من درر السلف....الحلقة رقم 278

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُرر وفوائدِ الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
وَقَالَ العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنْ تَأَمَّلَ أَقْدَارَ الرَّبِّ تَعَالَى ؛ وَجَرَيَانَهَا فِي الْخَلْقِ : عَلِمَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي أَلْيَقِ الْأَوْقَاتِ بِهَا ..
فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُوسَى : أَحْوَجَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَى بِعْثَتِهِ ..
وَبَعَثَ عِيسَى : كَذَلِكَ ..
وَبَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ : أَحْوَجَ مَا كَانَ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى إِرْسَالِهِ ..
فَهَكَذَا وَقْتُ الْعَبْدِ مَعَ اللَّهِ يُعَمِّرُهُ بِأَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ لَهُ : أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَى عِمَارَتِهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ المُفلح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس للوالدين : إلزام الولد بنكاح من لا يريد ..
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أي ( إبن تيمية ) /
إنه ليس لأحد الأبوين : أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ..
وإنه إذا امتنع : لا يكون عاقاً ..
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك وأولى ..
فإن أَكْلَ المكروه مرارةً ساعةً وعِشْرةَ المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ؛ ولا يمكنه فراقه . ..
🥀 أنظره / الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 447 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا اختارت من ليس بكفء في دينه : فإنّ لوليّها أن يمنع النكاح ؛ ولا حرج عليه في المنع حينئذٍ ؛ حتى لو بقيت بدون زوج ..
وإذا لم ترض إلاّ بزوج لا يرضى دينه : فإنّ لأبيها أن يمنعها . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 02 ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ الإمِامُ محمّد ابن إدْريس الشَّافِعِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ : إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ ..
سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ / الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَ : إِلَّا قَطَعَكَ ..
وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ : وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ . ..
قَال ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
يَا لَهُمَا : مِنْ كَلِمَتَيْنِ ..
مَا أَنْفَعَهُمَا وَأَجْمَعَهُمَا ..
وَأَدَلَّهُمَا عَلَى عُلُوِّ هِمَّةِ قَائِلِهِمَا وَيَقَظَتِهِ . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 - 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله /
وأما جمع المال : فلا يُعاب مطلقاً ..
بل قد يكون قربةً إلى الله تعالى : إما واجباً أو مستحباً ..
وقد يكون : مُباحا ..
إنما يُعاب : التلهُّف على الدُّنيا ..
والحسد : على النعمة ..
والحرص : عليها ..
وقد جمعها : أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ..
فإنّ الكثير منهم : أهل ثروة . ..
🥀 أنظره / الدرر السنية ج 09 ورقة / 326 ... 🌾🌾🌾
 
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