من درر السلف....الحلقة رقم 269

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,703
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسِان ...

🥀🥀 منها ...
سُئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ما حكم التصفيق و التصفير ؟؟؟
وأي نوع من التصفير محرم ؟؟؟
وما دليل التحريم ؟؟؟
فأجاب //
الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول : هذا مجنون أم عاقل ؟؟؟
فما هو سبب التصفيق والتصفير ؟؟؟
أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح ؛ أو أجاب جواباً صواباً ؛ أو ما أشبه ذلك فأنا لا أرى فيه : بأساً ..
أما التصفير : فأكرهه كراهة ذاتية ..
ولا أستطيع أن أقول : إنه مكروه كراهة شرعاً ؛ لأنه ليس عندي دليل ..
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام /
إذا نابكم شيء في صلاتكم : فليسبح الرجال وتصفق النساء . ..
فهذا في الصلاة ..
وأما قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ..
والمكاء : التصفير ..
والتصدية : التصفيق ..
فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك ؛ بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر ..
أما إنسانٌ رأى شخصاً تَفَوَقَ عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق : فلا أرى في هذا بأساً ..
أما التصفير : فأنا أكرهه كراهة ذاتية ..
وليس عندي دليل ..
ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً : فلا أستطيع أن أقول عندي دليل . ..
🥀 أنظره / لقاءات الباب المفتوح برقم / 119 سؤال رقم / 04 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَعَنْ عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهُ أنّ النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ قال /
مَن بات طاهرًا بات في شِعارِه مَلَكٌ فلَمْ يستيقِظْ إلَّا قال المَلَكُ : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِك فلانٍ فإنَّه بات طاهرًا . ..
🥀 رواه الحافظ ابن حبان البُستيّ في صحيحهِ وحسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في الصحيحة برقم / 2539 ...
وفي صحيح الترغيب برقم / 597 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن أبي سعِيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه /
قال النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ /
لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ الناس : أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ [ أو شَهِدَهُ أو سمِعَهُ ] . ..
جاء من طرقٍ وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في الصحيحة ...
قال محدث العلاّمة الإمام الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي الحديث /
النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ؛ أو طمعاً في المعاش ؛ فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك : فهو داخل في النهيّ ..
و مخالفٌ : للنبيّ صلى الله عليه وسلم ..
وإذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه : فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك ..
بل يشهد بالباطل : على المسلمين الأبرياء ..
ويتهمهم : في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ؛ أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ..
فاللهم ثبتنا : على الحق ..
وإذا أردت بعبادك فتنة : فاقبضنا إليك غير مفتونين ... ا.هــ
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 168 ج 01 ورقة / 322 - إلى : 325 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
كم من إنسان حيران : يرشده الله عز وجل ..
لأن الإنسان إذا تحير : يكون كالمضطر يسأل الله الهداية ..
والحيرة قد تكون : حيرةً في العلم ..
إذا رأيت نفسك متحيراً : فالزم الإستغفار ؛ فإن الإستغفار مما يفتح الله به على العبد . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 189 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top