . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 126 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فخذوا حذركم : من إبليس وأتباعه في هذا الباب ..
ولا تدَعوا : الأمر بالمعروف وإن قزم في بعضه ..
ولا تَدَعُوا النهي : عن منكر وإن کنتم تواقعوا بعضه ..
وعلّموا الخير : وإن كنتم لا تأتونه كله ..
واعترفوا بينكم وبين ربكم : بما تعملونه بخلاف ما تعلمونه . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 162 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وإن العجب : من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال ..
تَحَفَظُوا ۔ حفظنا الله وإياكم - : من العجب والرياء ..
فمن امتحنَ بالعجبِ في عِلمٍ : فلْيَتفكر فيمن هو أفضل عملاً منه ..
وليعلم أنه : لا حول ولا قوة له فيما يفعل من الخير ..
وأن ذلك إنما هو : هبةٌ من الله - تعالى - ..
فلا يتلقاها بما يوجب : أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه ؛ لكن ليعجبه فضل ربه - تعالى - عليه . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ حُكْمُهُ : حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ ..
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا : دَلِيلٌ يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ ..
وَإِنَّمَا هِيَ : مَقَالَةٌ لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ ..
فَإِنَّهُ قَالَ : لَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ ..
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَنْ لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الرِّوَايَةِ : هَذَا اللَّفْظَ وَجَعَلَهُ حَدِيثًا ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ..
بَلِ الْحَقُّ أَنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ : مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ ..
فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ : صَغِيرَةٌ ..
وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ : كَبِيرَةٌ . ..
أنْظُره / إرْشَادْ الفُحُول وَرَقَة / 146 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الإمام صالح الفوازن حفظه تبارك الرحمن /
ليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة : أن تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم . ..
أنظره / المنحة الربانية ورقة / 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الله يداول الدنيا بين الناس : لكن العاقبة للمتقين . ..
أنظره / شرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر ورقة / 17 ...
ومن فوائدِ الفوائدِ والدرر القَلاقِل ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الوزير الظاهريّ أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثروا من قول لا إله إلاّ الله : فإنها ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين ؛ فلا يشعر بذلك الجليس . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 100 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فاعلموا أن تحسين الظن بالله - تعالى - : أجرٌ عظيم ..
وأنه عملٌ بالقلبِ : رفيعٌ فاضلٌ ..
فلعل ربه - تعالى - قد حفظ له حسنة : لا يلقي العبد إليها بالهُ ولا يذكر علتها ..
كما أنه - أيضا ربما هلك بسيئة حفظت عليه : كان هو يحقرها . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 126 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فخذوا حذركم : من إبليس وأتباعه في هذا الباب ..
ولا تدَعوا : الأمر بالمعروف وإن قزم في بعضه ..
ولا تَدَعُوا النهي : عن منكر وإن کنتم تواقعوا بعضه ..
وعلّموا الخير : وإن كنتم لا تأتونه كله ..
واعترفوا بينكم وبين ربكم : بما تعملونه بخلاف ما تعلمونه . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 162 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وإن العجب : من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال ..
تَحَفَظُوا ۔ حفظنا الله وإياكم - : من العجب والرياء ..
فمن امتحنَ بالعجبِ في عِلمٍ : فلْيَتفكر فيمن هو أفضل عملاً منه ..
وليعلم أنه : لا حول ولا قوة له فيما يفعل من الخير ..
وأن ذلك إنما هو : هبةٌ من الله - تعالى - ..
فلا يتلقاها بما يوجب : أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه ؛ لكن ليعجبه فضل ربه - تعالى - عليه . ..
أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ حُكْمُهُ : حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ ..
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا : دَلِيلٌ يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ ..
وَإِنَّمَا هِيَ : مَقَالَةٌ لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ ..
فَإِنَّهُ قَالَ : لَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ ..
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَنْ لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الرِّوَايَةِ : هَذَا اللَّفْظَ وَجَعَلَهُ حَدِيثًا ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ..
بَلِ الْحَقُّ أَنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ : مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ ..
فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ : صَغِيرَةٌ ..
وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ : كَبِيرَةٌ . ..
أنْظُره / إرْشَادْ الفُحُول وَرَقَة / 146 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الإمام صالح الفوازن حفظه تبارك الرحمن /
ليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة : أن تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم . ..
أنظره / المنحة الربانية ورقة / 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الله يداول الدنيا بين الناس : لكن العاقبة للمتقين . ..
أنظره / شرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر ورقة / 17 ...