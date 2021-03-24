nada nayef
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تختلف سعر عملية شد البطن في مصر وفقًا لعدة أسباب متنوعة، فيعود هذا الأختلاف إلى مهارة الطبيب وإلى المنطقة المتواجد بها عيادة عملية شد البطن، وهنا نعرض تفاصيل دقيقة عن سعر عملية شد البطن في مصر.
ما هي عملية شد البطن في مصر ؟
عملية شد البطن في مصر، تعتمد على عمل فتحة في أسفل البطن بشكل جراحي طبي، وغالبًا تكون تلك الفتحة ممتدة من عظمة الحوض إلى عظمة الحوض الأخرى، حيث يقوم الطبيب بشد الجلد فوق البطن من أجل استئصال الجلد الزائد منه لإتمام عملية شد البطن، حيث يقوم الطبيب الجراح المعالج بعمل سرة جديدة أثناء العملية حيث يتم تثبتها في الجلد المشدود من خلال استخدام انبوب طبي يقوم على تصريف أي سوائل زائدة من أسفل الجرح بعد عملية شد البطن حتى لا يشعر المريض المصاب بأى ألم.
سعر عملية شد البطن في مصر
يمكن حساب سعر عملية شد البطن في مصر، حيث يتراوح سعرها بالجنيه المصري من 35 ألف جنيه إلى 50 ألف أي ما يعادل ويساوي 2000 إلى 2800 دولار أمريكي، ويعتبر سعر عملية شد البطن في مصر ليس عالي مقارنة بباقي دول الخليج العربي وبلدان العالم، كما تختلف سعر عملية شد البطن في مصر، وفقًا للأجهزة المستخدمة في العملية، ومهارة الطبيب الجراح والمنطقة التي تتواجد بها عيادة الجراحة، كما هناك عوامل أخرى تختلف فيها سعر عملية شد البطن في مصر وهي :
مصدر المعلومات موقع الدكتور وائل سعد الدين
ما هي عملية شد البطن في مصر ؟
عملية شد البطن في مصر، تعتمد على عمل فتحة في أسفل البطن بشكل جراحي طبي، وغالبًا تكون تلك الفتحة ممتدة من عظمة الحوض إلى عظمة الحوض الأخرى، حيث يقوم الطبيب بشد الجلد فوق البطن من أجل استئصال الجلد الزائد منه لإتمام عملية شد البطن، حيث يقوم الطبيب الجراح المعالج بعمل سرة جديدة أثناء العملية حيث يتم تثبتها في الجلد المشدود من خلال استخدام انبوب طبي يقوم على تصريف أي سوائل زائدة من أسفل الجرح بعد عملية شد البطن حتى لا يشعر المريض المصاب بأى ألم.
سعر عملية شد البطن في مصر
يمكن حساب سعر عملية شد البطن في مصر، حيث يتراوح سعرها بالجنيه المصري من 35 ألف جنيه إلى 50 ألف أي ما يعادل ويساوي 2000 إلى 2800 دولار أمريكي، ويعتبر سعر عملية شد البطن في مصر ليس عالي مقارنة بباقي دول الخليج العربي وبلدان العالم، كما تختلف سعر عملية شد البطن في مصر، وفقًا للأجهزة المستخدمة في العملية، ومهارة الطبيب الجراح والمنطقة التي تتواجد بها عيادة الجراحة، كما هناك عوامل أخرى تختلف فيها سعر عملية شد البطن في مصر وهي :
- درجة الترهل التي يعاني منها المريض، تختلف من شخص إلى الأخر، مما يجعل سعر عملية شد البطن يختلف
- هل تتم عملية شد البطن مع شفط الدهون أم لا
مصدر المعلومات موقع الدكتور وائل سعد الدين