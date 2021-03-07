من درر السلف....الحلقة رقم 268

الحمد لله ...ومن الفوائدِ والدرر القلائد ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والنفس فيها : قوتان ..قوة : الإقدام ..وقوة : الإحجام ..فحقيقة الصبر : أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه ..وقوة الإحجام : إمساكاً عما يضره ..ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه : أقوى من صبره عما يضره ..فيصبر : على مشقة الطاعة ..ولا صبر له عن داعي هواه : إلى إرتكاب ما نهى عنه ..ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى : من صبره على مشقة الطاعات ..ومنهم من لا صبر له : على هذا ولا ذاك ..وأفضل الناس : أصبرهم على النوعين ..فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام : ولا يصبر عن نظرة محرمة ..وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الإلتفات إلى الصور : ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين ..بل هو : أضعف شئ عن هذا ..وأعجزه وأكثرهم : لا صبر له على واحد من الأمرين ..وأقلهم : أصبرهم في الموضعين . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 18 - 19 ...ومنها ...وقال أيضاً /( لا إله إلا الله ) / لأجلها نصبت : الموازين ..ووضعت : الدواوين ..وقام : سوق الجنة والنار ..وبها : انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار ..فهي : منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب ..وهي : الحق الذي خلقت له الخليقة ..وعنها وعن حقوقها : السؤال والحساب ..وعليها يقع : الثواب والعقاب ..وعليها : نصبت القبلة ..وعليها : أسست الملة ..ولأجلها : جردت سيوف الجهاد ؛ وهي حق الله على جميع العباد ..فهي : كلمة الإسلام ؛ ومفتاح دار السلام ..وعنها : يسأل الأولون والآخرون . ..أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 34 ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..وقوله : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ﴾ أي / الأزواج والمتزوجين ..﴿ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ / فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج : افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه ..وفيه : حث على التزوج ..ووعد للمتزوج : بالغنى بعد الفقر ..﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ / كثير الخير ..عظيم : الفضل ..﴿ عَلِيمٌ ﴾ / بمن يستحق فضله الديني والدنيوي ؛ أو أحدهما ممن لا يستحق ؛ فيعطي كلاً ما علمه واقتضاه حكمه . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 567 ...ومنها ...طُرْفة /ذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قـال سمـع بعـض المغفليـن أن صـوم يـوم عاشـوراء يعـدل صـوم سنـة ؛ فصـام إلـى : الظهـر وأكـل ..وقـال : يكفينـي ستـة أشهـر . ..أنظره / أخبـار الحمقـى والمغفليـن ورقة / 178 ...ومنها ...وقال أبو حاتم بن حيّان الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /علامة الحَمَقْ : سرعة الجواب ..وترك : التثبت ..والإفراط : في الضحك ..وكثرة : الإلتفات ..والوقيعة : في الأخيار ..والإختلاط : بالأشرار ..والأحمق إن أعرضت عنه : أعتم ..وإن أقبلت عليه : اغتر ..وإن حلمت عنه : جهل عليك ..وإن جهلت عليه : حلم عليك ..وإن أحسنت إليه : أساء إليك ..وإن أسأت إليه : أحسن إليك ..وإذا ظلمته : أنصفت منه ..ويظلمك : إذا أنصفته ..فمن ابتلى بصحبة الأحمق فليكثر : من حمد الله على ما وهب له مما حرمه ذاك . ..أنظره / أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزيّ ورقة / 37 ...