تحميل كتاب مميز بالأصفر pdf

R

ramflow

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 مارس 2021
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر

الحياة الطيبة تنبع من الانصات لنصائح الاخرين. ولكن مع كل الاراء المتضاربة من حولنا، أين نلتمس النصح؟ اتش. جاكسون براون الابن، الذي حقق نجاحا مدويا في مجال نشر الكتب بسلسلة الكتيب الصغير لارشادات الحياة، بالتعاون مع روتشيل بنينجتون، يلقيان الضوء على أهم وأفضل الاقتباسات والقصص التي تدل على فهم عميق لاسس الحياة الطيبة: الاحسان، والكرم، والمتع البسيطة، والتوجه الذهني، والزواج، والابوة. ومن خلال دراستهما الثرية، .يأتي هذا المقرر التعليمي البسيط في كيفية العيش بحكمة والاختيار بذكاء.



هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص والاقتباسات حول بعض أغلى موضوعات الحياة، مثل: أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين، وتوطيد علاقات قوية راسخة مع الأشخاص الذين تحبهم، واختيار توجهات ذهنية تساعدنا أثناء عيش ساعات الحياة اليومية العادية، واكتشاف معنى الرضا والإشباع النابعين من تقدير المتع البسيطة والاستمتاع بها.


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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,672
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
لكن حبذا وضعت الموضوع احسن
 
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