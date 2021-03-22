من درر السلف....الحلقة رقم 278

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُرر وفوائدِ الفوائد ...
منها ...
وَقَالَ العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنْ تَأَمَّلَ أَقْدَارَ الرَّبِّ تَعَالَى ؛ وَجَرَيَانَهَا فِي الْخَلْقِ : عَلِمَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي أَلْيَقِ الْأَوْقَاتِ بِهَا ..
فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُوسَى : أَحْوَجَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَى بِعْثَتِهِ ..
وَبَعَثَ عِيسَى : كَذَلِكَ ..
وَبَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ : أَحْوَجَ مَا كَانَ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى إِرْسَالِهِ ..
فَهَكَذَا وَقْتُ الْعَبْدِ مَعَ اللَّهِ يُعَمِّرُهُ بِأَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ لَهُ : أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَى عِمَارَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ المُفلح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس للوالدين : إلزام الولد بنكاح من لا يريد ..
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أي ( إبن تيمية ) /
إنه ليس لأحد الأبوين : أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ..
وإنه إذا امتنع : لا يكون عاقاً ..
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك وأولى ..
فإن أَكْلَ المكروه مرارةً ساعةً وعِشْرةَ المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ؛ ولا يمكنه فراقه . ..
أنظره / الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 447 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا اختارت من ليس بكفء في دينه : فإنّ لوليّها أن يمنع النكاح ؛ ولا حرج عليه في المنع حينئذٍ ؛ حتى لو بقيت بدون زوج ..
وإذا لم ترض إلاّ بزوج لا يرضى دينه : فإنّ لأبيها أن يمنعها . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 02 ورقة / 19 ...
ومنها ...
قَالَ الإمِامُ محمّد ابن إدْريس الشَّافِعِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ : إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ ..
سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ / الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَ : إِلَّا قَطَعَكَ ..
وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ : وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ . ..
قَال ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
يَا لَهُمَا : مِنْ كَلِمَتَيْنِ ..
مَا أَنْفَعَهُمَا وَأَجْمَعَهُمَا ..
وَأَدَلَّهُمَا عَلَى عُلُوِّ هِمَّةِ قَائِلِهِمَا وَيَقَظَتِهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 - 124 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله /
وأما جمع المال : فلا يُعاب مطلقاً ..
بل قد يكون قربةً إلى الله تعالى : إما واجباً أو مستحباً ..
وقد يكون : مُباحا ..
إنما يُعاب : التلهُّف على الدُّنيا ..
والحسد : على النعمة ..
والحرص : عليها ..
وقد جمعها : أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ..
فإنّ الكثير منهم : أهل ثروة . ..
أنظره / الدرر السنية ج 09 ورقة / 326 ...
ومن الدُرر وفوائدِ الفوائد ...
منها ...
وَقَالَ العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنْ تَأَمَّلَ أَقْدَارَ الرَّبِّ تَعَالَى ؛ وَجَرَيَانَهَا فِي الْخَلْقِ : عَلِمَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي أَلْيَقِ الْأَوْقَاتِ بِهَا ..
فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُوسَى : أَحْوَجَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَى بِعْثَتِهِ ..
وَبَعَثَ عِيسَى : كَذَلِكَ ..
وَبَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ : أَحْوَجَ مَا كَانَ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى إِرْسَالِهِ ..
فَهَكَذَا وَقْتُ الْعَبْدِ مَعَ اللَّهِ يُعَمِّرُهُ بِأَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ لَهُ : أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَى عِمَارَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ المُفلح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس للوالدين : إلزام الولد بنكاح من لا يريد ..
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أي ( إبن تيمية ) /
إنه ليس لأحد الأبوين : أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ..
وإنه إذا امتنع : لا يكون عاقاً ..
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك وأولى ..
فإن أَكْلَ المكروه مرارةً ساعةً وعِشْرةَ المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ؛ ولا يمكنه فراقه . ..
أنظره / الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 447 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا اختارت من ليس بكفء في دينه : فإنّ لوليّها أن يمنع النكاح ؛ ولا حرج عليه في المنع حينئذٍ ؛ حتى لو بقيت بدون زوج ..
وإذا لم ترض إلاّ بزوج لا يرضى دينه : فإنّ لأبيها أن يمنعها . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 02 ورقة / 19 ...
ومنها ...
قَالَ الإمِامُ محمّد ابن إدْريس الشَّافِعِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ : إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ ..
سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ / الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَ : إِلَّا قَطَعَكَ ..
وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ : وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ . ..
قَال ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
يَا لَهُمَا : مِنْ كَلِمَتَيْنِ ..
مَا أَنْفَعَهُمَا وَأَجْمَعَهُمَا ..
وَأَدَلَّهُمَا عَلَى عُلُوِّ هِمَّةِ قَائِلِهِمَا وَيَقَظَتِهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 - 124 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله /
وأما جمع المال : فلا يُعاب مطلقاً ..
بل قد يكون قربةً إلى الله تعالى : إما واجباً أو مستحباً ..
وقد يكون : مُباحا ..
إنما يُعاب : التلهُّف على الدُّنيا ..
والحسد : على النعمة ..
والحرص : عليها ..
وقد جمعها : أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ..
فإنّ الكثير منهم : أهل ثروة . ..
أنظره / الدرر السنية ج 09 ورقة / 326 ...