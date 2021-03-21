اربح واجمع البيتكوين من حاسوبك وجوالك من خلال التصفح وبدون اي مجهود مع اثبات الدفع

red_uouo
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 مارس 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- لبنان
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متصفح CryptoTab
أول متصفح في العالم مزود بميزات التعدين. اربح عملة البيتكوين دون البحث عن نفسك من مشاهدة مقاطع الفيديو أو الدردشة أو اللعب عبر الإنترنت. انضم إلى مجتمع أكثر من 20 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم يستمتعون بالفعل بمتصفح
متصفح تابع لشركة Google مع امكانية التعدين المدمج يتضمن خوارزمية تعدين مدمجة تسمح باستخدام موارد الكمبيوتر بشكل أكثر فاعلية من تنسيق التمديد. إنه يعزز سرعة التعدين الخاصة بك حتى 8 مرات ويزيد من أرباح BTC.
-حل تصفح مبتكر
-أصبح تصفح الويب مربحًا
-تصفح سريع ، وتعدين أسرع
5 أسباب لاستخدام متصفح CryptoTab
CryptoTab هو حل مرن يوفر لك جميع الأدوات لاستكشاف الويب والتنقل فيه. كما أن لديها مجموعة كاملة من الميزات الفريدة ، مما يجعلها تبرز حقًا بين المنافسين.
اكسب أثناء تصفح الويب
قم بتنشيط التعدين ، ثم استرخِ ، أو تصفح ملف الأخبار ، أو دردش على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو شاهد Netflix - تتكفل خوارزمية التعدين في CryptoTab بالباقي. ضاعف الدخل واحصل على أول عملة بيتكوين ، ودعوة مستخدمين جدد إلى شبكة التعدين عبر رابط خاص.
أسرع خوارزمية تعدين مدمجة
توفر خوارزمية التعدين في CryptoTab أداء عالي السرعة دون إبطاء الجهاز - حتى الجهاز المحمول! يمكنك زيادة سرعة التعدين بشكل أكبر من خلال تمكين ميزة Cloud.Boost. Cloud.Boost's 10x لا تبدو كافية؟ ارفعها إلى ما هو أبعد من 1000٪ مع Super.Boost أكثر قوة.
قم بالتبديل إلى المتصفح الجديد بنقرة واحدة
شك في ما إذا كان CryptoTab يمكنه استبدال Chrome الحالي بالكامل؟ لا تفعل. قم باستيراد الإشارات المرجعية والسجل وكلمات المرور والإعدادات ببضع نقرات. قم بتحسين تجربة التصفح الخاصة بك دون فقدان بايت من البيانات الشخصية أثناء النقل.
استمتع بجميع ملحقات Chrome المفضلة لديك
التحول إلى متصفح جديد ليس سببًا جيدًا للتخلي عما اعتدت عليه. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام ملحقات Chrome المفضلة لديك في متصفح CryptoTab أيضًا! بضع نقرات فقط - ويمكنك متابعة التصفح بوجود جميع أدواتك المفضلة في متناول اليد. أو يمكنك اختيار شيء جديد: أي امتداد من سوق Chrome الإلكتروني سيعمل بشكل صحيح في CryptoTab.
استخدم CryptoTab على جميع أجهزتك
حوّل جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac إلى مزرعة تعدين قوية. قم بتعدين Bitcoin على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باستخدام متصفح CryptoTab المحمول أو إصدار PRO الخاص مع مجموعة من الميزات الإضافية. تحكم في التعدين على جميع أجهزتك من أي جهاز.
طريقة التحميل والتثبيت
التحميل من الموقع الرسمي للحاسوب او الجوال
أثبات الدفع
فيديو للشرح يوضح كيفية بدء العمل على الموقع مدته دقيقة ونصف
متصفح CryptoTab
أول متصفح في العالم مزود بميزات التعدين. اربح عملة البيتكوين دون البحث عن نفسك من مشاهدة مقاطع الفيديو أو الدردشة أو اللعب عبر الإنترنت. انضم إلى مجتمع أكثر من 20 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم يستمتعون بالفعل بمتصفح
متصفح تابع لشركة Google مع امكانية التعدين المدمج يتضمن خوارزمية تعدين مدمجة تسمح باستخدام موارد الكمبيوتر بشكل أكثر فاعلية من تنسيق التمديد. إنه يعزز سرعة التعدين الخاصة بك حتى 8 مرات ويزيد من أرباح BTC.
-حل تصفح مبتكر
-أصبح تصفح الويب مربحًا
-تصفح سريع ، وتعدين أسرع
5 أسباب لاستخدام متصفح CryptoTab
CryptoTab هو حل مرن يوفر لك جميع الأدوات لاستكشاف الويب والتنقل فيه. كما أن لديها مجموعة كاملة من الميزات الفريدة ، مما يجعلها تبرز حقًا بين المنافسين.
اكسب أثناء تصفح الويب
قم بتنشيط التعدين ، ثم استرخِ ، أو تصفح ملف الأخبار ، أو دردش على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو شاهد Netflix - تتكفل خوارزمية التعدين في CryptoTab بالباقي. ضاعف الدخل واحصل على أول عملة بيتكوين ، ودعوة مستخدمين جدد إلى شبكة التعدين عبر رابط خاص.
أسرع خوارزمية تعدين مدمجة
توفر خوارزمية التعدين في CryptoTab أداء عالي السرعة دون إبطاء الجهاز - حتى الجهاز المحمول! يمكنك زيادة سرعة التعدين بشكل أكبر من خلال تمكين ميزة Cloud.Boost. Cloud.Boost's 10x لا تبدو كافية؟ ارفعها إلى ما هو أبعد من 1000٪ مع Super.Boost أكثر قوة.
قم بالتبديل إلى المتصفح الجديد بنقرة واحدة
شك في ما إذا كان CryptoTab يمكنه استبدال Chrome الحالي بالكامل؟ لا تفعل. قم باستيراد الإشارات المرجعية والسجل وكلمات المرور والإعدادات ببضع نقرات. قم بتحسين تجربة التصفح الخاصة بك دون فقدان بايت من البيانات الشخصية أثناء النقل.
استمتع بجميع ملحقات Chrome المفضلة لديك
التحول إلى متصفح جديد ليس سببًا جيدًا للتخلي عما اعتدت عليه. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام ملحقات Chrome المفضلة لديك في متصفح CryptoTab أيضًا! بضع نقرات فقط - ويمكنك متابعة التصفح بوجود جميع أدواتك المفضلة في متناول اليد. أو يمكنك اختيار شيء جديد: أي امتداد من سوق Chrome الإلكتروني سيعمل بشكل صحيح في CryptoTab.
استخدم CryptoTab على جميع أجهزتك
حوّل جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac إلى مزرعة تعدين قوية. قم بتعدين Bitcoin على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باستخدام متصفح CryptoTab المحمول أو إصدار PRO الخاص مع مجموعة من الميزات الإضافية. تحكم في التعدين على جميع أجهزتك من أي جهاز.
طريقة التحميل والتثبيت
التحميل من الموقع الرسمي للحاسوب او الجوال
أثبات الدفع
فيديو للشرح يوضح كيفية بدء العمل على الموقع مدته دقيقة ونصف