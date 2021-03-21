اربح دولارات من مشاهدة الفيديوهات 34 ثانية فقط من كل فيديو التحويل على Westron Union + هدية التسجيل 5$

red_uouo
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 مارس 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- لبنان
- الجنس
- ذكر
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جايب لكم موقع رهيب عند التسجيل تحصل على 5 $ هدية
الحد الأدنى للسحب 80$
فقط من مشاهدة الفيديوهات 34 ثانية من كل فيديو
لكل مشاهدة تحصل بحدود 0.50$ * عدد الفيديوهات التي تشاهدها = مبلغ محترم
اليكم الخطوات البسيطة
اضغط على زر تشغيل الفيديو ......
اضغط على Get Money للحصول على ربحك
تأتيك رسالة تأكيد على ربحك وتضاف الى حسابك
لسحب رصيدك بالدولار وتحويله الى حسابك في البايبال او الحساب البنكي او الوسترن يونيون او حساب ال Web Money
تستطيع السحب بعد الحصول على الحد الأدنى 80$
رابط الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على 5 $ هدية