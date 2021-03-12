من درر السلف...الحلقة رقم 270

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر و الفوائد والدرر الحسِان ...

🥀🥀 منها ...
قَالَ الحَافظ الجَوْزَجَانِيُّ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
مِنْ عَلاَمَاتِ السَّعَادةِ عَلَىَ العَبدِ : تيسيرُ الطَّاعةِ عليه ..
وموافقةُ السُّنةَ : فِي أفْعَالِهِ ..
وصُحبتهِ : لأهلِ الصَّلاحِ ..
وحُسْنُ أخْلاَقهِ : مَعَ الإخْوَانِ ..
وبَذلُ مَعرُوفِهِ : للخَلقِ ..
واهتمَامهِ : للمُسْلِمِينَ ..
ومُراعَاتِهِ : لأَوْقَاتِهِ . ..
🥀 أنظره / الإعتصام للشاطبيّ ج 01 ورقة / 123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه : ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم ؛ وفشت فيهم ؛ واشتغلوا بها إلاّ سلط الله عليهم العدو ..
وبُلوا : بالقحط والجدب وولاة السوء ..
والعاقل : يتأمل أحوال العالم ؛ وينظر والله المستعان . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 496 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ربيع بن هادي المدخليّ
حفظه الله الرحمن تعالى /
فالذي يكيد لك : لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته ..
ولكنه يلبس لك لباس الإسلام كما لبس بذلك : ابن سبأ ..
والمختار بن أبي عبيد ..
وأبي مسلم الخراساني ..
وعبيد الّله الشيعي ..
وعلي بن فضل ..
ومصطفى أتاتورك ..
وأمثال هؤلاء إذا أرادوا هدم الإسلام : يلبسون له لباس الإسلام ..
ويقتلون الإسلام : بسيف الإسلام ..
فكونوا أذكياء لا تكونوا أغبياء يقودكم الأعداء : إلى تدمير وتخريب بيوتكم بأيديكم ؛ وتدمير عقائدكم بأيديكم . .. اﻫـ .
🥀 أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 381 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الربيعُ العلاّمة أيضاً /
قال السلف وكثير منهم / إن أهل البدع : أضر على الإسلام من الأعداء الخارجين لماذا ؟؟؟
لأن هذا يخرب من الداخل ؛ وبعد ذلك يفتح الباب للعدو يقول له : ادخل . ..
🥀 أنظره / المجموع الرائق ورقة / 39 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة : فهذا دليلٌ على أن القلب فيه مرض . ..
🥀 أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا تفرق القوم : فسدوا وهلكوا ..
وإذا إجتمعوا : صلحوا وملكوا ..
فإن الجماعة : رحمة ..
والفرقة : عذابٌ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 421 ... 🌾🌾🌾
 
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