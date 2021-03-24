من درر السلف...الحلقة رقم 280

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,902
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ ...
منها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْمُومَةِ فِي الشَّرْ: عِ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..
فِي : أَصْوَاتِهَا ..
وَأَفْعَالِهَا ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : أَنْ يَنْبَحَ نَبِيحَ الْكِلَابِ ..
أَوْ يَنْهَقَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَذَلِكَ لِوُجُوهِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّا قَرَّرْنَا فِي إقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَهْيَ الشَّارِعِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ جِنْسُهُمْ نَاقِصٌ : كَالتَّشَبُّهِ بِالْأَعْرَابِ ..
وَبِالْأَعَاجِمِ ..
وَبِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ..
وَبَيَّنَّا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُشَابِهَةَ تُورِثُ مُشَابَهَةَ الْأَخْلَاقِ ..
وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عِشْرَةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ : إكْتَسَبَ مِنْ أَخْلَاقِهَا ؛ كَالْكَلَّابِينَ وَالْجَمَّالِينَ ..
وَذَكَرْنَا مَا فِي النُّصُوصِ مِنْ ذَمِّ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ : أَهْلَ الْإِبِلِ ..
وَمِنْ مَدْحِ : أَهْلِ الْغَنَمِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِنَفْسِ الْبَهَائِمِ : فِيمَا هِيَ مَذْمُومَةٌ ..
بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ : تَقْتَضِي بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْبَهَائِمِ مُطْلَقًا فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْمُومًا بِعَيْنِهِ ..
لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو : إلَى فِعْلِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ بِعَيْنِهِ ..
إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ الشَّخْصِ أَعْرَابِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا : خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا ..
فَإِذَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي خَصَائِصِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ تَشَبُّهًا فِيمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ وَيَدْعُو إلَيْهِ ؛ فَالتَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا : أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 256 - 257 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الهلال : إسم لما يستهل به ..
أي / يعلن به ويجهر به ؛ فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا : لم يكن هلالاً ..
وكذا الشهر مأخوذ : من الشهرة ..
فإن لم يشتهر بين الناس : لم يكن الشهر قد دخل ..
وإنما يغلط كثيرٌ من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه : إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر ؛ سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا ..
وليس : كذلك ..
بل ظهوره للناس واستهلالهم به : لا بدّ منه . ..
أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 25 ورقة / 203 ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلاّ وجدته مقرونًا بذكر اللباس : له ذكر ..
الأكل : له ذكر ..
الشرب : له ذكر ..
النوم : له ذكر ..
حتىٰ جماع الرجل لامرأته : له ذكر ..
كل شيء : له ذكر ..
وذلك من أجل : ألّا يغفل الإنسان عن ذكر الله ..
يكون ذكر الله علىٰ قلبه : دائمًا ..
وعلىٰ لسانه : دائمًا ..
وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالىٰ : أن يرزقنا شكرها ؛ وأن يعيننا عليها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 337 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه العزيز /
﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ..
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال الحسن البصري /
لا تكرهوا النَّقَمات الواقعة و البلايا الحادثة فلرُبَّ أمرٍ تكرهه : فيه نجاتك ..
و لرُبَّ أمرٍ تؤثره : فيه عطبك . ..
أنظره / شفاء العليل ج 01 ورقة / 305 ...
ومنها ...
عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ : تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ..
وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ ..
فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا ؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ..
وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ : حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ . ..
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / وإسناده صحيح ؛ وأخرجه ابن حبان ..
أنظره / الصحيحة ج 06 ورقة / 602 - 603 ...
{ قال أبوحسّانة / ( قلْتُ / صحّ بلفظ : صَيْباً .. ) } ..
قَال العلاّمة محمد ابن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السنديّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَوْلُهُ / مِنْ أُفُقٍ : بِضَمَّتَيْنِ ..
أَيْ / مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي ..
اللَّهُمَّ سَيْبًا / بِسُكُونِ الْيَاءِ ؛ مِنْ سَيَبَ إِذَا جَرَى ..
أَيْ / مَطَرًا جَارِيًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ كَثْرَتِهِ ؛ أَوْ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ . ..
أنظره / حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ج 02 ورقة / 446 - 447 ...
ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ ...
منها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْمُومَةِ فِي الشَّرْ: عِ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..
فِي : أَصْوَاتِهَا ..
وَأَفْعَالِهَا ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : أَنْ يَنْبَحَ نَبِيحَ الْكِلَابِ ..
أَوْ يَنْهَقَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَذَلِكَ لِوُجُوهِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّا قَرَّرْنَا فِي إقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَهْيَ الشَّارِعِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ جِنْسُهُمْ نَاقِصٌ : كَالتَّشَبُّهِ بِالْأَعْرَابِ ..
وَبِالْأَعَاجِمِ ..
وَبِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ..
وَبَيَّنَّا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُشَابِهَةَ تُورِثُ مُشَابَهَةَ الْأَخْلَاقِ ..
وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عِشْرَةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ : إكْتَسَبَ مِنْ أَخْلَاقِهَا ؛ كَالْكَلَّابِينَ وَالْجَمَّالِينَ ..
وَذَكَرْنَا مَا فِي النُّصُوصِ مِنْ ذَمِّ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ : أَهْلَ الْإِبِلِ ..
وَمِنْ مَدْحِ : أَهْلِ الْغَنَمِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِنَفْسِ الْبَهَائِمِ : فِيمَا هِيَ مَذْمُومَةٌ ..
بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ : تَقْتَضِي بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْبَهَائِمِ مُطْلَقًا فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْمُومًا بِعَيْنِهِ ..
لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو : إلَى فِعْلِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ بِعَيْنِهِ ..
إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ الشَّخْصِ أَعْرَابِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا : خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا ..
فَإِذَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي خَصَائِصِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ تَشَبُّهًا فِيمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ وَيَدْعُو إلَيْهِ ؛ فَالتَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا : أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 256 - 257 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الهلال : إسم لما يستهل به ..
أي / يعلن به ويجهر به ؛ فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا : لم يكن هلالاً ..
وكذا الشهر مأخوذ : من الشهرة ..
فإن لم يشتهر بين الناس : لم يكن الشهر قد دخل ..
وإنما يغلط كثيرٌ من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه : إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر ؛ سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا ..
وليس : كذلك ..
بل ظهوره للناس واستهلالهم به : لا بدّ منه . ..
أنظره / مجموع الفتاوىٰ ج 25 ورقة / 203 ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلاّ وجدته مقرونًا بذكر اللباس : له ذكر ..
الأكل : له ذكر ..
الشرب : له ذكر ..
النوم : له ذكر ..
حتىٰ جماع الرجل لامرأته : له ذكر ..
كل شيء : له ذكر ..
وذلك من أجل : ألّا يغفل الإنسان عن ذكر الله ..
يكون ذكر الله علىٰ قلبه : دائمًا ..
وعلىٰ لسانه : دائمًا ..
وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالىٰ : أن يرزقنا شكرها ؛ وأن يعيننا عليها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 337 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه العزيز /
﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ..
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال الحسن البصري /
لا تكرهوا النَّقَمات الواقعة و البلايا الحادثة فلرُبَّ أمرٍ تكرهه : فيه نجاتك ..
و لرُبَّ أمرٍ تؤثره : فيه عطبك . ..
أنظره / شفاء العليل ج 01 ورقة / 305 ...
ومنها ...
عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ : تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ..
وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ ..
فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا ؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ..
وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ : حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ . ..
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / وإسناده صحيح ؛ وأخرجه ابن حبان ..
أنظره / الصحيحة ج 06 ورقة / 602 - 603 ...
{ قال أبوحسّانة / ( قلْتُ / صحّ بلفظ : صَيْباً .. ) } ..
قَال العلاّمة محمد ابن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السنديّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَوْلُهُ / مِنْ أُفُقٍ : بِضَمَّتَيْنِ ..
أَيْ / مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي ..
اللَّهُمَّ سَيْبًا / بِسُكُونِ الْيَاءِ ؛ مِنْ سَيَبَ إِذَا جَرَى ..
أَيْ / مَطَرًا جَارِيًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ كَثْرَتِهِ ؛ أَوْ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ . ..
أنظره / حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ج 02 ورقة / 446 - 447 ...