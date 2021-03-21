karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 189
- النقاط
- 509
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلانات توظيف بالقطاع الخاص والاقتصادي:
اعلان توظيف بمؤسسة نجمة للحراسة والامن بولاية البيض
اعلان توظيف بشركة EURL INJAZ EL DJAZAÏR بالحامول ولاية وهران
اعلان توظيف بشركة كهريف بولاية تبسة المسيلة باتنة
اعلان توظيف بمؤسسة كوسيدارللاشغال العمومية cosider بولاية مستغانم
اعلان توظيف بشركة MGEH الجزائرية لتصنيع الأنابيب الحلقية العاصمة وهران سطيف
شاهد هنا
اعلان توظيف بمؤسسة نجمة للحراسة والامن بولاية البيض
اعلان توظيف بشركة EURL INJAZ EL DJAZAÏR بالحامول ولاية وهران
اعلان توظيف بشركة كهريف بولاية تبسة المسيلة باتنة
اعلان توظيف بمؤسسة كوسيدارللاشغال العمومية cosider بولاية مستغانم
اعلان توظيف بشركة MGEH الجزائرية لتصنيع الأنابيب الحلقية العاصمة وهران سطيف
شاهد هنا