من درر السلف....الحلقة رقم 269

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسِان ...منها ...سُئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /ما حكم التصفيق و التصفير ؟؟؟وأي نوع من التصفير محرم ؟؟؟وما دليل التحريم ؟؟؟فأجاب //الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول : هذا مجنون أم عاقل ؟؟؟فما هو سبب التصفيق والتصفير ؟؟؟أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح ؛ أو أجاب جواباً صواباً ؛ أو ما أشبه ذلك فأنا لا أرى فيه : بأساً ..أما التصفير : فأكرهه كراهة ذاتية ..ولا أستطيع أن أقول : إنه مكروه كراهة شرعاً ؛ لأنه ليس عندي دليل ..وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام /إذا نابكم شيء في صلاتكم : فليسبح الرجال وتصفق النساء . ..فهذا في الصلاة ..وأما قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) ..والمكاء : التصفير ..والتصدية : التصفيق ..فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك ؛ بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر ..أما إنسانٌ رأى شخصاً تَفَوَقَ عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق : فلا أرى في هذا بأساً ..أما التصفير : فأنا أكرهه كراهة ذاتية ..وليس عندي دليل ..ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً : فلا أستطيع أن أقول عندي دليل . ..أنظره / لقاءات الباب المفتوح برقم / 119 سؤال رقم / 04 ...ومنها ...وَعَنْ عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهُ أنّ النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ قال /مَن بات طاهرًا بات في شِعارِه مَلَكٌ فلَمْ يستيقِظْ إلَّا قال المَلَكُ : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِك فلانٍ فإنَّه بات طاهرًا . ..رواه الحافظ ابن حبان البُستيّ في صحيحهِ وحسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في الصحيحة برقم / 2539 ...وفي صحيح الترغيب برقم / 597 ...ومنها ...وعن أبي سعِيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه /قال النَبيّ صلّى الله عليهِ وسلَمْ /لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ الناس : أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ [ أو شَهِدَهُ أو سمِعَهُ ] . ..جاء من طرقٍ وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في الصحيحة ...قال محدث العلاّمة الإمام الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /وفي الحديث /النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ؛ أو طمعاً في المعاش ؛ فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك : فهو داخل في النهيّ ..و مخالفٌ : للنبيّ صلى الله عليه وسلم ..وإذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه : فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك ..بل يشهد بالباطل : على المسلمين الأبرياء ..ويتهمهم : في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ؛ أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ..فاللهم ثبتنا : على الحق ..وإذا أردت بعبادك فتنة : فاقبضنا إليك غير مفتونين ... ا.هــأنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 168 ج 01 ورقة / 322 - إلى : 325 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /كم من إنسان حيران : يرشده الله عز وجل ..لأن الإنسان إذا تحير : يكون كالمضطر يسأل الله الهداية ..والحيرة قد تكون : حيرةً في العلم ..إذا رأيت نفسك متحيراً : فالزم الإستغفار ؛ فإن الإستغفار مما يفتح الله به على العبد . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 189 ...