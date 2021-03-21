اربح دولارات من مشاهدة الفيديوهات 34 ثانية فقط من كل فيديو التحويل على Westron Union + هدية التسجيل 5$

red_uouo

red_uouo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 مارس 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
لبنان
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جايب لكم موقع رهيب عند التسجيل تحصل على 5 $ هدية
الحد الأدنى للسحب 80$
فقط من مشاهدة الفيديوهات 34 ثانية من كل فيديو
لكل مشاهدة تحصل بحدود 0.50$ * عدد الفيديوهات التي تشاهدها = مبلغ محترم

اليكم الخطوات البسيطة
اضغط على زر تشغيل الفيديو ......
1.png

اضغط على Get Money للحصول على ربحك
2.png

تأتيك رسالة تأكيد على ربحك وتضاف الى حسابك
3.png

لسحب رصيدك بالدولار وتحويله الى حسابك في البايبال او الحساب البنكي او الوسترن يونيون او حساب ال Web Money
4.png

تستطيع السحب بعد الحصول على الحد الأدنى 80$
5.png

رابط الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على 5 $ هدية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top