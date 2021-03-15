من درر السلف....الحلقة رقم 273

الحمد لله ...ومن الثمرات الزكية والفوائد الشهية والدرر السلفيّة ...منها ...‏قال الإمام العلاّمة محمد ابن إبراهيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا يُزهد : في التوحيد ..فإن بالزهد فيه : يوقع في ضده ..وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام : إلاّ بعدم إ****ٔه حقه ؛ ومعرفته حق المعرفة ..وظنوا أنه يكفي : الإسم والشهادتان لفظاً ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موجود أو مفقود . ..أنظره / شرح كشف الشبهات ورقة / 09 ...ومنها ...قـال اللـه تعـالى / ﴿ ﺣـُـﻮﺭٌ ﻣﻘﺼُﻮﺭَﺍﺕٌ فِيـﮯ ﺍﻟﺨِﻴـﺎﻡ ﴾ ..قــال الشـيخ العلاّمة الـشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ڪون المـرأة لا تخـرج مِـن بيتـها : مِـن صفـات جمـالهــا . ..أنظره / أضواء البيـان ج 06 ورقة / 314 ...ومنها ...قـال أبـو بڪر البلخيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /شهـر رجب : شهـر للـزرع ..وشعبـان : شهـر السقيـﮯ للـزرع ..ورمضـان شهـر : حصاد الـزرع . ..أنظره / لطـائف المعـارف ورقة / 121 ...ومنها ...و قـــــال‏ الشــيخ العـلاّمة محمّـد ابـن جميـل زينـو عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /المـرأة المسلمـة في نظـر الإسـلام : أشبــه بالجوهـرة النفيسة التي يسعــﮯ صاحبهـا لإخفائهـا وسترهـا علـى أعيـن النـاس . ..أنظره / تڪريم المرأة في الإسـلام ورقة / 20 ...ومنها ...و يقول شيخ الإسلام أبو العبّاس النُميريُّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ : ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﺪﺓ ﻭاﻟﻀﺮ ﻭﻣﺎ ﻳُلْجِئهم ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ..ﻓﻴﺪﻋﻮﻧﻪ : ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ..ﻭﻳﺮﺟﻮﻧﻪ : ﻻ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺃﺣﺪاً ﺳﻮاﻩ ..ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ : ﺑﻪ ﻻ ﺑﻐﻴﺮه ..ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻹﻧﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﻼﻭﺓ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺫﻭﻕ ﻃﻌﻤﻪ ﻭاﻟﺒﺮاءﺓ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﻭاﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ اﻟﺠﺪﺏ ؛ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻴﺴﺮ ؛ ﻭﺯﻭاﻝ اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ..ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ : ﻟﺬّاﺕ ﺑﺪﻧﻴﺔ ..ﻭﻧﻌﻢ : ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ..ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ : ﻓﺄﻋﻈﻢ مِنْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ كُنْهِهِ مَقَالٌ أَوْ يَسْتَحْضِرَ تَفْصِيلَهُ بَالٌ ..وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ : نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِ ..وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /يَا ابْنَ آدَمَ : لَقَدْ بُورِكَ لَك فِي حَاجَةٍ أَكْثَرْت فِيهَا مِنْ قَرْعِ بَابِ سَيِّدِك . ..أنْظُرهُ / مَجمُوعُ الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 333 ...ومنها ...( دعابة ومزاح الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ) ..كان من عادة الشيخ رحمه الله إذا كان عنده أناس بعد صلاة العشاء أن يدعوهم إلى العشاء ؛ فإذا تعذر أحدهم قال : أنت تخاف من امرأتك ؟؟؟إذا كنت لا تخاف : فاجلس معنا لتتعشى ..وإن كنت تخاف : فاذهب ..فيضطر المدعو : إلى الجلوس . ..أنظره / الإمام بن باز دروس ومواقف وعبر ورقة / 60 ...