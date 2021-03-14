من درر السلف. الحلقة رقم 272

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميَة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْحَسَد : مرض من أمراض النَّفس ..
وَهُوَ : مرض غَالبٌ فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس ..
وَلِهَذَا يُقَال : مَا خلا جَسَد من حسد ..
لَكِن اللَّئِيم : يبديه ..
والكريم : يخفيه ..
وَقد قيل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ : أيحسد الْمُؤمن ؟؟؟
فَقَالَ / مَا أنساكَ أخوة يُوسُف ؛ لَا أَبَا لَك ..
وَلَكِن عَمه فِي صدرك ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضرك مَا لم تعد بِهِ يداً وَلِسَانًا ؛ فَمن وجد فِي نَفسه حسداً لغيره : فَعَلَيهِ أَن يسْتَعْمل مَعَه التَّقْوَى وَالصَّبْر ؛ فَيكْرَه ذَلِك من نَفسه . ..
🥀 أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ؛ لَا سِيمَا المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد : يَقع كثيراً بَين المتشاركين فِي رئاسة أَو مَال ..
إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك ؛ وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين النظراء لكَرَاهَة أحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ ؛ كحسد إخْوَة يُوسُف وكحسد ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا فحسده على مَا فَضله الله من الإيمان وَالتَّقوى ؛ كحسد الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك . ..
🥀 أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 - 22 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قيل أول ذَنْب عصي الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
🥀 أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 22 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /
والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير : أمرًا ونهيًا ..
وأعظمها مشقة : عداوة من حادَ اللهَ ورسوله ..
وألحد : في أسمائه وصفاته ..
وأشرك : في توحيده . ..
🥀 أنظره / الدرر السنية من الأجوبة النجدية ج 08 ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن للإيمان : طعمًا كمــا جاءت به السُّنة ..
وطعم الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ..
فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر : أزالها ..
لكن طعم الإيمان : يبقى مدة طويلة ..
حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل
فتجده : يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..
🥀 أنظره / شرح كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 41 ... 🌾🌾🌾
 
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