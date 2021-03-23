ما هي الخيارات؟

الحصول على استضافة واسم المجال

نصائح لإيجاد الاستضافة والمجالات

استخدام IDE المستند إلى الويب مثل CodePen

نصائح لإيجاد الاستضافة والمجالات

استخدام IDE المستند إلى الويب مثل CodePen

بمجرد الانتهاء من كتابة التعليمات البرمجية وتنظيم الملفات التي يتكون منها موقع الويب الخاص بك ، تحتاج إلى وضعها على الإنترنت حتى يتمكن الأشخاص من العثور عليها. تشرح هذه المقالة كيفية الحصول على عينة بسيطة من التعليمات البرمجية عبر الإنترنت بأقل مجهود.يعد نشر موقع ويب موضوعًا معقدًا نظرًا لوجود العديد من الطرق للتعامل معه. لا تحاول هذه المقالة توثيق جميع الطرق الممكنة. بدلاً من ذلك ، يشرح مزايا وعيوب ثلاث طرق عملية للمبتدئين. ثم يخطو من خلال طريقة واحدة يمكن أن تعمل على الفور للعديد من القراء.للحصول على مزيد من التحكم في المحتوى ومظهر موقع الويب ، يختار معظم الأشخاص شراء استضافة ويب واسم مجال:استضافة الويب عبارة عن مساحة ملف مستأجرة على خادم ويب شركة مضيفة. يمكنك وضع ملفات موقع الويب على خادم الويب. يوفر خادم الويب محتوى موقع الويب لزوار الموقع.اسم المجال هو العنوان الفريد الذي يجد فيه الأشخاص موقع الويب الخاص بك يمكنك استئجار اسم المجال الخاص بك لسنوات عديدة كما تريد من مسجل المجال.العديد من المواقع المحترفة تدخل على الإنترنت بهذه الطريقة.بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى برنامج بروتوكول نقل الملفات (FTP) (انظر كم يكلف: برنامج لمزيد من التفاصيل) لنقل ملفات موقع الويب بالفعل إلى الخادم. تختلف برامج FTP على نطاق واسع ، ولكن بشكل عام ، يجب عليك الاتصال بخادم الويب الخاص بك باستخدام التفاصيل المقدمة من الشركة المضيفة (عادةً اسم المستخدم وكلمة المرور واسم المضيف). ثم يعرض لك البرنامج ملفاتك المحلية وملفات خادم الويب في نافذتين ، ويوفر لك طريقة لنقل الملفات ذهابًا وإيابًا.لا تروج MDN لشركات استضافة تجارية معينة أو مسجلي أسماء المجال. للعثور على شركات الاستضافة والمسجلين ، ما عليك سوى البحث عن "استضافة الويب" و "أسماء النطاقات". سيكون لدى جميع المسجلين ميزة تسمح لك بالتحقق مما إذا كان اسم المجال الذي تريده متاحًا.قد يوفر مزود خدمة الإنترنت في منزلك أو مكتبك بعض الاستضافة المحدودة لموقع ويب صغير. ستكون مجموعة الميزات المتاحة محدودة ، ولكنها قد تكون مثالية لتجاربك الأولى.هناك أيضًا خدمات مجانية متاحة مثل المدن الجديدة ومواقع Google و Blogger و WordPress. في بعض الأحيان تحصل على ما تدفع مقابله ، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الموارد جيدة بما يكفي لتجاربك الأولية.تقدم العديد من الشركات الاستضافة والمجالات.استخدام أداة عبر الإنترنت مثل GitHub أو Google App Engineتتيح لك بعض الأدوات نشر موقع الويب الخاص بك على الإنترنت:GitHub هو موقع "ترميز اجتماعي". يسمح لك بتحميل مستودعات التعليمات البرمجية للتخزين في نظام التحكم في إصدار Git. يمكنك بعد ذلك التعاون في مشاريع التعليمات البرمجية ، ويكون النظام مفتوح المصدر افتراضيًا ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص في العالم العثور على كود GitHub الخاص بك واستخدامه والتعلم منه وتحسينه. يحتوي GitHub على ميزة مفيدة جدًا تسمى GitHub Pages ، والتي تتيح لك عرض رمز موقع الويب مباشرة على الويب.