من درر السلف. الحلقة رقم 274

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد الحِسَان والجواهر العظام ...

🥀🥀 منها ...
قــال الإمام شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي أن يُلقّن الأبناء الأحكام : بأدلتها ..
فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سم الله على الأكل ؛ واحمد الله إذا فرغت ؛ فإنك إذا قلت ذلك : يحصل به المقصود ..
لكن إذا قلت : سم الله على الأكل ؛ واحمد الله إذا فرغت لأن النبي ﷺ أمر بالتسمية عند الأكل والحمد بعده فقال : يا غلام سم الله ؛ هذا في التسمية ..
وقال / إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليها . ..
هذا في الحمد ..
إذا فعلت ذلك : استفدت فائدتين ..
الأولى : أن تعود ابنك على اتباع الأدلة ..
الثانية : أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ..
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم : هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته ..
وهذه في الحقيقة : كثيراً ما يغفل عنها ..
فأكثر الناس يوجه ابنه : إلى الأحكام فقط ..
لكنه لا يربط هذه التوجيهات : بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة . ..
🥀 أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 423 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام النُميريّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِن زَكَاة الْقلب : مثل نَمَاء الْبدن ..
وَالزَّكَاة فِي اللُّغَة : النَّمَاء وَالزِّيَادَة فِي الصّلاح ..
يُقَال / زكا الشَّيْء : إِذا نما فِي الصّلاح ..
فالقلب يحْتَاج : أن يتربى ؛ فينمو وَيزِيد حَتَّى يكمل وَيصْلح ..
كَمَا يحْتَاج الْبدن : أَن يربى بالأغذية الْمصلحَة لَهُ ..
وَلَا بُد مَعَ ذَلِك من منع : مَا يضرّهُ ؛ فَلَا يَنْمُو الْبدن إِلَّا باعطاء مَا يَنْفَعهُ وَمنع مَا يضرّهُ ..
وَكَذَلِكَ الْقلب لَا يزكو فينمو وَيتم صَلَاحه : إِلَّا بِحُصُول مَا يَنْفَعهُ وَدفع مَا يضرّهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 05 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ أَئِمَّة الْمُسلمين كسفيان الثَّوْريّ /
أَن الْبِدْعَة : أحب إِلَى إِبْلِيس من الْمعْصِيَة ؛ لِأَن الْبِدْعَة لَا يُتَاب مِنْهَا وَالْمَعْصِيَة يُتَاب مِنْهَا . ..
وَمعنى قَوْلهم :،أَن الْبِدْعَة لَا يُتَاب مِنْهَا /
أَن المبتدع الَّذِي يتَّخذ ديناً لم يشرعه الله وَرَسُوله : قد زين لَهُ سوء عمله فَرَآهُ حسنا ..
فَهُوَ : لَا يَتُوب مَا دَامَ يرَاهُ حسناً ..
لِأَن أول التَّوْبَة : الْعلم ؛ بِأَن فعله سيء ليتوب مِنْهُ ؛ أَو أَنه ترك حسناً مَأْمُوراً بِهِ أَمر إِيجَاب أَو أَمر اسْتِحْبَاب ليتوب ويفعله ؛ فَمَا دَامَ يرى فعله حسناً وَهُوَ سيء فِي نفس الْأَمر : فَإِنَّهُ لَا يَتُوب ..
وَلَكِن التَّوْبَة مُمكنَة وواقعه : بِأَن يهديه الله ويرشده حَتَّى يتَبَيَّن لَهُ الْحق ؛ كَمَا هدى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من هدى من الْكفَّار والمافقين وَطَوَائِف أهل الْبدع والضلال ..
وَهَذَا يكون : بِأَن يتبع من الْحق مَا علمه ..
فَمن عمل بِمَا علم : أورثه الله علم مَا لم يعلم . ..
🥀 أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 38 - 39 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً رَحَمَات الله عليه /
وَلِهَذَا كَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا أَمر متبعيه بِالتَّوْبَةِ وَأحب أَن لَا ينفر ويتعب قلبه : أمره بِالصّدقِ ..
وَلِهَذَا يكثر فِي كَلَام مَشَايِخ الدّين وأئمتهُ : ذكر الصدْق وَالْإِخْلَاص ..
حَتَّى يَقُولُونَ / قل لمن لَا يصدق : لَا يَتبعني ..
وَيَقُولُونَ : الصدْق سيف الله فِي الأَرْض ؛ مَا وضع على شَيْء إِلَّا قطعه ..
وَيَقُول يُوسُف بن أسباط وَغَيره : مَا صدق الله عبدٌ : إِلَّا صنع لَهُ ..
وأمثال هَذَا : كثيرٌ ..
والصدق وَالْإِخْلَاص : هما تَحْقِيق الْإِيمَان وَالْإِسْلَام . ..
🥀 أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 40 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِن المظهرين الْإِسْلَام ينقسمون إِلَى : مُؤمن ..
ومنافق ..
فالفارق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق : هُوَ الصدْق ..
كَمَا فِي قَوْله : ( قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا ... ) إِلَى قَوْله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله ثمَّ لم يرتابوا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم فِي سَبِيل الله أُولَئِكَ هم الصادقون ) . ..
🥀 أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 40 ... 🌾🌾🌾
 
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