اربح البيتكوين وعملات اخرى بقيمة أكثر 17$ يوميا عبر تطبيق تليجرام فقط بعمل ساعتين يوميا

red_uouo
:: عضو منتسِب ::
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- 20 مارس 2021
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من منا لا يعرف تطبيق التليجرام الشهير للمحادثات
من خلاله تستطيع جني الارباح وتجميع العملات الرقمية التالية (BTC , LTC , ETH ,DOGE , ZEC )
من خلال اتمام مشاهدة اعلانات وزيارة مواقع فقط
هناك نسخة للجوال (الأندرويد وألايفون)
ونسخة للويندوز Telegram Desktop
ومن بعدها تحول العملات الى محفظتك الالكترونية FaucetPay
ومن بعد نصف شهر سوف ترى المبلغ المحترم الذي حققته عبر العمل يوميا فقط لمدة ساعتين ليس اكثر وبالوقت الذي تريده
الفكرة تتلخص بعد الاشتراك في البوتات في التليجرام يرسل لك التطبيق المهمات وهي ثلاث انواع
وكل مهمة لا تزيد عن ال 10ثوان فقط :
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .
٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)
٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة
اليكم خطوات الشرح
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .
فقط عليك الانتظار عشر ثواني
=================================================
٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)
===================================================
٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة .
الان انتيهينا من الشرح ما عليك سوى الالتحاق بالبوت والبدء بجني البيتكوين
ملاحظة لكي تستطيع الحصول على مبلغ محترم يجب عليك الاشتراك في كل البوتات
ان اردت تستطيع كتم الأشعارات
وهناك عدد من البوتات فقط عليك الضغط على كلمة Bouns والبوت يخبرك المرة القادمة التي ستكون لك مكافأت بالغالب كل 12 ساعة
وتستطيع تطوير حسابك بالضغط على كلمة Upgrade لتسريع عملية الحصول على البيتكوين بحدود ال 0.50$ او بحدود 1000 ساتوشي (0.00001000 = 0.67$ ) لكل 12 ساعة في كل بوت
تستطيع السحب ومعرفة حسابك من هذه الطريقة
السحب الى محفظتك ال BlockChain أو ال FaucetPay من هذه الطريقة
بوت عملة ال BCH
BCH Bot
بوت عملة ال LTC
LTC Bot
LTC Bot_1
LTC Bot_2
LTC Bot_3
بوت عملة ال BTC
BTC Bot
BTC Bot_1
BTC Bot_2
BTC Bot_3
BTC Bot_4
BTC Bot_5
BTC Bot_6
BTC Bot_7
BTC Bot_8
BTC Bot_9
BTC Bot_10
BTC Bot_11
BTC Bot_12
BTC Bot_13
بوت عملة ال ETH
ETH Bot
ETH Bot_1
ETH Bot_2
ETH Bot_3
ETH Bot_4
بوت عملة ال Bee
BEE Bot
بوت عملة ال USDT
USDT Bot
USDT Bot_1
بوت عملة ال DOGE
DOGE Bot
بوت عملة ال ZCash
ZCASH Bot
بعد الدخول على كل رابط والاشتراك بكل بوت والاشتراك بها عبر الضغط على كلمة start او البدء
ومن بعد ذلك تستطيع البدء بتحقيق الارباح
وبعد ذلك تستطيع تحويل عملاتك الى المحفظة الرقمية FaucetPay
وأي أستفسار راسلوني
من خلاله تستطيع جني الارباح وتجميع العملات الرقمية التالية (BTC , LTC , ETH ,DOGE , ZEC )
من خلال اتمام مشاهدة اعلانات وزيارة مواقع فقط
هناك نسخة للجوال (الأندرويد وألايفون)
ونسخة للويندوز Telegram Desktop
ومن بعدها تحول العملات الى محفظتك الالكترونية FaucetPay
ومن بعد نصف شهر سوف ترى المبلغ المحترم الذي حققته عبر العمل يوميا فقط لمدة ساعتين ليس اكثر وبالوقت الذي تريده
الفكرة تتلخص بعد الاشتراك في البوتات في التليجرام يرسل لك التطبيق المهمات وهي ثلاث انواع
وكل مهمة لا تزيد عن ال 10ثوان فقط :
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .
٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)
٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة
اليكم خطوات الشرح
١- زيارة مواقع (visit sites) على كل زيارة لموقع من خلال البوت يدفع لك عدة نقاط ساتوشي .
فقط عليك الانتظار عشر ثواني
=================================================
٢- ارسال رسالة لبوت فقط (massage bots)
===================================================
٣- الانضمام الى مجموعات او قنوات (join chats) تستطيع الخروج بعد الوقت الذي يحدده البوت بالعادة ساعة .
الان انتيهينا من الشرح ما عليك سوى الالتحاق بالبوت والبدء بجني البيتكوين
ملاحظة لكي تستطيع الحصول على مبلغ محترم يجب عليك الاشتراك في كل البوتات
ان اردت تستطيع كتم الأشعارات
وهناك عدد من البوتات فقط عليك الضغط على كلمة Bouns والبوت يخبرك المرة القادمة التي ستكون لك مكافأت بالغالب كل 12 ساعة
وتستطيع تطوير حسابك بالضغط على كلمة Upgrade لتسريع عملية الحصول على البيتكوين بحدود ال 0.50$ او بحدود 1000 ساتوشي (0.00001000 = 0.67$ ) لكل 12 ساعة في كل بوت
تستطيع السحب ومعرفة حسابك من هذه الطريقة
السحب الى محفظتك ال BlockChain أو ال FaucetPay من هذه الطريقة
بوت عملة ال BCH
BCH Bot
بوت عملة ال LTC
LTC Bot
LTC Bot_1
LTC Bot_2
LTC Bot_3
بوت عملة ال BTC
BTC Bot
BTC Bot_1
BTC Bot_2
BTC Bot_3
BTC Bot_4
BTC Bot_5
BTC Bot_6
BTC Bot_7
BTC Bot_8
BTC Bot_9
BTC Bot_10
BTC Bot_11
BTC Bot_12
BTC Bot_13
بوت عملة ال ETH
ETH Bot
ETH Bot_1
ETH Bot_2
ETH Bot_3
ETH Bot_4
بوت عملة ال Bee
BEE Bot
بوت عملة ال USDT
USDT Bot
USDT Bot_1
بوت عملة ال DOGE
DOGE Bot
بوت عملة ال ZCash
ZCASH Bot
بعد الدخول على كل رابط والاشتراك بكل بوت والاشتراك بها عبر الضغط على كلمة start او البدء
ومن بعد ذلك تستطيع البدء بتحقيق الارباح
وبعد ذلك تستطيع تحويل عملاتك الى المحفظة الرقمية FaucetPay
وأي أستفسار راسلوني