من درر السلف. الحلقة رقم 272

الحمد لله ...ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميَة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ الْحَسَد : مرض من أمراض النَّفس ..وَهُوَ : مرض غَالبٌ فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس ..وَلِهَذَا يُقَال : مَا خلا جَسَد من حسد ..لَكِن اللَّئِيم : يبديه ..والكريم : يخفيه ..وَقد قيل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ : أيحسد الْمُؤمن ؟؟؟فَقَالَ / مَا أنساكَ أخوة يُوسُف ؛ لَا أَبَا لَك ..وَلَكِن عَمه فِي صدرك ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضرك مَا لم تعد بِهِ يداً وَلِسَانًا ؛ فَمن وجد فِي نَفسه حسداً لغيره : فَعَلَيهِ أَن يسْتَعْمل مَعَه التَّقْوَى وَالصَّبْر ؛ فَيكْرَه ذَلِك من نَفسه . ..أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 ...ومنها ...وقال أيضاً /وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ؛ لَا سِيمَا المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة يفوت بعض حظها ..وَهَكَذَا الْحَسَد : يَقع كثيراً بَين المتشاركين فِي رئاسة أَو مَال ..إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك ؛ وَفَاتَ الآخر ..وَيكون بَين النظراء لكَرَاهَة أحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ ؛ كحسد إخْوَة يُوسُف وكحسد ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا فحسده على مَا فَضله الله من الإيمان وَالتَّقوى ؛ كحسد الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك . ..أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 21 - 22 ...ومنها ...وقال أيضاً /قيل أول ذَنْب عصي الله بِهِ : ثَلَاثَة ..الْحِرْص ..وَالْكبر ..والحسد ..فالحرص : من آدم ..وَالْكبر : من إِبْلِيس ..والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..أنظره / أمراض القلب وشفاؤها ورقة / 22 ...ومنها ...قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى /والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير : أمرًا ونهيًا ..وأعظمها مشقة : عداوة من حادَ اللهَ ورسوله ..وألحد : في أسمائه وصفاته ..وأشرك : في توحيده . ..أنظره / الدرر السنية من الأجوبة النجدية ج 08 ورقة / 297 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن للإيمان : طعمًا كمــا جاءت به السُّنة ..وطعم الإيمان : ليس كطعم الأشياء المحسوسة ..فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر : أزالها ..لكن طعم الإيمان : يبقى مدة طويلة ..حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجلفتجده : يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة . ..أنظره / شرح كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 41 ...