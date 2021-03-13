من درر السلف .. الحلقة رقم 271

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من الدرر الحسِان ...

🥀🥀 منها ...
قال الشیخ العلاّمة ربیع ابن هادي المدخلي -حفظه الرحمن تعالی /
إذا كنت مؤمناً ضعيفاً : لاتخذل أخاك ..
وإذا كنت قوياً : فلا تحطم أخاك الضعيف ..
وليتماسكوا وليجعلوا مِنْ أنفسهم : جماعة واحدة . ..
🥀 أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ عبد الأول ابن حمّاد الأنصاريّ الخزوجيّ قال /
وسمعته يقول ( يقصد : والده عليه رَحَمَات الله ) / إن الحافظ الذهبي عاش في زمن خطير هو زمن التصوف والتعصب المذهبي ..
وقد حاول - رحمه الله - أن يسلم من هذين الإثنين ولكنه ما سلم من بعض الأمور : كلبس الخرقة الصوفية . ..
وقال أيضاً /
إن ابن أبي العز الحنفيّ شارح الطحاوية : حنفي المذهب ..
ولكنه : مخالف للأحناف في العقيدة ..
ـ يعني ـ أنه : كان سلفيّ العقيدة . ..
و قال الوالد أيضاً /
كان الفضيل بن عياض : من أولياء الله تعالى . ..
وسمعته يقول /
إن الشيخ صديق حسن القَنُوجّيّ أول من قام بنشر تراث العلماء من الكتب : في الهند ؛ وذلك لزواجه بملكة في الهند . ..
🥀 أنظرها / المجموع في ترجمة العلاّمة المحدث الشيخ حمّاد ابن محمد الأنصاريّ ج 02 ورقة / 751 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وًقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة : قويت البدعة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 104 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
من حفظ وقته بذكر الله ..
وقراءة القرآن ..
وصحبة الأخيار ..
و البعد عن صحبة الغافلين والأشرار : يطيب قلبـه ويلين . ..
🥀 أنظره / الفتاوى ج 05 ورقة / 244 ... 🌾🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلــي عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ /
وإذا اشتـــد الكرب وعظم الخطب : كان الفــرج حينئذٍ قريبًا فـﮯ الغالب ..
قال تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنــُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كـُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا } ..
وأخبر عن يعقـوب عليــه السلام : أنَّـه لم ييأس مــن لقاء يوسف ..
وقال لإخوتــه : { اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيــه وَلَا تَيْأَسُـــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّهِ } ..
ومن لطائف أسرار إقتـــران الفرج باشتداد الكرب / أن الكرب إذا اشتــد وعظم وتناهى : وجد الإياس من كشفــه من جهة المخلوق ؛ ووقــع التعلق بالخالق وحــده ..
ومــن انقطـع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق : إستجاب الله لـه وكشف عنــه ..
فإن التوكل : هو قطــع الإستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد ..
وإستدل عليــہ بقول إبراهيم لما عرض له جبريل فـي الهواء وقال : ألك حاجة ؟؟؟ فَقَالَ : أما إليك فلا ..
والتوكل : من أعظــم الأسباب التـي تطلب بها الحوائج ..
فإن الله يكفــي : من توكل عليــه كما قال : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } . ..
🥀 أنظره / مجموع رسائل إبن رجب ج 03 ورقة / 173 ... 🌾🌾🌾
 
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