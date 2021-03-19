من درر السلف...الحلقة رقم 277

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فأما الكفر فنوعان /كفر : أكبر ..وكفر : أصغر ..فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار ..والأصغر : موجب لإستحقاق الوعيد دون الخلود . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 364 ...ومنها ...قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَول لَا إِلَه إِلَّا الله فِيهِ : خاصيتان ..إِحْدَاهمَا / أَن جَمِيع حروفها : جوفية ؛ لَيْسَ فِيهَا من الْحُرُوف الشفهية للْإِشَارَة إِلَى الْإِتْيَان بهَا من خَالص جَوْفه ؛ وَهُوَ الْقلب لَا من الشفتين ..الثَّانِيَة / أنه لَيْسَ فِيهَا حرف مُعْجم ؛ بل جَمِيعهَا متجردة عَن النقط ؛ إِشَارَة إِلَى التجرد عَن كل معبود : سوى الله تَعَالَى . ..أنظره / معنى لا إله إلا الله ورقة / 82 - 83 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ /من أكثرِ الأذكارِ أجوراً ؛ وأعظمها جزاءً : الأدعية الثابتة في الصباح والمساء ..فإن فيها : من النفع والدفع ما هي مشتملة عليه ..فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنيا ؛ والفوز بالخيرِ الآجلِ والعاجلِ : أن يلازمها ويفعلها في كل صباح ومساء . ..أنظره / قطر الولي ج 01 ورقة / 386 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الحَرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَإِن المتَوَكل : يتوكل على الله فِي صَلَاح قلبه وَدينه ؛ وَحفظ لِسَانه وإرادته ..وَهَذَا أهم : الْأُمُور إِلَيْهِ ..وَلِهَذَا يُنَاجِي ربه فِي كل صَلَاة بقوله : إيّاك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..كَمَا فِي قَوْله : ( فاعبده وتوكل عَلَيْهِ ) ..وَقَوله : ( عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ) ..فَهُوَ قد جمع بَين الْعِبَادَة والتوكل : فِي عدَّة مَوَاضِع ..لِأَن هذَيْن : يجمعان الدّين كُله ..وَلِهَذَا قَالَ من قَالَ من السّلف / إِن الله جمع الْكتب الْمنزلَة : فِي الْقُرْآن ..وَجمع علم الْقُرْآن : فِي الْمفصل ..وَجمع علم الْمفصل : فِي فَاتِحَة الْكتاب ..وَجمع علم فَاتِحَة الْكتاب فِي قَوْله : إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ..وَهَاتَانِ الكلمتان الجامعتان اللَّتَان : للرب وَالْعَبْد . ..أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 43 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لو لم يكن من فائدة الإشتغال بالعلم إلا أنيقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ؛ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم ؛ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس : لكان ذلك أعظم داعٍ إليه . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداوة النفوس ورقة / 39 ...ومنها ...الــعَلّامَة مُحَـمَّد ابـنُ صَالِـح العُثَـيْمِين عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /السُّــــؤَالُ /فضيلة الشيخ : ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة ؟؟؟وماذا تقرأ من القرآن ؟؟؟الجَــــوَابُ /أنا لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلاّ : أن تعلق قلبها بالله عز وجل ؛ وتلجأ إليه ..وتسأله : التنفيس لها ..ولا سيما : إذا اشتد بها الطلق ..أمّا أن تقرأ شيئاً معيناً : فلا حاجة ..لكن عند عسر الولادة يمكن للإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ..ومثل قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ ..ومثل قوله : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ..وما أشبه ذلك ..وتُسقى إياها ؛ ويمسح ما أسفل بطنها فهذا يسهل الولادة . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 09 ...