من درر السلف....الحلقة رقم 268

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائدِ والدرر القلائد ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والنفس فيها : قوتان ..
قوة : الإقدام ..
وقوة : الإحجام ..
فحقيقة الصبر : أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه ..
وقوة الإحجام : إمساكاً عما يضره ..
ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه : أقوى من صبره عما يضره ..
فيصبر : على مشقة الطاعة ..
ولا صبر له عن داعي هواه : إلى إرتكاب ما نهى عنه ..
ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى : من صبره على مشقة الطاعات ..
ومنهم من لا صبر له : على هذا ولا ذاك ..
وأفضل الناس : أصبرهم على النوعين ..
فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام : ولا يصبر عن نظرة محرمة ..
وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الإلتفات إلى الصور : ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين ..
بل هو : أضعف شئ عن هذا ..
وأعجزه وأكثرهم : لا صبر له على واحد من الأمرين ..
وأقلهم : أصبرهم في الموضعين . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 18 - 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
( لا إله إلا الله ) / لأجلها نصبت : الموازين ..
ووضعت : الدواوين ..
وقام : سوق الجنة والنار ..
وبها : انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار ..
فهي : منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب ..
وهي : الحق الذي خلقت له الخليقة ..
وعنها وعن حقوقها : السؤال والحساب ..
وعليها يقع : الثواب والعقاب ..
وعليها : نصبت القبلة ..
وعليها : أسست الملة ..
ولأجلها : جردت سيوف الجهاد ؛ وهي حق الله على جميع العباد ..
فهي : كلمة الإسلام ؛ ومفتاح دار السلام ..
وعنها : يسأل الأولون والآخرون . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 34 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..
وقوله : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ﴾ أي / الأزواج والمتزوجين ..
﴿ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ / فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج : افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه ..
وفيه : حث على التزوج ..
ووعد للمتزوج : بالغنى بعد الفقر ..
﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ / كثير الخير ..
عظيم : الفضل ..
﴿ عَلِيمٌ ﴾ / بمن يستحق فضله الديني والدنيوي ؛ أو أحدهما ممن لا يستحق ؛ فيعطي كلاً ما علمه واقتضاه حكمه . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 567 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
طُرْفة /
ذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قـال سمـع بعـض المغفليـن أن صـوم يـوم عاشـوراء يعـدل صـوم سنـة ؛ فصـام إلـى : الظهـر وأكـل ..
وقـال : يكفينـي ستـة أشهـر . ..
🥀 أنظره / أخبـار الحمقـى والمغفليـن ورقة / 178 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو حاتم بن حيّان الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
علامة الحَمَقْ : سرعة الجواب ..
وترك : التثبت ..
والإفراط : في الضحك ..
وكثرة : الإلتفات ..
والوقيعة : في الأخيار ..
والإختلاط : بالأشرار ..
والأحمق إن أعرضت عنه : أعتم ..
وإن أقبلت عليه : اغتر ..
وإن حلمت عنه : جهل عليك ..
وإن جهلت عليه : حلم عليك ..
وإن أحسنت إليه : أساء إليك ..
وإن أسأت إليه : أحسن إليك ..
وإذا ظلمته : أنصفت منه ..
ويظلمك : إذا أنصفته ..
فمن ابتلى بصحبة الأحمق فليكثر : من حمد الله على ما وهب له مما حرمه ذاك . ..
🥀 أنظره / أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزيّ ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾
 
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