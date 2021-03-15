من درر السلف....الحلقة رقم 273

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية والدرر السلفيّة ...

🥀🥀 منها ...
‏قال الإمام العلاّمة محمد ابن إبراهيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يُزهد : في التوحيد ..
فإن بالزهد فيه : يوقع في ضده ..
وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام : إلاّ بعدم إ****ٔه حقه ؛ ومعرفته حق المعرفة ..
وظنوا أنه يكفي : الإسم والشهادتان لفظاً ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود . ..
🥀 أنظره / شرح كشف الشبهات ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال اللـه تعـالى / ﴿ ﺣـُـﻮﺭٌ ﻣﻘﺼُﻮﺭَﺍﺕٌ فِيـﮯ ﺍﻟﺨِﻴـﺎﻡ ﴾ ..
قــال الشـيخ العلاّمة الـشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ڪون المـرأة لا تخـرج مِـن بيتـها : مِـن صفـات جمـالهــا . ..
🥀 أنظره / أضواء البيـان ج 06 ورقة / 314 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال أبـو بڪر البلخيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
شهـر رجب : شهـر للـزرع ..
وشعبـان : شهـر السقيـﮯ للـزرع ..
ورمضـان شهـر : حصاد الـزرع . ..
🥀 أنظره / لطـائف المعـارف ورقة / 121 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـــــال‏ الشــيخ العـلاّمة محمّـد ابـن جميـل زينـو عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المـرأة المسلمـة في نظـر الإسـلام : أشبــه بالجوهـرة النفيسة التي يسعــﮯ صاحبهـا لإخفائهـا وسترهـا علـى أعيـن النـاس . ..
🥀 أنظره / تڪريم المرأة في الإسـلام ورقة / 20 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و يقول شيخ الإسلام أبو العبّاس النُميريُّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ : ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﺪﺓ ﻭاﻟﻀﺮ ﻭﻣﺎ ﻳُلْجِئهم ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ..
ﻓﻴﺪﻋﻮﻧﻪ : ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ..
ﻭﻳﺮﺟﻮﻧﻪ : ﻻ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺃﺣﺪاً ﺳﻮاﻩ ..
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ : ﺑﻪ ﻻ ﺑﻐﻴﺮه ..
ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻹﻧﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﻼﻭﺓ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺫﻭﻕ ﻃﻌﻤﻪ ﻭاﻟﺒﺮاءﺓ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﻭاﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ اﻟﺠﺪﺏ ؛ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻴﺴﺮ ؛ ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ..
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ : ﻟﺬّاﺕ ﺑﺪﻧﻴﺔ ..
ﻭﻧﻌﻢ : ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ : ﻓﺄﻋﻈﻢ مِنْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ كُنْهِهِ مَقَالٌ أَوْ يَسْتَحْضِرَ تَفْصِيلَهُ بَالٌ ..
وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ : نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
يَا ابْنَ آدَمَ : لَقَدْ بُورِكَ لَك فِي حَاجَةٍ أَكْثَرْت فِيهَا مِنْ قَرْعِ بَابِ سَيِّدِك . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 333 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( دعابة ومزاح الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ) ..
كان من عادة الشيخ رحمه الله إذا كان عنده أناس بعد صلاة العشاء أن يدعوهم إلى العشاء ؛ فإذا تعذر أحدهم قال : أنت تخاف من امرأتك ؟؟؟
إذا كنت لا تخاف : فاجلس معنا لتتعشى ..
وإن كنت تخاف : فاذهب ..
فيضطر المدعو : إلى الجلوس . ..
🥀 أنظره / الإمام بن باز دروس ومواقف وعبر ورقة / 60 ... 🌾🌾🌾
 
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