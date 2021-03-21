اعلانات توظيف بالقطاع الخاص والاقتصادي

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
189
النقاط
509
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع الخاص والاقتصادي:

اعلان توظيف بمؤسسة نجمة للحراسة والامن بولاية البيض
اعلان توظيف بشركة EURL INJAZ EL DJAZAÏR بالحامول ولاية وهران
اعلان توظيف بشركة كهريف بولاية تبسة المسيلة باتنة
اعلان توظيف بمؤسسة كوسيدارللاشغال العمومية cosider بولاية مستغانم
اعلان توظيف بشركة MGEH الجزائرية لتصنيع الأنابيب الحلقية العاصمة وهران سطيف

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