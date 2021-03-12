من درر السلف...الحلقة رقم 270

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر و الفوائد والدرر الحسِان ...
منها ...
قَالَ الحَافظ الجَوْزَجَانِيُّ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
مِنْ عَلاَمَاتِ السَّعَادةِ عَلَىَ العَبدِ : تيسيرُ الطَّاعةِ عليه ..
وموافقةُ السُّنةَ : فِي أفْعَالِهِ ..
وصُحبتهِ : لأهلِ الصَّلاحِ ..
وحُسْنُ أخْلاَقهِ : مَعَ الإخْوَانِ ..
وبَذلُ مَعرُوفِهِ : للخَلقِ ..
واهتمَامهِ : للمُسْلِمِينَ ..
ومُراعَاتِهِ : لأَوْقَاتِهِ . ..
أنظره / الإعتصام للشاطبيّ ج 01 ورقة / 123 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه : ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم ؛ وفشت فيهم ؛ واشتغلوا بها إلاّ سلط الله عليهم العدو ..
وبُلوا : بالقحط والجدب وولاة السوء ..
والعاقل : يتأمل أحوال العالم ؛ وينظر والله المستعان . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 496 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ربيع بن هادي المدخليّ
حفظه الله الرحمن تعالى /
فالذي يكيد لك : لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته ..
ولكنه يلبس لك لباس الإسلام كما لبس بذلك : ابن سبأ ..
والمختار بن أبي عبيد ..
وأبي مسلم الخراساني ..
وعبيد الّله الشيعي ..
وعلي بن فضل ..
ومصطفى أتاتورك ..
وأمثال هؤلاء إذا أرادوا هدم الإسلام : يلبسون له لباس الإسلام ..
ويقتلون الإسلام : بسيف الإسلام ..
فكونوا أذكياء لا تكونوا أغبياء يقودكم الأعداء : إلى تدمير وتخريب بيوتكم بأيديكم ؛ وتدمير عقائدكم بأيديكم . .. اﻫـ .
أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 381 ...
ومنها ...
وقال الربيعُ العلاّمة أيضاً /
قال السلف وكثير منهم / إن أهل البدع : أضر على الإسلام من الأعداء الخارجين لماذا ؟؟؟
لأن هذا يخرب من الداخل ؛ وبعد ذلك يفتح الباب للعدو يقول له : ادخل . ..
أنظره / المجموع الرائق ورقة / 39 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة : فهذا دليلٌ على أن القلب فيه مرض . ..
أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 24 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا تفرق القوم : فسدوا وهلكوا ..
وإذا إجتمعوا : صلحوا وملكوا ..
فإن الجماعة : رحمة ..
والفرقة : عذابٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 421 ...
ومن الدرر و الفوائد والدرر الحسِان ...
منها ...
قَالَ الحَافظ الجَوْزَجَانِيُّ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق السِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
مِنْ عَلاَمَاتِ السَّعَادةِ عَلَىَ العَبدِ : تيسيرُ الطَّاعةِ عليه ..
وموافقةُ السُّنةَ : فِي أفْعَالِهِ ..
وصُحبتهِ : لأهلِ الصَّلاحِ ..
وحُسْنُ أخْلاَقهِ : مَعَ الإخْوَانِ ..
وبَذلُ مَعرُوفِهِ : للخَلقِ ..
واهتمَامهِ : للمُسْلِمِينَ ..
ومُراعَاتِهِ : لأَوْقَاتِهِ . ..
أنظره / الإعتصام للشاطبيّ ج 01 ورقة / 123 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه : ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم ؛ وفشت فيهم ؛ واشتغلوا بها إلاّ سلط الله عليهم العدو ..
وبُلوا : بالقحط والجدب وولاة السوء ..
والعاقل : يتأمل أحوال العالم ؛ وينظر والله المستعان . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 496 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ربيع بن هادي المدخليّ
حفظه الله الرحمن تعالى /
فالذي يكيد لك : لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته ..
ولكنه يلبس لك لباس الإسلام كما لبس بذلك : ابن سبأ ..
والمختار بن أبي عبيد ..
وأبي مسلم الخراساني ..
وعبيد الّله الشيعي ..
وعلي بن فضل ..
ومصطفى أتاتورك ..
وأمثال هؤلاء إذا أرادوا هدم الإسلام : يلبسون له لباس الإسلام ..
ويقتلون الإسلام : بسيف الإسلام ..
فكونوا أذكياء لا تكونوا أغبياء يقودكم الأعداء : إلى تدمير وتخريب بيوتكم بأيديكم ؛ وتدمير عقائدكم بأيديكم . .. اﻫـ .
أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 381 ...
ومنها ...
وقال الربيعُ العلاّمة أيضاً /
قال السلف وكثير منهم / إن أهل البدع : أضر على الإسلام من الأعداء الخارجين لماذا ؟؟؟
لأن هذا يخرب من الداخل ؛ وبعد ذلك يفتح الباب للعدو يقول له : ادخل . ..
أنظره / المجموع الرائق ورقة / 39 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة : فهذا دليلٌ على أن القلب فيه مرض . ..
أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 24 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا تفرق القوم : فسدوا وهلكوا ..
وإذا إجتمعوا : صلحوا وملكوا ..
فإن الجماعة : رحمة ..
والفرقة : عذابٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 421 ...