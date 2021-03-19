من درر السلف...الحلقة رقم 277

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فأما الكفر فنوعان /
كفر : أكبر ..
وكفر : أصغر ..
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار ..
والأصغر : موجب لإستحقاق الوعيد دون الخلود . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 364 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَول لَا إِلَه إِلَّا الله فِيهِ : خاصيتان ..
إِحْدَاهمَا / أَن جَمِيع حروفها : جوفية ؛ لَيْسَ فِيهَا من الْحُرُوف الشفهية للْإِشَارَة إِلَى الْإِتْيَان بهَا من خَالص جَوْفه ؛ وَهُوَ الْقلب لَا من الشفتين ..
الثَّانِيَة / أنه لَيْسَ فِيهَا حرف مُعْجم ؛ بل جَمِيعهَا متجردة عَن النقط ؛ إِشَارَة إِلَى التجرد عَن كل معبود : سوى الله تَعَالَى . ..
أنظره / معنى لا إله إلا الله ورقة / 82 - 83 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ /
من أكثرِ الأذكارِ أجوراً ؛ وأعظمها جزاءً : الأدعية الثابتة في الصباح والمساء ..
فإن فيها : من النفع والدفع ما هي مشتملة عليه ..
فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنيا ؛ والفوز بالخيرِ الآجلِ والعاجلِ : أن يلازمها ويفعلها في كل صباح ومساء . ..
أنظره / قطر الولي ج 01 ورقة / 386 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِن المتَوَكل : يتوكل على الله فِي صَلَاح قلبه وَدينه ؛ وَحفظ لِسَانه وإرادته ..
وَهَذَا أهم : الْأُمُور إِلَيْهِ ..
وَلِهَذَا يُنَاجِي ربه فِي كل صَلَاة بقوله : إيّاك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
كَمَا فِي قَوْله : ( فاعبده وتوكل عَلَيْهِ ) ..
وَقَوله : ( عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ) ..
فَهُوَ قد جمع بَين الْعِبَادَة والتوكل : فِي عدَّة مَوَاضِع ..
لِأَن هذَيْن : يجمعان الدّين كُله ..
وَلِهَذَا قَالَ من قَالَ من السّلف / إِن الله جمع الْكتب الْمنزلَة : فِي الْقُرْآن ..
وَجمع علم الْقُرْآن : فِي الْمفصل ..
وَجمع علم الْمفصل : فِي فَاتِحَة الْكتاب ..
وَجمع علم فَاتِحَة الْكتاب فِي قَوْله : إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
وَهَاتَانِ الكلمتان الجامعتان اللَّتَان : للرب وَالْعَبْد . ..
أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 43 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو لم يكن من فائدة الإشتغال بالعلم إلا أن
يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ؛
ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم ؛ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس : لكان ذلك أعظم داعٍ إليه . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداوة النفوس ورقة / 39 ...
ومنها ...
الــعَلّامَة مُحَـمَّد ابـنُ صَالِـح العُثَـيْمِين عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
السُّــــؤَالُ /
فضيلة الشيخ : ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة ؟؟؟
وماذا تقرأ من القرآن ؟؟؟
الجَــــوَابُ /
أنا لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلاّ : أن تعلق قلبها بالله عز وجل ؛ وتلجأ إليه ..
وتسأله : التنفيس لها ..
ولا سيما : إذا اشتد بها الطلق ..
أمّا أن تقرأ شيئاً معيناً : فلا حاجة ..
لكن عند عسر الولادة يمكن للإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..
ومثل قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ ..
ومثل قوله : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ..
وما أشبه ذلك ..
وتُسقى إياها ؛ ويمسح ما أسفل بطنها فهذا يسهل الولادة . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 09 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فأما الكفر فنوعان /
كفر : أكبر ..
وكفر : أصغر ..
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار ..
والأصغر : موجب لإستحقاق الوعيد دون الخلود . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 364 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَول لَا إِلَه إِلَّا الله فِيهِ : خاصيتان ..
إِحْدَاهمَا / أَن جَمِيع حروفها : جوفية ؛ لَيْسَ فِيهَا من الْحُرُوف الشفهية للْإِشَارَة إِلَى الْإِتْيَان بهَا من خَالص جَوْفه ؛ وَهُوَ الْقلب لَا من الشفتين ..
الثَّانِيَة / أنه لَيْسَ فِيهَا حرف مُعْجم ؛ بل جَمِيعهَا متجردة عَن النقط ؛ إِشَارَة إِلَى التجرد عَن كل معبود : سوى الله تَعَالَى . ..
أنظره / معنى لا إله إلا الله ورقة / 82 - 83 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ /
من أكثرِ الأذكارِ أجوراً ؛ وأعظمها جزاءً : الأدعية الثابتة في الصباح والمساء ..
فإن فيها : من النفع والدفع ما هي مشتملة عليه ..
فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنيا ؛ والفوز بالخيرِ الآجلِ والعاجلِ : أن يلازمها ويفعلها في كل صباح ومساء . ..
أنظره / قطر الولي ج 01 ورقة / 386 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِن المتَوَكل : يتوكل على الله فِي صَلَاح قلبه وَدينه ؛ وَحفظ لِسَانه وإرادته ..
وَهَذَا أهم : الْأُمُور إِلَيْهِ ..
وَلِهَذَا يُنَاجِي ربه فِي كل صَلَاة بقوله : إيّاك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
كَمَا فِي قَوْله : ( فاعبده وتوكل عَلَيْهِ ) ..
وَقَوله : ( عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ) ..
فَهُوَ قد جمع بَين الْعِبَادَة والتوكل : فِي عدَّة مَوَاضِع ..
لِأَن هذَيْن : يجمعان الدّين كُله ..
وَلِهَذَا قَالَ من قَالَ من السّلف / إِن الله جمع الْكتب الْمنزلَة : فِي الْقُرْآن ..
وَجمع علم الْقُرْآن : فِي الْمفصل ..
وَجمع علم الْمفصل : فِي فَاتِحَة الْكتاب ..
وَجمع علم فَاتِحَة الْكتاب فِي قَوْله : إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
وَهَاتَانِ الكلمتان الجامعتان اللَّتَان : للرب وَالْعَبْد . ..
أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 43 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو لم يكن من فائدة الإشتغال بالعلم إلا أن
يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ؛
ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم ؛ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس : لكان ذلك أعظم داعٍ إليه . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداوة النفوس ورقة / 39 ...
ومنها ...
الــعَلّامَة مُحَـمَّد ابـنُ صَالِـح العُثَـيْمِين عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
السُّــــؤَالُ /
فضيلة الشيخ : ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة ؟؟؟
وماذا تقرأ من القرآن ؟؟؟
الجَــــوَابُ /
أنا لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلاّ : أن تعلق قلبها بالله عز وجل ؛ وتلجأ إليه ..
وتسأله : التنفيس لها ..
ولا سيما : إذا اشتد بها الطلق ..
أمّا أن تقرأ شيئاً معيناً : فلا حاجة ..
لكن عند عسر الولادة يمكن للإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..
ومثل قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ ..
ومثل قوله : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ..
وما أشبه ذلك ..
وتُسقى إياها ؛ ويمسح ما أسفل بطنها فهذا يسهل الولادة . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 09 ...