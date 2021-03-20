من درر السلف...الحلقة رقم 278

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد / الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
( حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة ) ...
سئل شيخنا العلاّمة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عن هذه المسألة فقال /
الذي يطالب بأن تفتح الميكرفونات الخارجية : فقد أخطأ ..
وذلك لأن هذه الميكرفونات الخارجية : تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد ؛ ويحصل في هذا أذى ..
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوماً أو ليلة فوجدهم يجهرون بالصلاة فقال / لا يؤذين بعضكم بعضاً بالقراءة .. .
فجعل ذلك : إيذاءً ..
وقال / لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة .. .
والأذية في هذا : مؤكدة ولا إشكال فيها ..
حتى سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم : صاروا ينصتون لها ويتابعونها ..
حتى أني سمعت أن بعضهم قرأ إمام المسجد المجاور : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ قال هو : آمين !!!
ولذلك : يتبين الأذية التامة في هذا ..
فالصواب بلا شك : أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية ..
.. .. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنائر ؟؟؟
ما الفائدة ؟؟؟
إلا أنها : تشوش على المساجد التي حولها ؛ وتشوش على المصلين في البيوت ..
في البيوت نساء يصلين : تشوش عليهن ..
كذلك - أيضاً - في أيام الصيف : تزعج الصبيان النائمين في السطوح ؛ أو في الأحواش ..
ولا شك أن قفلها : هو الصواب ..
وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به : أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 17 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
الْحَسَدُ : فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..
وَأُوتِيَ مَا لَمْ يُؤْتَ : نَظِيرُهُ ..
فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..
وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟ !!!
فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ وَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..
وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..
وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ : أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..
فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ : عَلَى أَنِ اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..
وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..
أنظره / هداية الحيارى ورقة / 39 - 40 بتصرف يسير ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَهَاهُنَا نُكْتَةٌ دَقِيقَةٌ يَغْلَطُ فِيهَا النَّاسُ فِي أَمْرِ الذَّنْبِ وَهِيَ : أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ تَأْثِيرَهُ فِي الْحَالِ ..
وَقَدْ يَتَأَخَّرُ تَأْثِيرُهُ : فَيُنْسَى ..
وَيَظُنُّ الْعَبْدُ : أَنَّهُ لَا يُغَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ ..
وَأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ //
إِذَا لَمْ يُغَبِّرْ حَائِطٌ فِي وُقُوعِهِ .. فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غُبَارُ ..
وَسُبْحَانَ اللَّهِ !!!
مَاذَا أَهْلَكَتْ هَذِهِ النُّكْتَةُ مِنَ الْخَلْقِ ؟؟؟
وَكَمْ أَزَالَتْ غُبَارَ نِعْمَةٍ ؟؟؟
وَكَمْ جَلَبَتْ مِنْ نِقْمَةٍ ؟؟؟
وَمَا أَكْثَرَ الْمُغْتَرِّينَ بِهَا : الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْجُهَّالِ ..
وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُغْتَرُّ أَنَّ الذَّنْبَ : يَنْقَضُّ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ كَمَا يَنْقَضُّ السُّمُّ وَكَمَا يَنْقَضُّ الْجُرْحُ الْمُنْدَمِلُ عَلَى الْغِشِّ وَالدَّغَل . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 53 ...
ومن الفوائد / الفوائد الحِسَان والدرر الجِسام ...
ومنها ...
( حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة ) ...
سئل شيخنا العلاّمة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عن هذه المسألة فقال /
الذي يطالب بأن تفتح الميكرفونات الخارجية : فقد أخطأ ..
وذلك لأن هذه الميكرفونات الخارجية : تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد ؛ ويحصل في هذا أذى ..
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوماً أو ليلة فوجدهم يجهرون بالصلاة فقال / لا يؤذين بعضكم بعضاً بالقراءة .. .
فجعل ذلك : إيذاءً ..
وقال / لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة .. .
والأذية في هذا : مؤكدة ولا إشكال فيها ..
حتى سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم : صاروا ينصتون لها ويتابعونها ..
حتى أني سمعت أن بعضهم قرأ إمام المسجد المجاور : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ قال هو : آمين !!!
ولذلك : يتبين الأذية التامة في هذا ..
فالصواب بلا شك : أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية ..
.. .. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنائر ؟؟؟
ما الفائدة ؟؟؟
إلا أنها : تشوش على المساجد التي حولها ؛ وتشوش على المصلين في البيوت ..
في البيوت نساء يصلين : تشوش عليهن ..
كذلك - أيضاً - في أيام الصيف : تزعج الصبيان النائمين في السطوح ؛ أو في الأحواش ..
ولا شك أن قفلها : هو الصواب ..
وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به : أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 143 ورقة / 17 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
الْحَسَدُ : فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..
وَأُوتِيَ مَا لَمْ يُؤْتَ : نَظِيرُهُ ..
فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..
وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟ !!!
فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ وَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..
وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..
وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ : أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..
فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ : عَلَى أَنِ اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..
وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..
أنظره / هداية الحيارى ورقة / 39 - 40 بتصرف يسير ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَهَاهُنَا نُكْتَةٌ دَقِيقَةٌ يَغْلَطُ فِيهَا النَّاسُ فِي أَمْرِ الذَّنْبِ وَهِيَ : أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ تَأْثِيرَهُ فِي الْحَالِ ..
وَقَدْ يَتَأَخَّرُ تَأْثِيرُهُ : فَيُنْسَى ..
وَيَظُنُّ الْعَبْدُ : أَنَّهُ لَا يُغَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ ..
وَأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ //
إِذَا لَمْ يُغَبِّرْ حَائِطٌ فِي وُقُوعِهِ .. فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غُبَارُ ..
وَسُبْحَانَ اللَّهِ !!!
مَاذَا أَهْلَكَتْ هَذِهِ النُّكْتَةُ مِنَ الْخَلْقِ ؟؟؟
وَكَمْ أَزَالَتْ غُبَارَ نِعْمَةٍ ؟؟؟
وَكَمْ جَلَبَتْ مِنْ نِقْمَةٍ ؟؟؟
وَمَا أَكْثَرَ الْمُغْتَرِّينَ بِهَا : الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْجُهَّالِ ..
وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُغْتَرُّ أَنَّ الذَّنْبَ : يَنْقَضُّ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ كَمَا يَنْقَضُّ السُّمُّ وَكَمَا يَنْقَضُّ الْجُرْحُ الْمُنْدَمِلُ عَلَى الْغِشِّ وَالدَّغَل . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 53 ...