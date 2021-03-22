ما هي طرق نقل الاثاث الحديثة

اسراءماجد
:: عضوية محظورة ::
- إنضم
- 26 جويلية 2020
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
اسراءماجد، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إشهار غير مصرح
عايز تنقل من منزلك القديم الى المنزل الجديد وخايف علي اثاث منزلك من التلف وخدوش قطعة من العفش اثناء قيامك بنقلها بطرق التقليدية و القديمة والتي قد تكلفك أيضا الكثير من الوقت والأموال و المجهود العقلي و الذهني
فمن الان وداعا للقلق أثناء قيامك بنقل اثاث منزلك لأن شركات نقل العفش بالتجمع الخامس تعمل بأحدث الاساليب والمعدات التي تستخدم في عملية النقل وتقدم أيضا العديد من الخدمات الاخري تغليف وتنظيف الأثاث كل هذا بارخص الاسعار و الخصومات المقدمة من شركة نقل العفش
سيارات نقل الاثاث
حيث توفر لك شركة نقل العفش أسطول من السيارات المغلقة لضمان عدم وصول الاتربة وعوامل الجو كما يوجد منها العديد من المقاسات حتى تناسب حجم اثاث منزلك و تضمن خطوات النقل إلى منزل جديد في أسرع وقت وعلى مرة واحدة
اوناش رفع الاثاث
ولاننا نعمل دائما علي تقديم افضل الخدمات في نقل الاثاث نوفر لكم اوناش رفع الاثاث و التي تساعد في عملية تنزيل العفش من الاماكن الضيقة و المرتفعة وذلك حرصا منا علي سلامة الموبيليا و جميع الاغراض المنزلية من أي خسائر او تلفيات
الفك و التركيب
تقدم شركات نقل الاثاث خدمة فك وتركيب جميع الاثاث المنزلي من غرف نوم و المطبخ و غيرها وتكون تحت إشراف طاقم عماله مدرب علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة علي اعلي مستوي ودون حدوث اي توالف
المصدر\ شركات نقل الاثاث بالهرم | 01015682474
فمن الان وداعا للقلق أثناء قيامك بنقل اثاث منزلك لأن شركات نقل العفش بالتجمع الخامس تعمل بأحدث الاساليب والمعدات التي تستخدم في عملية النقل وتقدم أيضا العديد من الخدمات الاخري تغليف وتنظيف الأثاث كل هذا بارخص الاسعار و الخصومات المقدمة من شركة نقل العفش
سيارات نقل الاثاث
حيث توفر لك شركة نقل العفش أسطول من السيارات المغلقة لضمان عدم وصول الاتربة وعوامل الجو كما يوجد منها العديد من المقاسات حتى تناسب حجم اثاث منزلك و تضمن خطوات النقل إلى منزل جديد في أسرع وقت وعلى مرة واحدة
اوناش رفع الاثاث
ولاننا نعمل دائما علي تقديم افضل الخدمات في نقل الاثاث نوفر لكم اوناش رفع الاثاث و التي تساعد في عملية تنزيل العفش من الاماكن الضيقة و المرتفعة وذلك حرصا منا علي سلامة الموبيليا و جميع الاغراض المنزلية من أي خسائر او تلفيات
الفك و التركيب
تقدم شركات نقل الاثاث خدمة فك وتركيب جميع الاثاث المنزلي من غرف نوم و المطبخ و غيرها وتكون تحت إشراف طاقم عماله مدرب علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة علي اعلي مستوي ودون حدوث اي توالف
المصدر\ شركات نقل الاثاث بالهرم | 01015682474
المرفقات
-
26 KB المشاهدات: 0