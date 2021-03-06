من درر السلف....الحلقة رقم 267

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن فوائدِ الفوائدِ والدرر القَلاقِل ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ الوزير الظاهريّ أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثروا من قول لا إله إلاّ الله : فإنها ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين ؛ فلا يشعر بذلك الجليس . ..
🥀 أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 100 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فاعلموا أن تحسين الظن بالله - تعالى - : أجرٌ عظيم ..
وأنه عملٌ بالقلبِ : رفيعٌ فاضلٌ ..
فلعل ربه - تعالى - قد حفظ له حسنة : لا يلقي العبد إليها بالهُ ولا يذكر علتها ..
كما أنه - أيضا ربما هلك بسيئة حفظت عليه : كان هو يحقرها . ..
🥀 أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 126 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فخذوا حذركم : من إبليس وأتباعه في هذا الباب ..
ولا تدَعوا : الأمر بالمعروف وإن قزم في بعضه ..
ولا تَدَعُوا النهي : عن منكر وإن کنتم تواقعوا بعضه ..
وعلّموا الخير : وإن كنتم لا تأتونه كله ..
واعترفوا بينكم وبين ربكم : بما تعملونه بخلاف ما تعلمونه . ..
🥀 أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 162 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وإن العجب : من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال ..
تَحَفَظُوا ۔ حفظنا الله وإياكم - : من العجب والرياء ..
فمن امتحنَ بالعجبِ في عِلمٍ : فلْيَتفكر فيمن هو أفضل عملاً منه ..
وليعلم أنه : لا حول ولا قوة له فيما يفعل من الخير ..
وأن ذلك إنما هو : هبةٌ من الله - تعالى - ..
فلا يتلقاها بما يوجب : أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه ؛ لكن ليعجبه فضل ربه - تعالى - عليه . ..
🥀 أنظره / التلخيصُ لوجوه التخليصِ ج 01 ورقة / 163 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ قِيلَ / إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ حُكْمُهُ : حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ ..
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا : دَلِيلٌ يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ ..
وَإِنَّمَا هِيَ : مَقَالَةٌ لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ ..
فَإِنَّهُ قَالَ : لَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ ..
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَنْ لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الرِّوَايَةِ : هَذَا اللَّفْظَ وَجَعَلَهُ حَدِيثًا ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ..
بَلِ الْحَقُّ أَنَّ الْإِصْرَارَ حُكْمُهُ حُكْمُ : مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ ..
فَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ : صَغِيرَةٌ ..
وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ : كَبِيرَةٌ . ..
🥀 أنْظُره / إرْشَادْ الفُحُول وَرَقَة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الإمام صالح الفوازن حفظه تبارك الرحمن /
ليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة : أن تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم . ..
🥀 أنظره / المنحة الربانية ورقة / 89 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الله يداول الدنيا بين الناس : لكن العاقبة للمتقين . ..
🥀 أنظره / شرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر ورقة / 17 ... 🌾🌾🌾
 
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