"غوغل" تطلق ميزة قياس ضربات القلب ومعدل التنفّس..بالهاتف فقط!

تشرع شركة "غوغل" في طرح ميزة جديدة لقياس ضربات القلب ومعدل التنفس عبر الاستعانة بكاميرا الهاتف الذكي اعتبارا من غد الإثنين، حسب ما نشره موقع "إنغادجيت" المتخصص.

الميزة الجديدة ستكون متوفرة على تطبيق "Google Fit" على هواتف "غوغل بيكسل"، وهي تتميز بكونها لا تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء لقياس نبضات القلب ومعدل التنفس.

ويمكن استعمال الميزة من خلال وضع الإصبع على الكاميرا الخلفية للهاتف والضغط عليها بشكل خفيف، وعندها سيحسب التطبيق معدل ضربات القلب من خلال النظر إلى التغييرات الطفيفة في اللون تحت الجلد.

ولقياس معدل التنفس يجب أولا فتح الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي لمدة 30 ثانية تقريبا من أجل التقاط معدل دقيق للتنفس، غير أنه لم يتضح بعد، حسب تقييم الموقع، مدى نجاح هذه الطريقة خاصة في حالة ارتداء ملابس فضفاضة.