من درر السلف....الحلقة رقم 269

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسِان ...
منها ...
سُئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ما حكم التصفيق و التصفير ؟؟؟
وأي نوع من التصفير محرم ؟؟؟
وما دليل التحريم ؟؟؟
فأجاب //
الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول : هذا مجنون أم عاقل ؟؟؟
فما هو سبب التصفيق والتصفير ؟؟؟
أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح ؛ أو أجاب جواباً صواباً ؛ أو ما أشبه ذلك فأنا لا أرى فيه : بأساً ..
أما التصفير : فأكرهه كراهة ذاتية ..
ولا أستطيع أن أقول : إنه مكروه كراهة شرعاً ؛ لأنه ليس عندي دليل ..
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام /
إذا نابكم شيء في صلاتكم : فليسبح الرجال وتصفق النساء . ..
فهذا في الصلاة ..
وأما قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ..
والمكاء : التصفير ..
والتصدية : التصفيق ..
فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك ؛ بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر ..
أما إنسانٌ رأى شخصاً تَفَوَقَ عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق : فلا أرى في هذا بأساً ..
أما التصفير : فأنا أكرهه كراهة ذاتية ..
وليس عندي دليل ..
ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً : فلا أستطيع أن أقول عندي دليل . ..
أنظره / لقاءات الباب المفتوح برقم / 119 سؤال رقم / 04 ...
ومنها ...
وَعَنْ عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهُ أنّ النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ قال /
مَن بات طاهرًا بات في شِعارِه مَلَكٌ فلَمْ يستيقِظْ إلَّا قال المَلَكُ : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِك فلانٍ فإنَّه بات طاهرًا . ..
رواه الحافظ ابن حبان البُستيّ في صحيحهِ وحسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في الصحيحة برقم / 2539 ...
وفي صحيح الترغيب برقم / 597 ...
ومنها ...
وعن أبي سعِيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه /
قال النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ /
لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ الناس : أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ [ أو شَهِدَهُ أو سمِعَهُ ] . ..
جاء من طرقٍ وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في الصحيحة ...
قال محدث العلاّمة الإمام الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي الحديث /
النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ؛ أو طمعاً في المعاش ؛ فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك : فهو داخل في النهيّ ..
و مخالفٌ : للنبيّ صلى الله عليه وسلم ..
وإذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه : فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك ..
بل يشهد بالباطل : على المسلمين الأبرياء ..
ويتهمهم : في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ؛ أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ..
فاللهم ثبتنا : على الحق ..
وإذا أردت بعبادك فتنة : فاقبضنا إليك غير مفتونين ... ا.هــ
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 168 ج 01 ورقة / 322 - إلى : 325 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
كم من إنسان حيران : يرشده الله عز وجل ..
لأن الإنسان إذا تحير : يكون كالمضطر يسأل الله الهداية ..
والحيرة قد تكون : حيرةً في العلم ..
إذا رأيت نفسك متحيراً : فالزم الإستغفار ؛ فإن الإستغفار مما يفتح الله به على العبد . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 189 ...
ومن الفوائد والدرر الحسِان ...
منها ...
سُئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ما حكم التصفيق و التصفير ؟؟؟
وأي نوع من التصفير محرم ؟؟؟
وما دليل التحريم ؟؟؟
فأجاب //
الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول : هذا مجنون أم عاقل ؟؟؟
فما هو سبب التصفيق والتصفير ؟؟؟
أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح ؛ أو أجاب جواباً صواباً ؛ أو ما أشبه ذلك فأنا لا أرى فيه : بأساً ..
أما التصفير : فأكرهه كراهة ذاتية ..
ولا أستطيع أن أقول : إنه مكروه كراهة شرعاً ؛ لأنه ليس عندي دليل ..
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام /
إذا نابكم شيء في صلاتكم : فليسبح الرجال وتصفق النساء . ..
فهذا في الصلاة ..
وأما قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ..
والمكاء : التصفير ..
والتصدية : التصفيق ..
فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك ؛ بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر ..
أما إنسانٌ رأى شخصاً تَفَوَقَ عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق : فلا أرى في هذا بأساً ..
أما التصفير : فأنا أكرهه كراهة ذاتية ..
وليس عندي دليل ..
ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً : فلا أستطيع أن أقول عندي دليل . ..
أنظره / لقاءات الباب المفتوح برقم / 119 سؤال رقم / 04 ...
ومنها ...
وَعَنْ عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهُ أنّ النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ قال /
مَن بات طاهرًا بات في شِعارِه مَلَكٌ فلَمْ يستيقِظْ إلَّا قال المَلَكُ : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِك فلانٍ فإنَّه بات طاهرًا . ..
رواه الحافظ ابن حبان البُستيّ في صحيحهِ وحسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في الصحيحة برقم / 2539 ...
وفي صحيح الترغيب برقم / 597 ...
ومنها ...
وعن أبي سعِيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه /
قال النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ /
لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ الناس : أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ [ أو شَهِدَهُ أو سمِعَهُ ] . ..
جاء من طرقٍ وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في الصحيحة ...
قال محدث العلاّمة الإمام الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي الحديث /
النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ؛ أو طمعاً في المعاش ؛ فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك : فهو داخل في النهيّ ..
و مخالفٌ : للنبيّ صلى الله عليه وسلم ..
وإذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه : فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك ..
بل يشهد بالباطل : على المسلمين الأبرياء ..
ويتهمهم : في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ؛ أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ..
فاللهم ثبتنا : على الحق ..
وإذا أردت بعبادك فتنة : فاقبضنا إليك غير مفتونين ... ا.هــ
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 168 ج 01 ورقة / 322 - إلى : 325 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
كم من إنسان حيران : يرشده الله عز وجل ..
لأن الإنسان إذا تحير : يكون كالمضطر يسأل الله الهداية ..
والحيرة قد تكون : حيرةً في العلم ..
إذا رأيت نفسك متحيراً : فالزم الإستغفار ؛ فإن الإستغفار مما يفتح الله به على العبد . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 189 ...