من درر السلف...الحلقة رقم 278

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد / الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...ومنها ...( حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة ) ...سئل شيخنا العلاّمة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عن هذه المسألة فقال /الذي يطالب بأن تفتح الميكرفونات الخارجية : فقد أخطأ ..وذلك لأن هذه الميكرفونات الخارجية : تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد ؛ ويحصل في هذا أذى ..وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوماً أو ليلة فوجدهم يجهرون بالصلاة فقال / لا يؤذين بعضكم بعضاً بالقراءة .. .فجعل ذلك : إيذاءً ..وقال / لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة .. .والأذية في هذا : مؤكدة ولا إشكال فيها ..حتى سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم : صاروا ينصتون لها ويتابعونها ..حتى أني سمعت أن بعضهم قرأ إمام المسجد المجاور : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ قال هو : آمين !!!ولذلك : يتبين الأذية التامة في هذا ..فالصواب بلا شك : أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية .... .. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنائر ؟؟؟ما الفائدة ؟؟؟إلا أنها : تشوش على المساجد التي حولها ؛ وتشوش على المصلين في البيوت ..في البيوت نساء يصلين : تشوش عليهن ..كذلك - أيضاً - في أيام الصيف : تزعج الصبيان النائمين في السطوح ؛ أو في الأحواش ..ولا شك أن قفلها : هو الصواب ..وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به : أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 17 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /الْحَسَدُ : فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..وَأُوتِيَ مَا لَمْ يُؤْتَ : نَظِيرُهُ ..فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟ !!!فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ وَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ : أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ : عَلَى أَنِ اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..أنظره / هداية الحيارى ورقة / 39 - 40 بتصرف يسير ...ومنها ...وَقَالَ أيضاً /وَهَاهُنَا نُكْتَةٌ دَقِيقَةٌ يَغْلَطُ فِيهَا النَّاسُ فِي أَمْرِ الذَّنْبِ وَهِيَ : أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ تَأْثِيرَهُ فِي الْحَالِ ..وَقَدْ يَتَأَخَّرُ تَأْثِيرُهُ : فَيُنْسَى ..وَيَظُنُّ الْعَبْدُ : أَنَّهُ لَا يُغَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ ..وَأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ //إِذَا لَمْ يُغَبِّرْ حَائِطٌ فِي وُقُوعِهِ .. فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غُبَارُ ..وَسُبْحَانَ اللَّهِ !!!مَاذَا أَهْلَكَتْ هَذِهِ النُّكْتَةُ مِنَ الْخَلْقِ ؟؟؟وَكَمْ أَزَالَتْ غُبَارَ نِعْمَةٍ ؟؟؟وَكَمْ جَلَبَتْ مِنْ نِقْمَةٍ ؟؟؟وَمَا أَكْثَرَ الْمُغْتَرِّينَ بِهَا : الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْجُهَّالِ ..وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُغْتَرُّ أَنَّ الذَّنْبَ : يَنْقَضُّ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ كَمَا يَنْقَضُّ السُّمُّ وَكَمَا يَنْقَضُّ الْجُرْحُ الْمُنْدَمِلُ عَلَى الْغِشِّ وَالدَّغَل . ..أنظره / الداء والدواء ورقة / 53 ...