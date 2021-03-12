من درر السلف...الحلقة رقم 270

الحمد لله ...ومن الدرر و الفوائد والدرر الحسِان ...منها ...قَالَ الحَافظ الجَوْزَجَانِيُّ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /مِنْ عَلاَمَاتِ السَّعَادةِ عَلَىَ العَبدِ : تيسيرُ الطَّاعةِ عليه ..وموافقةُ السُّنةَ : فِي أفْعَالِهِ ..وصُحبتهِ : لأهلِ الصَّلاحِ ..وحُسْنُ أخْلاَقهِ : مَعَ الإخْوَانِ ..وبَذلُ مَعرُوفِهِ : للخَلقِ ..واهتمَامهِ : للمُسْلِمِينَ ..ومُراعَاتِهِ : لأَوْقَاتِهِ . ..أنظره / الإعتصام للشاطبيّ ج 01 ورقة / 123 ...ومنها ...و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه : ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم ؛ وفشت فيهم ؛ واشتغلوا بها إلاّ سلط الله عليهم العدو ..وبُلوا : بالقحط والجدب وولاة السوء ..والعاقل : يتأمل أحوال العالم ؛ وينظر والله المستعان . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 496 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ ربيع بن هادي المدخليّحفظه الله الرحمن تعالى /فالذي يكيد لك : لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته ..ولكنه يلبس لك لباس الإسلام كما لبس بذلك : ابن سبأ ..والمختار بن أبي عبيد ..وأبي مسلم الخراساني ..وعبيد الّله الشيعي ..وعلي بن فضل ..ومصطفى أتاتورك ..وأمثال هؤلاء إذا أرادوا هدم الإسلام : يلبسون له لباس الإسلام ..ويقتلون الإسلام : بسيف الإسلام ..فكونوا أذكياء لا تكونوا أغبياء يقودكم الأعداء : إلى تدمير وتخريب بيوتكم بأيديكم ؛ وتدمير عقائدكم بأيديكم . .. اﻫـ .أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 381 ...ومنها ...وقال الربيعُ العلاّمة أيضاً /قال السلف وكثير منهم / إن أهل البدع : أضر على الإسلام من الأعداء الخارجين لماذا ؟؟؟لأن هذا يخرب من الداخل ؛ وبعد ذلك يفتح الباب للعدو يقول له : ادخل . ..أنظره / المجموع الرائق ورقة / 39 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة : فهذا دليلٌ على أن القلب فيه مرض . ..أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 24 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وإذا تفرق القوم : فسدوا وهلكوا ..وإذا إجتمعوا : صلحوا وملكوا ..فإن الجماعة : رحمة ..والفرقة : عذابٌ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 421 ...