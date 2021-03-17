من درر السلف. الحلقة رقم 275

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد الحِسَان والجواهر العظام ...منها ...قــال الإمام شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ينبغي أن يُلقّن الأبناء الأحكام : بأدلتها ..فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سم الله على الأكل ؛ واحمد الله إذا فرغت ؛ فإنك إذا قلت ذلك : يحصل به المقصود ..لكن إذا قلت : سم الله على الأكل ؛ واحمد الله إذا فرغت لأن النبي ﷺ أمر بالتسمية عند الأكل والحمد بعده فقال : يا غلام سم الله ؛ هذا في التسمية ..وقال / إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليها . ..هذا في الحمد ..إذا فعلت ذلك : استفدت فائدتين ..الأولى : أن تعود ابنك على اتباع الأدلة ..الثانية : أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ..وأن الرسول صلى الله عليه وسلم : هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته ..وهذه في الحقيقة : كثيراً ما يغفل عنها ..فأكثر الناس يوجه ابنه : إلى الأحكام فقط ..لكنه لا يربط هذه التوجيهات : بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة . ..أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 423 ...ومنها ...وقال شيخ الإِسْلام النُميريّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَإِن زَكَاة الْقلب : مثل نَمَاء الْبدن ..وَالزَّكَاة فِي اللُّغَة : النَّمَاء وَالزِّيَادَة فِي الصّلاح ..يُقَال / زكا الشَّيْء : إِذا نما فِي الصّلاح ..فالقلب يحْتَاج : أن يتربى ؛ فينمو وَيزِيد حَتَّى يكمل وَيصْلح ..كَمَا يحْتَاج الْبدن : أَن يربى بالأغذية الْمصلحَة لَهُ ..وَلَا بُد مَعَ ذَلِك من منع : مَا يضرّهُ ؛ فَلَا يَنْمُو الْبدن إِلَّا باعطاء مَا يَنْفَعهُ وَمنع مَا يضرّهُ ..وَكَذَلِكَ الْقلب لَا يزكو فينمو وَيتم صَلَاحه : إِلَّا بِحُصُول مَا يَنْفَعهُ وَدفع مَا يضرّهُ . ..أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 05 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ أَئِمَّة الْمُسلمين كسفيان الثَّوْريّ /أَن الْبِدْعَة : أحب إِلَى إِبْلِيس من الْمعْصِيَة ؛ لِأَن الْبِدْعَة لَا يُتَاب مِنْهَا وَالْمَعْصِيَة يُتَاب مِنْهَا . ..وَمعنى قَوْلهم :،أَن الْبِدْعَة لَا يُتَاب مِنْهَا /أَن المبتدع الَّذِي يتَّخذ ديناً لم يشرعه الله وَرَسُوله : قد زين لَهُ سوء عمله فَرَآهُ حسنا ..فَهُوَ : لَا يَتُوب مَا دَامَ يرَاهُ حسناً ..لِأَن أول التَّوْبَة : الْعلم ؛ بِأَن فعله سيء ليتوب مِنْهُ ؛ أَو أَنه ترك حسناً مَأْمُوراً بِهِ أَمر إِيجَاب أَو أَمر اسْتِحْبَاب ليتوب ويفعله ؛ فَمَا دَامَ يرى فعله حسناً وَهُوَ سيء فِي نفس الْأَمر : فَإِنَّهُ لَا يَتُوب ..وَلَكِن التَّوْبَة مُمكنَة وواقعه : بِأَن يهديه الله ويرشده حَتَّى يتَبَيَّن لَهُ الْحق ؛ كَمَا هدى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من هدى من الْكفَّار والمافقين وَطَوَائِف أهل الْبدع والضلال ..وَهَذَا يكون : بِأَن يتبع من الْحق مَا علمه ..فَمن عمل بِمَا علم : أورثه الله علم مَا لم يعلم . ..أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 38 - 39 ...ومنها ...وقال أيضاً رَحَمَات الله عليه /وَلِهَذَا كَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا أَمر متبعيه بِالتَّوْبَةِ وَأحب أَن لَا ينفر ويتعب قلبه : أمره بِالصّدقِ ..وَلِهَذَا يكثر فِي كَلَام مَشَايِخ الدّين وأئمتهُ : ذكر الصدْق وَالْإِخْلَاص ..حَتَّى يَقُولُونَ / قل لمن لَا يصدق : لَا يَتبعني ..وَيَقُولُونَ : الصدْق سيف الله فِي الأَرْض ؛ مَا وضع على شَيْء إِلَّا قطعه ..وَيَقُول يُوسُف بن أسباط وَغَيره : مَا صدق الله عبدٌ : إِلَّا صنع لَهُ ..وأمثال هَذَا : كثيرٌ ..والصدق وَالْإِخْلَاص : هما تَحْقِيق الْإِيمَان وَالْإِسْلَام . ..أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 40 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَإِن المظهرين الْإِسْلَام ينقسمون إِلَى : مُؤمن ..ومنافق ..فالفارق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق : هُوَ الصدْق ..كَمَا فِي قَوْله : ( قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا ... ) إِلَى قَوْله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله ثمَّ لم يرتابوا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم فِي سَبِيل الله أُولَئِكَ هم الصادقون ) . ..أنْظُرهُ / أمراض القلب وشفاؤها وَرَقَة / 40 ...