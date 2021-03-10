الشركة الرائعة التي تدفع لك من خلال رأيك شرح مبسط

عابرة طريق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جوان 2015
- المشاركات
- 20
- النقاط
- 3
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اليوم اتيكم بموضوع رائع و هي شركة تمنحك المال من خلال التعبير عن رايك
اولا ناتي للتسجيل :
إضغط هنا للتسجيل
طريقة الربح :
عند التسجل ينحك الموقع 200 نقطة
عن كل استطلاع تربح من 100 الى 200 نقطة
عن كل شخص يسجل من خلالك تربح 200 نقطة
عند تجميع 5000 نقطة --------بامكانك تحويلها إلى 50 دولار قابلة للسحب
الشركة صادقة و هناك اثباتات عديدة
إضغط هنا للتسجيل
اعتذر من الاشراف ان كان الموضوع في القسم الخطا
و بالتوفيق للجميع ساضع اثبات جديد عن قريب ان شاء الله
سلام
اليوم اتيكم بموضوع رائع و هي شركة تمنحك المال من خلال التعبير عن رايك
اولا ناتي للتسجيل :
إضغط هنا للتسجيل
طريقة الربح :
عند التسجل ينحك الموقع 200 نقطة
عن كل استطلاع تربح من 100 الى 200 نقطة
عن كل شخص يسجل من خلالك تربح 200 نقطة
عند تجميع 5000 نقطة --------بامكانك تحويلها إلى 50 دولار قابلة للسحب
الشركة صادقة و هناك اثباتات عديدة
إضغط هنا للتسجيل
اعتذر من الاشراف ان كان الموضوع في القسم الخطا
و بالتوفيق للجميع ساضع اثبات جديد عن قريب ان شاء الله
سلام