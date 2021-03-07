تحميل كتاب مميز بالأصفر pdf

ramflow
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 مارس 2021
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- العمر
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- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
الحياة الطيبة تنبع من الانصات لنصائح الاخرين. ولكن مع كل الاراء المتضاربة من حولنا، أين نلتمس النصح؟ اتش. جاكسون براون الابن، الذي حقق نجاحا مدويا في مجال نشر الكتب بسلسلة الكتيب الصغير لارشادات الحياة، بالتعاون مع روتشيل بنينجتون، يلقيان الضوء على أهم وأفضل الاقتباسات والقصص التي تدل على فهم عميق لاسس الحياة الطيبة: الاحسان، والكرم، والمتع البسيطة، والتوجه الذهني، والزواج، والابوة. ومن خلال دراستهما الثرية، .يأتي هذا المقرر التعليمي البسيط في كيفية العيش بحكمة والاختيار بذكاء.
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص والاقتباسات حول بعض أغلى موضوعات الحياة، مثل: أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين، وتوطيد علاقات قوية راسخة مع الأشخاص الذين تحبهم، واختيار توجهات ذهنية تساعدنا أثناء عيش ساعات الحياة اليومية العادية، واكتشاف معنى الرضا والإشباع النابعين من تقدير المتع البسيطة والاستمتاع بها.
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