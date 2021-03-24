من درر السلف...الحلقة رقم 280

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ ...

🥀🥀 منها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْمُومَةِ فِي الشَّرْ: عِ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..
فِي : أَصْوَاتِهَا ..
وَأَفْعَالِهَا ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : أَنْ يَنْبَحَ نَبِيحَ الْكِلَابِ ..
أَوْ يَنْهَقَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَذَلِكَ لِوُجُوهِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّا قَرَّرْنَا فِي إقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَهْيَ الشَّارِعِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ جِنْسُهُمْ نَاقِصٌ : كَالتَّشَبُّهِ بِالْأَعْرَابِ ..
وَبِالْأَعَاجِمِ ..
وَبِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ..
وَبَيَّنَّا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُشَابِهَةَ تُورِثُ مُشَابَهَةَ الْأَخْلَاقِ ..
وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عِشْرَةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ : إكْتَسَبَ مِنْ أَخْلَاقِهَا ؛ كَالْكَلَّابِينَ وَالْجَمَّالِينَ ..
وَذَكَرْنَا مَا فِي النُّصُوصِ مِنْ ذَمِّ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ : أَهْلَ الْإِبِلِ ..
وَمِنْ مَدْحِ : أَهْلِ الْغَنَمِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِنَفْسِ الْبَهَائِمِ : فِيمَا هِيَ مَذْمُومَةٌ ..
بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ : تَقْتَضِي بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْبَهَائِمِ مُطْلَقًا فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْمُومًا بِعَيْنِهِ ..
لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو : إلَى فِعْلِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ بِعَيْنِهِ ..
إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ الشَّخْصِ أَعْرَابِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا : خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا ..
فَإِذَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي خَصَائِصِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ تَشَبُّهًا فِيمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ وَيَدْعُو إلَيْهِ ؛ فَالتَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا : أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 256 - 257 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الهلال : إسم لما يستهل به ..
أي / يعلن به ويجهر به ؛ فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا : لم يكن هلالاً ..
وكذا الشهر مأخوذ : من الشهرة ..
فإن لم يشتهر بين الناس : لم يكن الشهر قد دخل ..
وإنما يغلط كثيرٌ من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه : إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر ؛ سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا ..
وليس : كذلك ..
بل ظهوره للناس واستهلالهم به : لا بدّ منه . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 25 ورقة / 203 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلاّ وجدته مقرونًا بذكر اللباس : له ذكر ..
الأكل : له ذكر ..
الشرب : له ذكر ..
النوم : له ذكر ..
حتىٰ جماع الرجل لامرأته : له ذكر ..
كل شيء : له ذكر ..
وذلك من أجل : ألّا يغفل الإنسان عن ذكر الله ..
يكون ذكر الله علىٰ قلبه : دائمًا ..
وعلىٰ لسانه : دائمًا ..
وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالىٰ : أن يرزقنا شكرها ؛ وأن يعيننا عليها . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 337 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى في كتابه العزيز /
﴿ ‏فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ..
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال الحسن البصري /
لا تكرهوا النَّقَمات الواقعة و البلايا الحادثة فلرُبَّ أمرٍ تكرهه : فيه نجاتك ..
و لرُبَّ أمرٍ تؤثره : فيه عطبك . ..
🥀 أنظره / شفاء العليل ج 01 ورقة / 305 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ : تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ..
وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ ..
فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا ؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ..
وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ : حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ . ..
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / وإسناده صحيح ؛ وأخرجه ابن حبان ..
أنظره / الصحيحة ج 06 ورقة / 602 - 603 ...
{ قال أبوحسّانة / ( قلْتُ / صحّ بلفظ : صَيْباً .. ) } ..

قَال العلاّمة محمد ابن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السنديّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَوْلُهُ / مِنْ أُفُقٍ : بِضَمَّتَيْنِ ..
أَيْ / مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي ..
اللَّهُمَّ سَيْبًا / بِسُكُونِ الْيَاءِ ؛ مِنْ سَيَبَ إِذَا جَرَى ..
أَيْ / مَطَرًا جَارِيًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ كَثْرَتِهِ ؛ أَوْ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ . ..
🥀 أنظره / حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ج 02 ورقة / 446 - 447 ... 🌾🌾🌾
 
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