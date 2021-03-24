من درر السلف...الحلقة رقم 280

الحَمْدُ لله ...ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ ...منها ...قَال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْمُومَةِ فِي الشَّرْ: عِ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..فِي : أَصْوَاتِهَا ..وَأَفْعَالِهَا ..وَنَحْوِ ذَلِكَ ..مِثْلُ : أَنْ يَنْبَحَ نَبِيحَ الْكِلَابِ ..أَوْ يَنْهَقَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..وَذَلِكَ لِوُجُوهِ ..أَحَدُهَا / أَنَّا قَرَّرْنَا فِي إقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَهْيَ الشَّارِعِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ جِنْسُهُمْ نَاقِصٌ : كَالتَّشَبُّهِ بِالْأَعْرَابِ ..وَبِالْأَعَاجِمِ ..وَبِأَهْلِ الْكِتَابِ ..وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ..وَبَيَّنَّا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُشَابِهَةَ تُورِثُ مُشَابَهَةَ الْأَخْلَاقِ ..وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عِشْرَةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ : إكْتَسَبَ مِنْ أَخْلَاقِهَا ؛ كَالْكَلَّابِينَ وَالْجَمَّالِينَ ..وَذَكَرْنَا مَا فِي النُّصُوصِ مِنْ ذَمِّ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ : أَهْلَ الْإِبِلِ ..وَمِنْ مَدْحِ : أَهْلِ الْغَنَمِ ..فَكَيْفَ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِنَفْسِ الْبَهَائِمِ : فِيمَا هِيَ مَذْمُومَةٌ ..بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ : تَقْتَضِي بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْبَهَائِمِ مُطْلَقًا فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْمُومًا بِعَيْنِهِ ..لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو : إلَى فِعْلِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ بِعَيْنِهِ ..إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ الشَّخْصِ أَعْرَابِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا : خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا ..فَإِذَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي خَصَائِصِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ تَشَبُّهًا فِيمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ وَيَدْعُو إلَيْهِ ؛ فَالتَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا : أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 256 - 257 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /الهلال : إسم لما يستهل به ..أي / يعلن به ويجهر به ؛ فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا : لم يكن هلالاً ..وكذا الشهر مأخوذ : من الشهرة ..فإن لم يشتهر بين الناس : لم يكن الشهر قد دخل ..وإنما يغلط كثيرٌ من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه : إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر ؛ سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا ..وليس : كذلك ..بل ظهوره للناس واستهلالهم به : لا بدّ منه . ..أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 25 ورقة / 203 ...ومنها ...قال العلاّمة شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلاّ وجدته مقرونًا بذكر اللباس : له ذكر ..الأكل : له ذكر ..الشرب : له ذكر ..النوم : له ذكر ..حتىٰ جماع الرجل لامرأته : له ذكر ..كل شيء : له ذكر ..وذلك من أجل : ألّا يغفل الإنسان عن ذكر الله ..يكون ذكر الله علىٰ قلبه : دائمًا ..وعلىٰ لسانه : دائمًا ..وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالىٰ : أن يرزقنا شكرها ؛ وأن يعيننا عليها . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 337 ...ومنها ...قال تعالى في كتابه العزيز /﴿ ‏فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ..قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /قال الحسن البصري /لا تكرهوا النَّقَمات الواقعة و البلايا الحادثة فلرُبَّ أمرٍ تكرهه : فيه نجاتك ..و لرُبَّ أمرٍ تؤثره : فيه عطبك . ..أنظره / شفاء العليل ج 01 ورقة / 305 ...ومنها ...عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا /أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ : تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ..وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ ..فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا ؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ..وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ : حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ . ..قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / وإسناده صحيح ؛ وأخرجه ابن حبان ..أنظره / الصحيحة ج 06 ورقة / 602 - 603 ...{ قال أبوحسّانة / ( قلْتُ / صحّ بلفظ : صَيْباً .. ) } ..قَال العلاّمة محمد ابن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السنديّ عليهِ رَحَمَات الله /قَوْلُهُ / مِنْ أُفُقٍ : بِضَمَّتَيْنِ ..أَيْ / مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي ..اللَّهُمَّ سَيْبًا / بِسُكُونِ الْيَاءِ ؛ مِنْ سَيَبَ إِذَا جَرَى ..أَيْ / مَطَرًا جَارِيًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ كَثْرَتِهِ ؛ أَوْ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ . ..أنظره / حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ج 02 ورقة / 446 - 447 ...