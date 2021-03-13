من درر السلف .. الحلقة رقم 271

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,721
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المستفيد من الدرر الحسِان ...
منها ...
قال الشیخ العلاّمة ربیع ابن هادي المدخلي -حفظه الرحمن تعالی /
إذا كنت مؤمناً ضعيفاً : لاتخذل أخاك ..
وإذا كنت قوياً : فلا تحطم أخاك الضعيف ..
وليتماسكوا وليجعلوا مِنْ أنفسهم : جماعة واحدة . ..
أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 176 ...
ومنها ...
قال الشيخ عبد الأول ابن حمّاد الأنصاريّ الخزوجيّ قال /
وسمعته يقول ( يقصد : والده عليه رَحَمَات الله ) / إن الحافظ الذهبي عاش في زمن خطير هو زمن التصوف والتعصب المذهبي ..
وقد حاول - رحمه الله - أن يسلم من هذين الإثنين ولكنه ما سلم من بعض الأمور : كلبس الخرقة الصوفية . ..
وقال أيضاً /
إن ابن أبي العز الحنفيّ شارح الطحاوية : حنفي المذهب ..
ولكنه : مخالف للأحناف في العقيدة ..
ـ يعني ـ أنه : كان سلفيّ العقيدة . ..
و قال الوالد أيضاً /
كان الفضيل بن عياض : من أولياء الله تعالى . ..
وسمعته يقول /
إن الشيخ صديق حسن القَنُوجّيّ أول من قام بنشر تراث العلماء من الكتب : في الهند ؛ وذلك لزواجه بملكة في الهند . ..
أنظرها / المجموع في ترجمة العلاّمة المحدث الشيخ حمّاد ابن محمد الأنصاريّ ج 02 ورقة / 751 ...
ومنها ...
وًقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة : قويت البدعة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 104 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
من حفظ وقته بذكر الله ..
وقراءة القرآن ..
وصحبة الأخيار ..
و البعد عن صحبة الغافلين والأشرار : يطيب قلبـه ويلين . ..
أنظره / الفتاوى ج 05 ورقة / 244 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلــي عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ /
وإذا اشتـــد الكرب وعظم الخطب : كان الفــرج حينئذٍ قريبًا فـﮯ الغالب ..
قال تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنــُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كـُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا } ..
وأخبر عن يعقـوب عليــه السلام : أنَّـه لم ييأس مــن لقاء يوسف ..
وقال لإخوتــه : { اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيــه وَلَا تَيْأَسُـــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّهِ } ..
ومن لطائف أسرار إقتـــران الفرج باشتداد الكرب / أن الكرب إذا اشتــد وعظم وتناهى : وجد الإياس من كشفــه من جهة المخلوق ؛ ووقــع التعلق بالخالق وحــده ..
ومــن انقطـع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق : إستجاب الله لـه وكشف عنــه ..
فإن التوكل : هو قطــع الإستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد ..
وإستدل عليــہ بقول إبراهيم لما عرض له جبريل فـي الهواء وقال : ألك حاجة ؟؟؟ فَقَالَ : أما إليك فلا ..
والتوكل : من أعظــم الأسباب التـي تطلب بها الحوائج ..
فإن الله يكفــي : من توكل عليــه كما قال : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } . ..
أنظره / مجموع رسائل إبن رجب ج 03 ورقة / 173 ...
ومن المستفيد من الدرر الحسِان ...
منها ...
قال الشیخ العلاّمة ربیع ابن هادي المدخلي -حفظه الرحمن تعالی /
إذا كنت مؤمناً ضعيفاً : لاتخذل أخاك ..
وإذا كنت قوياً : فلا تحطم أخاك الضعيف ..
وليتماسكوا وليجعلوا مِنْ أنفسهم : جماعة واحدة . ..
أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 176 ...
ومنها ...
قال الشيخ عبد الأول ابن حمّاد الأنصاريّ الخزوجيّ قال /
وسمعته يقول ( يقصد : والده عليه رَحَمَات الله ) / إن الحافظ الذهبي عاش في زمن خطير هو زمن التصوف والتعصب المذهبي ..
وقد حاول - رحمه الله - أن يسلم من هذين الإثنين ولكنه ما سلم من بعض الأمور : كلبس الخرقة الصوفية . ..
وقال أيضاً /
إن ابن أبي العز الحنفيّ شارح الطحاوية : حنفي المذهب ..
ولكنه : مخالف للأحناف في العقيدة ..
ـ يعني ـ أنه : كان سلفيّ العقيدة . ..
و قال الوالد أيضاً /
كان الفضيل بن عياض : من أولياء الله تعالى . ..
وسمعته يقول /
إن الشيخ صديق حسن القَنُوجّيّ أول من قام بنشر تراث العلماء من الكتب : في الهند ؛ وذلك لزواجه بملكة في الهند . ..
أنظرها / المجموع في ترجمة العلاّمة المحدث الشيخ حمّاد ابن محمد الأنصاريّ ج 02 ورقة / 751 ...
ومنها ...
وًقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة : قويت البدعة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 104 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /
من حفظ وقته بذكر الله ..
وقراءة القرآن ..
وصحبة الأخيار ..
و البعد عن صحبة الغافلين والأشرار : يطيب قلبـه ويلين . ..
أنظره / الفتاوى ج 05 ورقة / 244 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلــي عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ /
وإذا اشتـــد الكرب وعظم الخطب : كان الفــرج حينئذٍ قريبًا فـﮯ الغالب ..
قال تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنــُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كـُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا } ..
وأخبر عن يعقـوب عليــه السلام : أنَّـه لم ييأس مــن لقاء يوسف ..
وقال لإخوتــه : { اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيــه وَلَا تَيْأَسُـــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّهِ } ..
ومن لطائف أسرار إقتـــران الفرج باشتداد الكرب / أن الكرب إذا اشتــد وعظم وتناهى : وجد الإياس من كشفــه من جهة المخلوق ؛ ووقــع التعلق بالخالق وحــده ..
ومــن انقطـع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق : إستجاب الله لـه وكشف عنــه ..
فإن التوكل : هو قطــع الإستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد ..
وإستدل عليــہ بقول إبراهيم لما عرض له جبريل فـي الهواء وقال : ألك حاجة ؟؟؟ فَقَالَ : أما إليك فلا ..
والتوكل : من أعظــم الأسباب التـي تطلب بها الحوائج ..
فإن الله يكفــي : من توكل عليــه كما قال : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } . ..
أنظره / مجموع رسائل إبن رجب ج 03 ورقة / 173 ...