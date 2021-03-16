بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( نسائـــم الـوتــــــــر ))



إذا مددت إلى الرحمن يديك

فقد مددتها لكريم

لايغلق ابوابه

ولا يرد يدي عبده صفرا خائبتين



هذا هو الله ! من ناداه ما خابا..

قيام الليل روح الحياة وحياة الروح

صلاة_الوتر ..



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الطاعة : لها أثر جميل في راحة الشعور.. وانشراح الصدور..

وتيسير الأمور..

ودفع الشرور..

وينتفع بها حتى أهل القبور..

فاستكثر من الطاعة .

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قبـل النـوم لـآتنسـى

الوتر | الاستغفار بالاسحار

‏‏ سٌورة المُلك | لتناموا بطمأنيّنة.

أذكار النومّ !



آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة

حافظوا عليها قبل نومكم .

- إختم يومك بركعتين لله ،

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â‌ˆâ‡‰| وختــاامــا |â‡‡â‌ˆ

في ظلمة تحت التراب ..

يأتيك يشع بياضاً ينور ظلمتك ..

‏أنا " عملك الصالح "

تسئل من أنت ايتها الريح الطيبه

فيجيب ....

انا صلاتك وزكاتك وصيامك ودعائك وصدقتك و....

أنا عملك الصالح"

ياأبن ادم هل جلست في لحظه

بين السكون تسألâ‌“

ماعملي الصالح ..

رفيقي ، وأنيسي ونوري في قبري،

هل فكرت يوماً في "عملك الصالح"

..........!!

نحن اليوم في الدنيا وغداً من سكان القبور ...​