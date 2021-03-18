من درر السلف...الحلقة رقم 276

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة الإمام مقبل ابن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كنت قوي العقيده الجنّي والشيطان : سيخافا منك ..
وإذا كنت مزعزع العقيده : ربما تخاف من ظلّك . ..
🥀 أنظره / قمع المعاند ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يُذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكة :،رأى عالماً من علمائها على كرسيّ يحدِّث الناس ..
فأعجبه حديثه وأُعجِب به ..
فلمّا أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة ؛ لما أراد أن يقوم من الكرسيّ قال : ( يا كعبة الله )..
فهذه مشكلة ..
لأنه أشرك : وهو لا يدري ..
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله ذكيَّاً ؛ وكان الدرس قد انتهى عند الأذان ..
ونزل هذا العالم من على الكرسيِّ وجلس ينتظرُ الإقامة ..
قال له الشيخ محمد بعد أن سلَّم عليه وسأله من أين أنت ؟؟؟
فقال : أنا من نجد ..
لكن أنا أعجبني كلامك ..
جزاك الله خيراً ..
هذا كلام طيب وعلم ..
وأنا أريد أن أقرأ عليك شيئاً من القرآن لأَنَّنِي مبتدئٌ ..
فقرأ من آخر القرآن : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و { تَبَّتْ } و { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } و { الكافرون } و { الكوثر } و { الماعون } ..
فلما وصل إلى سورة قريش قرأ : { لإِيلاَف قريش • إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ • فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ • الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } ..
قال : { فليعبدوا البيت } فرد عليه الشيخ قال : { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
قال : هكذا تعلمت ..
قال : لا يمكن ..
لو عبدوا البيت : لأشركوا ..
والله : لم يأمر بالشرك ..
فقال : ما الصواب ؟؟؟
قال : الصواب { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..
ثم قال له : وقال الله تعالى : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ..
ولم يقل : ادعوا الكعبة أو البيت ؛ لأنه لا أحد يُدعى إلا الله ..
فقال له : أنا سمعتُك يا شيخنا لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت : ( يا كعبة الله )..
فقال له : فتح الله عليك ؛ وجزاك الله خيراً . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 410 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال اﻹمام العلاّمة عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التمسح والتبرك بشبابيك المسجد : الحرام ..
إن أراد أنها عبادة : فهو بدعة ..
وإن كان يطلب منه البركة والنفع : فهو من الشرك الأكبر . ..
🥀 أنظره / مسائل اﻹمام ابن باز ج 01 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مارأيكم فيمن يقول : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فأجاب سماحته /
أما قول القائل : آمنت بالله ..
وتوكلت على الله ..
واعتصمت بالله ..
فهذا : ليس فيه بأس ؛ وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله ؛ مؤمناً به ؛ معتصماً به ..
وأما قوله : واستجرت برسول الله ..
فإنها كلمة : منكرة ..
والإستجارة بالنبيّ عليه الصلاة والسلام بعد موته : لاتجوز ..
أما الإستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه : فهي جائزة ..
قال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ..
فالإستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته : شرك أكبر ...
وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام : أن ينصحه ..
لأنه : قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها ..
وأنت ( يا أخي ) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك : فلعل الله أن ينفعه على يدك . ..
🥀 أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾
 
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