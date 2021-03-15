من درر السلف....الحلقة رقم 273

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية والدرر السلفيّة ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة محمد ابن إبراهيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يُزهد : في التوحيد ..
فإن بالزهد فيه : يوقع في ضده ..
وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام : إلاّ بعدم إ****ٔه حقه ؛ ومعرفته حق المعرفة ..
وظنوا أنه يكفي : الإسم والشهادتان لفظاً ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود . ..
أنظره / شرح كشف الشبهات ورقة / 09 ...
ومنها ...
قـال اللـه تعـالى / ﴿ ﺣـُـﻮﺭٌ ﻣﻘﺼُﻮﺭَﺍﺕٌ فِيـﮯ ﺍﻟﺨِﻴـﺎﻡ ﴾ ..
قــال الشـيخ العلاّمة الـشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ڪون المـرأة لا تخـرج مِـن بيتـها : مِـن صفـات جمـالهــا . ..
أنظره / أضواء البيـان ج 06 ورقة / 314 ...
ومنها ...
قـال أبـو بڪر البلخيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
شهـر رجب : شهـر للـزرع ..
وشعبـان : شهـر السقيـﮯ للـزرع ..
ورمضـان شهـر : حصاد الـزرع . ..
أنظره / لطـائف المعـارف ورقة / 121 ...
ومنها ...
و قـــــال الشــيخ العـلاّمة محمّـد ابـن جميـل زينـو عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المـرأة المسلمـة في نظـر الإسـلام : أشبــه بالجوهـرة النفيسة التي يسعــﮯ صاحبهـا لإخفائهـا وسترهـا علـى أعيـن النـاس . ..
أنظره / تڪريم المرأة في الإسـلام ورقة / 20 ...
ومنها ...
و يقول شيخ الإسلام أبو العبّاس النُميريُّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ : ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﺪﺓ ﻭاﻟﻀﺮ ﻭﻣﺎ ﻳُلْجِئهم ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ..
ﻓﻴﺪﻋﻮﻧﻪ : ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ..
ﻭﻳﺮﺟﻮﻧﻪ : ﻻ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺃﺣﺪاً ﺳﻮاﻩ ..
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ : ﺑﻪ ﻻ ﺑﻐﻴﺮه ..
ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻹﻧﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﻼﻭﺓ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺫﻭﻕ ﻃﻌﻤﻪ ﻭاﻟﺒﺮاءﺓ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﻭاﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ اﻟﺠﺪﺏ ؛ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻴﺴﺮ ؛ ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ..
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ : ﻟﺬّاﺕ ﺑﺪﻧﻴﺔ ..
ﻭﻧﻌﻢ : ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ : ﻓﺄﻋﻈﻢ مِنْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ كُنْهِهِ مَقَالٌ أَوْ يَسْتَحْضِرَ تَفْصِيلَهُ بَالٌ ..
وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ : نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَا ابْنَ آدَمَ : لَقَدْ بُورِكَ لَك فِي حَاجَةٍ أَكْثَرْت فِيهَا مِنْ قَرْعِ بَابِ سَيِّدِك . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 333 ...
ومنها ...
( دعابة ومزاح الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ) ..
كان من عادة الشيخ رحمه الله إذا كان عنده أناس بعد صلاة العشاء أن يدعوهم إلى العشاء ؛ فإذا تعذر أحدهم قال : أنت تخاف من امرأتك ؟؟؟
إذا كنت لا تخاف : فاجلس معنا لتتعشى ..
وإن كنت تخاف : فاذهب ..
فيضطر المدعو : إلى الجلوس . ..
أنظره / الإمام بن باز دروس ومواقف وعبر ورقة / 60 ...
ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية والدرر السلفيّة ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة محمد ابن إبراهيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يُزهد : في التوحيد ..
فإن بالزهد فيه : يوقع في ضده ..
وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام : إلاّ بعدم إ****ٔه حقه ؛ ومعرفته حق المعرفة ..
وظنوا أنه يكفي : الإسم والشهادتان لفظاً ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود . ..
أنظره / شرح كشف الشبهات ورقة / 09 ...
ومنها ...
قـال اللـه تعـالى / ﴿ ﺣـُـﻮﺭٌ ﻣﻘﺼُﻮﺭَﺍﺕٌ فِيـﮯ ﺍﻟﺨِﻴـﺎﻡ ﴾ ..
قــال الشـيخ العلاّمة الـشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ڪون المـرأة لا تخـرج مِـن بيتـها : مِـن صفـات جمـالهــا . ..
أنظره / أضواء البيـان ج 06 ورقة / 314 ...
ومنها ...
قـال أبـو بڪر البلخيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
شهـر رجب : شهـر للـزرع ..
وشعبـان : شهـر السقيـﮯ للـزرع ..
ورمضـان شهـر : حصاد الـزرع . ..
أنظره / لطـائف المعـارف ورقة / 121 ...
ومنها ...
و قـــــال الشــيخ العـلاّمة محمّـد ابـن جميـل زينـو عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المـرأة المسلمـة في نظـر الإسـلام : أشبــه بالجوهـرة النفيسة التي يسعــﮯ صاحبهـا لإخفائهـا وسترهـا علـى أعيـن النـاس . ..
أنظره / تڪريم المرأة في الإسـلام ورقة / 20 ...
ومنها ...
و يقول شيخ الإسلام أبو العبّاس النُميريُّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ : ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﺪﺓ ﻭاﻟﻀﺮ ﻭﻣﺎ ﻳُلْجِئهم ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ..
ﻓﻴﺪﻋﻮﻧﻪ : ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ..
ﻭﻳﺮﺟﻮﻧﻪ : ﻻ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺃﺣﺪاً ﺳﻮاﻩ ..
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ : ﺑﻪ ﻻ ﺑﻐﻴﺮه ..
ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻹﻧﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﻼﻭﺓ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺫﻭﻕ ﻃﻌﻤﻪ ﻭاﻟﺒﺮاءﺓ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﻭاﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ اﻟﺠﺪﺏ ؛ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻴﺴﺮ ؛ ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ..
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ : ﻟﺬّاﺕ ﺑﺪﻧﻴﺔ ..
ﻭﻧﻌﻢ : ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ : ﻓﺄﻋﻈﻢ مِنْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ كُنْهِهِ مَقَالٌ أَوْ يَسْتَحْضِرَ تَفْصِيلَهُ بَالٌ ..
وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ : نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَا ابْنَ آدَمَ : لَقَدْ بُورِكَ لَك فِي حَاجَةٍ أَكْثَرْت فِيهَا مِنْ قَرْعِ بَابِ سَيِّدِك . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 333 ...
ومنها ...
( دعابة ومزاح الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ) ..
كان من عادة الشيخ رحمه الله إذا كان عنده أناس بعد صلاة العشاء أن يدعوهم إلى العشاء ؛ فإذا تعذر أحدهم قال : أنت تخاف من امرأتك ؟؟؟
إذا كنت لا تخاف : فاجلس معنا لتتعشى ..
وإن كنت تخاف : فاذهب ..
فيضطر المدعو : إلى الجلوس . ..
أنظره / الإمام بن باز دروس ومواقف وعبر ورقة / 60 ...