يعد Google App Engine نظامًا أساسيًا قويًا يتيح لك إنشاء التطبيقات وتشغيلها على بنية Google الأساسية - سواء كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب متعدد المستويات من البداية أو استضافة موقع ويب ثابت. انظر كيف تستضيف موقع الويب الخاص بك على Google App Engine؟ للمزيد من المعلومات.عادةً ما تكون هذه الخيارات مجانية ، ولكن يمكنك تجاوز مجموعة الميزات المحدودة.هناك عدد من تطبيقات الويب التي تحاكي بيئة تطوير مواقع الويب ، مما يسمح لك بإدخال HTML و CSS و JavaScript ، ثم عرض نتيجة هذا الرمز كموقع ويب - كل ذلك في علامة تبويب متصفح واحدة. بشكل عام ، هذه الأدوات سهلة نسبيًا ، ورائعة للتعلم ، وجيدة لمشاركة الكود (على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في مشاركة تقنية مع الزملاء في مكتب مختلف أو طلب المساعدة في تصحيح الأخطاء) ، ومجانية (للميزات الأساسية). يستضيفون صفحتك المقدمة في عنوان ويب فريد. ومع ذلك ، فإن الميزات محدودة ، وعادةً لا توفر هذه التطبيقات مساحة استضافة للأصول (مثل الصور).لا تروج MDN لشركات استضافة تجارية معينة أو مسجلي أسماء المجال. للعثور على شركات الاستضافة والمسجلين ، ما عليك سوى البحث عن "استضافة الويب" و "أسماء النطاقات". سيكون لدى جميع المسجلين ميزة تسمح لك بالتحقق مما إذا كان اسم المجال الذي تريده متاحًا.قد يوفر مزود خدمة الإنترنت في منزلك أو مكتبك بعض الاستضافة المحدودة لموقع ويب صغير. ستكون مجموعة الميزات المتاحة محدودة ، ولكنها قد تكون مثالية لتجاربك الأولى.هناك أيضًا خدمات مجانية متاحة مثل المدن الجديدة ومواقع Google و Blogger و WordPress. في بعض الأحيان تحصل على ما تدفع مقابله ، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الموارد جيدة بما يكفي لتجاربك الأولية.تقدم العديد من الشركات الاستضافة والمجالات.استخدام أداة عبر الإنترنت مثل GitHub أو Google App Engineتتيح لك بعض الأدوات نشر موقع الويب الخاص بك على الإنترنت:GitHub هو موقع "ترميز اجتماعي". يسمح لك بتحميل مستودعات التعليمات البرمجية للتخزين في نظام التحكم في إصدار Git. يمكنك بعد ذلك التعاون في مشاريع التعليمات البرمجية ، ويكون النظام مفتوح المصدر افتراضيًا ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص في العالم العثور على كود GitHub الخاص بك واستخدامه والتعلم منه وتحسينه. يحتوي GitHub على ميزة مفيدة جدًا تسمى GitHub Pages ، والتي تتيح لك عرض رمز موقع الويب مباشرة على الويب.يعد Google App Engine نظامًا أساسيًا قويًا يتيح لك إنشاء التطبيقات وتشغيلها على بنية Google الأساسية - سواء كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب متعدد المستويات من البداية أو استضافة موقع ويب ثابت. انظر كيف تستضيف موقع الويب الخاص بك على Google App Engine؟ للمزيد من المعلومات.عادةً ما تكون هذه الخيارات مجانية ، ولكن يمكنك تجاوز مجموعة الميزات المحدودة.هناك عدد من تطبيقات الويب التي تحاكي بيئة تطوير مواقع الويب ، مما يسمح لك بإدخال HTML و CSS و JavaScript ، ثم عرض نتيجة هذا الرمز كموقع ويب - كل ذلك في علامة تبويب متصفح واحدة. بشكل عام ، هذه الأدوات سهلة نسبيًا ، ورائعة للتعلم ، وجيدة لمشاركة الكود (على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في مشاركة تقنية مع الزملاء في مكتب مختلف أو طلب المساعدة في تصحيح الأخطاء) ، ومجانية (للميزات الأساسية). يستضيفون صفحتك المقدمة في عنوان ويب فريد. ومع ذلك ، فإن الميزات محدودة ، وعادةً لا توفر هذه التطبيقات مساحة استضافة للأصول (مثل الصور).