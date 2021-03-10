الشركة الرائعة التي تدفع لك من خلال رأيك شرح مبسط

السلام عليكم

اليوم اتيكم بموضوع رائع و هي شركة تمنحك المال من خلال التعبير عن رايك





اولا ناتي للتسجيل :

إضغط هنا للتسجيل



طريقة الربح :

عند التسجل ينحك الموقع 200 نقطة

عن كل استطلاع تربح من 100 الى 200 نقطة

عن كل شخص يسجل من خلالك تربح 200 نقطة



عند تجميع 5000 نقطة --------بامكانك تحويلها إلى 50 دولار قابلة للسحب



الشركة صادقة و هناك اثباتات عديدة







إضغط هنا للتسجيل



اعتذر من الاشراف ان كان الموضوع في القسم الخطا



و بالتوفيق للجميع ساضع اثبات جديد عن قريب ان شاء الله

