من درر السلف...الحلقة رقم 276

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...ومنها ...و قال الشيخ العلاّمة الإمام مقبل ابن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإذا كنت قوي العقيده الجنّي والشيطان : سيخافا منك ..وإذا كنت مزعزع العقيده : ربما تخاف من ظلّك . ..أنظره / قمع المعاند ورقة / 48 ...منها ...قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /يُذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكة :،رأى عالماً من علمائها على كرسيّ يحدِّث الناس ..فأعجبه حديثه وأُعجِب به ..فلمّا أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة ؛ لما أراد أن يقوم من الكرسيّ قال : ( يا كعبة الله )..فهذه مشكلة ..لأنه أشرك : وهو لا يدري ..وكان الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله ذكيَّاً ؛ وكان الدرس قد انتهى عند الأذان ..ونزل هذا العالم من على الكرسيِّ وجلس ينتظرُ الإقامة ..قال له الشيخ محمد بعد أن سلَّم عليه وسأله من أين أنت ؟؟؟فقال : أنا من نجد ..لكن أنا أعجبني كلامك ..جزاك الله خيراً ..هذا كلام طيب وعلم ..وأنا أريد أن أقرأ عليك شيئاً من القرآن لأَنَّنِي مبتدئٌ ..فقرأ من آخر القرآن : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و { تَبَّتْ } و { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } و { الكافرون } و { الكوثر } و { الماعون } ..فلما وصل إلى سورة قريش قرأ : { لإِيلاَف قريش • إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ • فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ • الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } ..قال : { فليعبدوا البيت } فرد عليه الشيخ قال : { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..قال : هكذا تعلمت ..قال : لا يمكن ..لو عبدوا البيت : لأشركوا ..والله : لم يأمر بالشرك ..فقال : ما الصواب ؟؟؟قال : الصواب { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَيْتِ } ..ثم قال له : وقال الله تعالى : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ..ولم يقل : ادعوا الكعبة أو البيت ؛ لأنه لا أحد يُدعى إلا الله ..فقال له : أنا سمعتُك يا شيخنا لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت : ( يا كعبة الله )..فقال له : فتح الله عليك ؛ وجزاك الله خيراً . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 410 ...ومنها ...قال اﻹمام العلاّمة عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /التمسح والتبرك بشبابيك المسجد : الحرام ..إن أراد أنها عبادة : فهو بدعة ..وإن كان يطلب منه البركة والنفع : فهو من الشرك الأكبر . ..أنظره / مسائل اﻹمام ابن باز ج 01 ورقة / 48 ...ومنها ...سئل شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مارأيكم فيمن يقول : آمنت بالله ..وتوكلت على الله ..واعتصمت بالله ..واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ..فأجاب سماحته /أما قول القائل : آمنت بالله ..وتوكلت على الله ..واعتصمت بالله ..فهذا : ليس فيه بأس ؛ وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله ؛ مؤمناً به ؛ معتصماً به ..وأما قوله : واستجرت برسول الله ..فإنها كلمة : منكرة ..والإستجارة بالنبيّ عليه الصلاة والسلام بعد موته : لاتجوز ..أما الإستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه : فهي جائزة ..قال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ..فالإستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته : شرك أكبر ...وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام : أن ينصحه ..لأنه : قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها ..وأنت ( يا أخي ) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك : فلعل الله أن ينفعه على يدك . ..أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 09 ...