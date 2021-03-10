الشركة الرائعة التي تدفع لك من خلال رأيك شرح مبسط

عابرة طريق

عابرة طريق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2015
المشاركات
20
النقاط
3
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اليوم اتيكم بموضوع رائع و هي شركة تمنحك المال من خلال التعبير عن رايك
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اولا ناتي للتسجيل :
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طريقة الربح :
عند التسجل ينحك الموقع 200 نقطة
عن كل استطلاع تربح من 100 الى 200 نقطة
عن كل شخص يسجل من خلالك تربح 200 نقطة

عند تجميع 5000 نقطة --------بامكانك تحويلها إلى 50 دولار قابلة للسحب

الشركة صادقة و هناك اثباتات عديدة



إضغط هنا للتسجيل

اعتذر من الاشراف ان كان الموضوع في القسم الخطا

و بالتوفيق للجميع ساضع اثبات جديد عن قريب ان شاء الله

سلام
 
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