من درر السلف....الحلقة رقم 278

الحَمْدُ لله ...ومن الدُرر وفوائدِ الفوائد ...منها ...وَقَالَ العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَمَنْ تَأَمَّلَ أَقْدَارَ الرَّبِّ تَعَالَى ؛ وَجَرَيَانَهَا فِي الْخَلْقِ : عَلِمَ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي أَلْيَقِ الْأَوْقَاتِ بِهَا ..فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُوسَى : أَحْوَجَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَى بِعْثَتِهِ ..وَبَعَثَ عِيسَى : كَذَلِكَ ..وَبَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ : أَحْوَجَ مَا كَانَ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى إِرْسَالِهِ ..فَهَكَذَا وَقْتُ الْعَبْدِ مَعَ اللَّهِ يُعَمِّرُهُ بِأَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ لَهُ : أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَى عِمَارَتِهِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 ...ومنها ...قال الحافظ ابن مفلح الحنبليّ المُفلح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ليس للوالدين : إلزام الولد بنكاح من لا يريد ..قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أي ( إبن تيمية ) /إنه ليس لأحد الأبوين : أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ..وإنه إذا امتنع : لا يكون عاقاً ..وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك وأولى ..فإن أَكْلَ المكروه مرارةً ساعةً وعِشْرةَ المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ؛ ولا يمكنه فراقه . ..أنظره / الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 447 ...ومنها ...و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا اختارت من ليس بكفء في دينه : فإنّ لوليّها أن يمنع النكاح ؛ ولا حرج عليه في المنع حينئذٍ ؛ حتى لو بقيت بدون زوج ..وإذا لم ترض إلاّ بزوج لا يرضى دينه : فإنّ لأبيها أن يمنعها . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 02 ورقة / 19 ...ومنها ...قَالَ الإمِامُ محمّد ابن إدْريس الشَّافِعِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ : إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ ..سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ / الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَ : إِلَّا قَطَعَكَ ..وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ : وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ . ..قَال ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /يَا لَهُمَا : مِنْ كَلِمَتَيْنِ ..مَا أَنْفَعَهُمَا وَأَجْمَعَهُمَا ..وَأَدَلَّهُمَا عَلَى عُلُوِّ هِمَّةِ قَائِلِهِمَا وَيَقَظَتِهِ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 123 - 124 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام عبدالرحمن ابن حسن آل الشيخ عليه رَحَمَات الله /وأما جمع المال : فلا يُعاب مطلقاً ..بل قد يكون قربةً إلى الله تعالى : إما واجباً أو مستحباً ..وقد يكون : مُباحا ..إنما يُعاب : التلهُّف على الدُّنيا ..والحسد : على النعمة ..والحرص : عليها ..وقد جمعها : أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ..فإنّ الكثير منهم : أهل ثروة . ..أنظره / الدرر السنية ج 09 ورقة / 326 ...