من درر السلف .. الحلقة رقم 271

الحمد لله ...ومن المستفيد من الدرر الحسِان ...منها ...قال الشیخ العلاّمة ربیع ابن هادي المدخلي -حفظه الرحمن تعالی /إذا كنت مؤمناً ضعيفاً : لاتخذل أخاك ..وإذا كنت قوياً : فلا تحطم أخاك الضعيف ..وليتماسكوا وليجعلوا مِنْ أنفسهم : جماعة واحدة . ..أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 176 ...ومنها ...قال الشيخ عبد الأول ابن حمّاد الأنصاريّ الخزوجيّ قال /وسمعته يقول ( يقصد : والده عليه رَحَمَات الله ) / إن الحافظ الذهبي عاش في زمن خطير هو زمن التصوف والتعصب المذهبي ..وقد حاول - رحمه الله - أن يسلم من هذين الإثنين ولكنه ما سلم من بعض الأمور : كلبس الخرقة الصوفية . ..وقال أيضاً /إن ابن أبي العز الحنفيّ شارح الطحاوية : حنفي المذهب ..ولكنه : مخالف للأحناف في العقيدة ..ـ يعني ـ أنه : كان سلفيّ العقيدة . ..و قال الوالد أيضاً /كان الفضيل بن عياض : من أولياء الله تعالى . ..وسمعته يقول /إن الشيخ صديق حسن القَنُوجّيّ أول من قام بنشر تراث العلماء من الكتب : في الهند ؛ وذلك لزواجه بملكة في الهند . ..أنظرها / المجموع في ترجمة العلاّمة المحدث الشيخ حمّاد ابن محمد الأنصاريّ ج 02 ورقة / 751 ...ومنها ...وًقال شيخ الاسلام ابن تيمية الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة : قويت البدعة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 104 ...ومنها ...و قال العلاّمة سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله /من حفظ وقته بذكر الله ..وقراءة القرآن ..وصحبة الأخيار ..و البعد عن صحبة الغافلين والأشرار : يطيب قلبـه ويلين . ..أنظره / الفتاوى ج 05 ورقة / 244 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن رجب الحنبلــي عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ /وإذا اشتـــد الكرب وعظم الخطب : كان الفــرج حينئذٍ قريبًا فـﮯ الغالب ..قال تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنــُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كـُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا } ..وأخبر عن يعقـوب عليــه السلام : أنَّـه لم ييأس مــن لقاء يوسف ..وقال لإخوتــه : { اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيــه وَلَا تَيْأَسُـــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّهِ } ..ومن لطائف أسرار إقتـــران الفرج باشتداد الكرب / أن الكرب إذا اشتــد وعظم وتناهى : وجد الإياس من كشفــه من جهة المخلوق ؛ ووقــع التعلق بالخالق وحــده ..ومــن انقطـع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق : إستجاب الله لـه وكشف عنــه ..فإن التوكل : هو قطــع الإستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد ..وإستدل عليــہ بقول إبراهيم لما عرض له جبريل فـي الهواء وقال : ألك حاجة ؟؟؟ فَقَالَ : أما إليك فلا ..والتوكل : من أعظــم الأسباب التـي تطلب بها الحوائج ..فإن الله يكفــي : من توكل عليــه كما قال : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } . ..أنظره / مجموع رسائل إبن رجب ج 03 ورقة / 173 ...