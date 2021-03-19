من درر السلف...الحلقة رقم 277

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فأما الكفر فنوعان /
كفر : أكبر ..
وكفر : أصغر ..
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار ..
والأصغر : موجب لإستحقاق الوعيد دون الخلود . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 364 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَول لَا إِلَه إِلَّا الله فِيهِ : خاصيتان ..
إِحْدَاهمَا / أَن جَمِيع حروفها : جوفية ؛ لَيْسَ فِيهَا من الْحُرُوف الشفهية للْإِشَارَة إِلَى الْإِتْيَان بهَا من خَالص جَوْفه ؛ وَهُوَ الْقلب لَا من الشفتين ..
الثَّانِيَة / أنه لَيْسَ فِيهَا حرف مُعْجم ؛ بل جَمِيعهَا متجردة عَن النقط ؛ إِشَارَة إِلَى التجرد عَن كل معبود : سوى الله تَعَالَى . ..
🥀 أنظره / معنى لا إله إلا الله ورقة / 82 - 83 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ /
من أكثرِ الأذكارِ أجوراً ؛ وأعظمها جزاءً : الأدعية الثابتة في الصباح والمساء ..
فإن فيها : من النفع والدفع ما هي مشتملة عليه ..
فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنيا ؛ والفوز بالخيرِ الآجلِ والعاجلِ : أن يلازمها ويفعلها في كل صباح ومساء . ..
🥀 أنظره / قطر الولي ج 01 ورقة / 386 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِن المتَوَكل : يتوكل على الله فِي صَلَاح قلبه وَدينه ؛ وَحفظ لِسَانه وإرادته ..
وَهَذَا أهم : الْأُمُور إِلَيْهِ ..
وَلِهَذَا يُنَاجِي ربه فِي كل صَلَاة بقوله : إيّاك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
كَمَا فِي قَوْله : ( فاعبده وتوكل عَلَيْهِ ) ..
وَقَوله : ( عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ) ..
فَهُوَ قد جمع بَين الْعِبَادَة والتوكل : فِي عدَّة مَوَاضِع ..
لِأَن هذَيْن : يجمعان الدّين كُله ..
وَلِهَذَا قَالَ من قَالَ من السّلف / إِن الله جمع الْكتب الْمنزلَة : فِي الْقُرْآن ..
وَجمع علم الْقُرْآن : فِي الْمفصل ..
وَجمع علم الْمفصل : فِي فَاتِحَة الْكتاب ..
وَجمع علم فَاتِحَة الْكتاب فِي قَوْله : إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..
وَهَاتَانِ الكلمتان الجامعتان اللَّتَان : للرب وَالْعَبْد . ..
🥀 أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 43 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو لم يكن من فائدة الإشتغال بالعلم إلا أن
يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ؛
ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم ؛ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس : لكان ذلك أعظم داعٍ إليه . ..
🥀 أنظره / الأخلاق والسير في مداوة النفوس ورقة / 39 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
الــعَلّامَة مُحَـمَّد ابـنُ صَالِـح العُثَـيْمِين عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
السُّــــؤَالُ /
فضيلة الشيخ : ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة ؟؟؟
وماذا تقرأ من القرآن ؟؟؟
الجَــــوَابُ /
أنا لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلاّ : أن تعلق قلبها بالله عز وجل ؛ وتلجأ إليه ..
وتسأله : التنفيس لها ..
ولا سيما : إذا اشتد بها الطلق ..
أمّا أن تقرأ شيئاً معيناً : فلا حاجة ..
لكن عند عسر الولادة يمكن للإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..
ومثل قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ ..
ومثل قوله : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ..
وما أشبه ذلك ..
وتُسقى إياها ؛ ويمسح ما أسفل بطنها فهذا يسهل الولادة . ..
🥀 أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾
 
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