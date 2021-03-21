اربح البيتكوين وعملات اخرى بقيمة أكثر 17$ يوميا عبر تطبيق تليجرام فقط بعمل ساعتين يوميا

R

red_uouo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 مارس 2021
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
لبنان
الجنس
ذكر
من منا لا يعرف تطبيق التليجرام الشهير للمحادثات
من خلاله تستطيع جني الارباح وتجميع العملات الرقمية التالية (BTC , LTC , ETH ,DOGE , ZEC )
من خلال اتمام مشاهدة اعلانات وزيارة مواقع فقط
هناك نسخة للجوال (الأندرويد وألايفون)
ونسخة للويندوز Telegram Desktop

ومن بعدها تحول العملات الى محفظتك الالكترونية FaucetPay
ومن بعد نصف شهر سوف ترى المبلغ المحترم الذي حققته عبر العمل يوميا فقط لمدة ساعتين ليس اكثر وبالوقت الذي تريده
الفكرة تتلخص بعد الاشتراك في البوتات في التليجرام يرسل لك التطبيق المهمات وهي ثلاث انواع
وكل مهمة لا تزيد عن ال 10ثوان فقط :
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .

٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)

٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة


اليكم خطوات الشرح
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .
visit sites.png

فقط عليك الانتظار عشر ثواني

=================================================
٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)

message bot (2).png

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٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة .
Join Groups.png

الان انتيهينا من الشرح ما عليك سوى الالتحاق بالبوت والبدء بجني البيتكوين
ملاحظة لكي تستطيع الحصول على مبلغ محترم يجب عليك الاشتراك في كل البوتات

ان اردت تستطيع كتم الأشعارات


وهناك عدد من البوتات فقط عليك الضغط على كلمة Bouns والبوت يخبرك المرة القادمة التي ستكون لك مكافأت بالغالب كل 12 ساعة
bouns.png

وتستطيع تطوير حسابك بالضغط على كلمة Upgrade لتسريع عملية الحصول على البيتكوين بحدود ال 0.50$ او بحدود 1000 ساتوشي (0.00001000 = 0.67$ ) لكل 12 ساعة في كل بوت
Upgrade.png

تستطيع السحب ومعرفة حسابك من هذه الطريقة
balance.png

السحب الى محفظتك ال BlockChain أو ال FaucetPay من هذه الطريقة

Withdrawal (2).png


بوت عملة ال BCH

BCH Bot



بوت عملة ال LTC


LTC Bot

LTC Bot_1

LTC Bot_2

LTC Bot_3




بوت عملة ال BTC



BTC Bot

BTC Bot_1

BTC Bot_2

BTC Bot_3

BTC Bot_4

BTC Bot_5

BTC Bot_6

BTC Bot_7

BTC Bot_8

BTC Bot_9

BTC Bot_10

BTC Bot_11

BTC Bot_12

BTC Bot_13



بوت عملة ال ETH

ETH Bot

ETH Bot_1

ETH Bot_2

ETH Bot_3

ETH Bot_4



بوت عملة ال Bee

BEE Bot



بوت عملة ال USDT

USDT Bot

USDT Bot_1



بوت عملة ال DOGE

DOGE Bot



بوت عملة ال ZCash

ZCASH Bot





بعد الدخول على كل رابط والاشتراك بكل بوت والاشتراك بها عبر الضغط على كلمة start او البدء

ومن بعد ذلك تستطيع البدء بتحقيق الارباح


وبعد ذلك تستطيع تحويل عملاتك الى المحفظة الرقمية FaucetPay



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