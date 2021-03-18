من درر السلف...الحلقة رقم 276

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة الإمام مقبل ابن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كنت قوي العقيده الجنّي والشيطان : سيخافا منك ..
وإذا كنت مزعزع العقيده : ربما تخاف من ظلّك . ..
أنظره / قمع المعاند ورقة / 48 ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يُذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكة :،رأى عالماً من علمائها على كرسيّ يحدِّث الناس ..
فأعجبه حديثه وأُعجِب به ..
فلمّا أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة ؛ لما أراد أن يقوم من الكرسيّ قال : ( يا كعبة الله )..
فهذه مشكلة ..
لأنه أشرك : وهو لا يدري ..
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله ذكيَّاً ؛ وكان الدرس قد انتهى عند الأذان ..
ونزل هذا العالم من على الكرسيِّ وجلس ينتظرُ الإقامة ..
قال له الشيخ محمد بعد أن سلَّم عليه وسأله من أين أنت ؟؟؟
فقال : أنا من نجد ..
لكن أنا أعجبني كلامك ..
جزاك الله خيراً ..
هذا كلام طيب وعلم ..
وأنا أريد أن أقرأ عليك شيئاً من القرآن لأَنَّنِي مبتدئٌ ..
فقرأ من آخر القرآن : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و { تَبَّتْ } و { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } و { الكافرون } و { الكوثر } و { الماعون } ..
فلما وصل إلى سورة قريش قرأ : { لإِيلاَف قريش • إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ • فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ • الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } ..
قال : { فليعبدوا البيت } فرد عليه الشيخ قال : { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
قال : هكذا تعلمت ..
قال : لا يمكن ..
لو عبدوا البيت : لأشركوا ..
والله : لم يأمر بالشرك ..
فقال : ما الصواب ؟؟؟
قال : الصواب { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
ثم قال له : وقال الله تعالى : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ..
ولم يقل : ادعوا الكعبة أو البيت ؛ لأنه لا أحد يُدعى إلا الله ..
فقال له : أنا سمعتُك يا شيخنا لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت : ( يا كعبة الله )..
فقال له : فتح الله عليك ؛ وجزاك الله خيراً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 410 ...
ومنها ...
قال اﻹمام العلاّمة عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التمسح والتبرك بشبابيك المسجد : الحرام ..
إن أراد أنها عبادة : فهو بدعة ..
وإن كان يطلب منه البركة والنفع : فهو من الشرك الأكبر . ..
أنظره / مسائل اﻹمام ابن باز ج 01 ورقة / 48 ...
ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مارأيكم فيمن يقول : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فأجاب سماحته /
أما قول القائل : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
فهذا : ليس فيه بأس ؛ وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله ؛ مؤمناً به ؛ معتصماً به ..
وأما قوله : واستجرت برسول الله ..
فإنها كلمة : منكرة ..
والإستجارة بالنبيّ عليه الصلاة والسلام بعد موته : لاتجوز ..
أما الإستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه : فهي جائزة ..
قال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ..
فالإستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته : شرك أكبر ...
وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام : أن ينصحه ..
لأنه : قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها ..
وأنت ( يا أخي ) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك : فلعل الله أن ينفعه على يدك . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 09 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة الإمام مقبل ابن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كنت قوي العقيده الجنّي والشيطان : سيخافا منك ..
وإذا كنت مزعزع العقيده : ربما تخاف من ظلّك . ..
أنظره / قمع المعاند ورقة / 48 ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يُذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكة :،رأى عالماً من علمائها على كرسيّ يحدِّث الناس ..
فأعجبه حديثه وأُعجِب به ..
فلمّا أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة ؛ لما أراد أن يقوم من الكرسيّ قال : ( يا كعبة الله )..
فهذه مشكلة ..
لأنه أشرك : وهو لا يدري ..
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله ذكيَّاً ؛ وكان الدرس قد انتهى عند الأذان ..
ونزل هذا العالم من على الكرسيِّ وجلس ينتظرُ الإقامة ..
قال له الشيخ محمد بعد أن سلَّم عليه وسأله من أين أنت ؟؟؟
فقال : أنا من نجد ..
لكن أنا أعجبني كلامك ..
جزاك الله خيراً ..
هذا كلام طيب وعلم ..
وأنا أريد أن أقرأ عليك شيئاً من القرآن لأَنَّنِي مبتدئٌ ..
فقرأ من آخر القرآن : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و { تَبَّتْ } و { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } و { الكافرون } و { الكوثر } و { الماعون } ..
فلما وصل إلى سورة قريش قرأ : { لإِيلاَف قريش • إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ • فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ • الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } ..
قال : { فليعبدوا البيت } فرد عليه الشيخ قال : { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
قال : هكذا تعلمت ..
قال : لا يمكن ..
لو عبدوا البيت : لأشركوا ..
والله : لم يأمر بالشرك ..
فقال : ما الصواب ؟؟؟
قال : الصواب { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
ثم قال له : وقال الله تعالى : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ..
ولم يقل : ادعوا الكعبة أو البيت ؛ لأنه لا أحد يُدعى إلا الله ..
فقال له : أنا سمعتُك يا شيخنا لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت : ( يا كعبة الله )..
فقال له : فتح الله عليك ؛ وجزاك الله خيراً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 410 ...
ومنها ...
قال اﻹمام العلاّمة عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التمسح والتبرك بشبابيك المسجد : الحرام ..
إن أراد أنها عبادة : فهو بدعة ..
وإن كان يطلب منه البركة والنفع : فهو من الشرك الأكبر . ..
أنظره / مسائل اﻹمام ابن باز ج 01 ورقة / 48 ...
ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مارأيكم فيمن يقول : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فأجاب سماحته /
أما قول القائل : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
فهذا : ليس فيه بأس ؛ وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله ؛ مؤمناً به ؛ معتصماً به ..
وأما قوله : واستجرت برسول الله ..
فإنها كلمة : منكرة ..
والإستجارة بالنبيّ عليه الصلاة والسلام بعد موته : لاتجوز ..
أما الإستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه : فهي جائزة ..
قال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ..
فالإستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته : شرك أكبر ...
وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام : أن ينصحه ..
لأنه : قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها ..
وأنت ( يا أخي ) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك : فلعل الله أن ينفعه على يدك . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 09 ...