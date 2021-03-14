من درر السلف. الحلقة رقم 272

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميَة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْحَسَد : مرض من أمراض النَّفس ..
وَهُوَ : مرض غَالبٌ فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس ..
وَلِهَذَا يُقَال : مَا خلا جَسَد من حسد ..
لَكِن اللَّئِيم : يبديه ..
والكريم : يخفيه ..
وَقد قيل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ : أيحسد الْمُؤمن ؟؟؟
فَقَالَ / مَا أنساكَ أخوة يُوسُف ؛ لَا أَبَا لَك ..
وَلَكِن عَمه فِي صدرك ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضرك مَا لم تعد بِهِ يداً وَلِسَانًا ؛ فَمن وجد فِي نَفسه حسداً لغيره : فَعَلَيهِ أَن يسْتَعْمل مَعَه التَّقْوَى وَالصَّبْر ؛ فَيكْرَه ذَلِك من نَفسه . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ؛ لَا سِيمَا المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد : يَقع كثيراً بَين المتشاركين فِي رئاسة أَو مَال ..
إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك ؛ وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين النظراء لكَرَاهَة أحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ ؛ كحسد إخْوَة يُوسُف وكحسد ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا فحسده على مَا فَضله الله من الإيمان وَالتَّقوى ؛ كحسد الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 - 22 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قيل أول ذَنْب عصي الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 22 ...
ومنها ...
قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /
والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير : أمرًا ونهيًا ..
وأعظمها مشقة : عداوة من حادَ اللهَ ورسوله ..
وألحد : في أسمائه وصفاته ..
وأشرك : في توحيده . ..
أنظره / الدرر السنية من الأجوبة النجدية ج 08 ورقة / 297 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن للإيمان : طعمًا كمــا جاءت به السُّنة ..
وطعم الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ..
فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر : أزالها ..
لكن طعم الإيمان : يبقى مدة طويلة ..
حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل
فتجده : يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..
أنظره / شرح كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 41 ...
ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميَة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْحَسَد : مرض من أمراض النَّفس ..
وَهُوَ : مرض غَالبٌ فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس ..
وَلِهَذَا يُقَال : مَا خلا جَسَد من حسد ..
لَكِن اللَّئِيم : يبديه ..
والكريم : يخفيه ..
وَقد قيل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ : أيحسد الْمُؤمن ؟؟؟
فَقَالَ / مَا أنساكَ أخوة يُوسُف ؛ لَا أَبَا لَك ..
وَلَكِن عَمه فِي صدرك ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضرك مَا لم تعد بِهِ يداً وَلِسَانًا ؛ فَمن وجد فِي نَفسه حسداً لغيره : فَعَلَيهِ أَن يسْتَعْمل مَعَه التَّقْوَى وَالصَّبْر ؛ فَيكْرَه ذَلِك من نَفسه . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ؛ لَا سِيمَا المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد : يَقع كثيراً بَين المتشاركين فِي رئاسة أَو مَال ..
إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك ؛ وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين النظراء لكَرَاهَة أحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ ؛ كحسد إخْوَة يُوسُف وكحسد ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا فحسده على مَا فَضله الله من الإيمان وَالتَّقوى ؛ كحسد الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 - 22 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قيل أول ذَنْب عصي الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 22 ...
ومنها ...
قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /
والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير : أمرًا ونهيًا ..
وأعظمها مشقة : عداوة من حادَ اللهَ ورسوله ..
وألحد : في أسمائه وصفاته ..
وأشرك : في توحيده . ..
أنظره / الدرر السنية من الأجوبة النجدية ج 08 ورقة / 297 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن للإيمان : طعمًا كمــا جاءت به السُّنة ..
وطعم الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ..
فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر : أزالها ..
لكن طعم الإيمان : يبقى مدة طويلة ..
حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل
فتجده : يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..
أنظره / شرح كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 41 ...