مشاريع صغيرة

كوتندور
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 مارس 2021
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
مشروع طباعة التيشرتات
المنتجات المتاحة لبداية المشروع:
طباعة التيشرتات مش بس بيقتصر على انتاج التشيرات لان الانتاج بيكون شامل المنتجات الشتوي والصيفي وكمان منتجات خاصة بفصل الخريف
بالنسبة للمنتجات المتوفرة في فصل الصيف الخاصة بالمشروع البولو شيرت
البولو شيرت
التيشيرت الخريفي
التيشيرت البيزك الصيفي
السويت بانتس الصيفي
الشورت
بالنسبة للمنتجات المتوفرة فى فصل الشتاء:
الجاكيت السوستة
الهودي
الهودي
السويت شيرت
السويت بانتس
الخامات المستخدمة فى الانتاج والالوان:
الخامات المستخدمة فى الانتاج خامات مليتون بتكون قطن خام %100
الالوان المتاحة مشروع طباعة التيشرتات
جميع الالوان بتكون متوفرة حسب الطلب لاننا خط انتاج شامل
المقاسات المتاحة:
جميع المقاسات متوفرة حسب الطلب من المقاسات العادية وحتى المقاسات "الأوڤر سايز من خلال طلبك من اى ورشة تصنيع "
ينفع وضع اسم ماركتك حتى لو لسه بتبدأ لأول مرة:
في بعض الاماكن متاح الانتاجد الخاص سواء براند ناشىء او براند موجود بالفعل ويكون الطباعة بلوجو الماركة الخاصة بك
أقل كمية علشان تبدأ مشروع طباعة التيشرتات:
أقل كمية بتكون 60 قطعة فى اللون الواحد على 3 مقاسات مختلفة من المقاسات اللى بتختارها، ومتاح عرض نص الكمية لمنتجات الشتاء وبتكون 30 قطعة فى اللون الواحد على 3 مقاسات
وبتختلف من مكان لأخر.
ميعاد الاستلام:
وبيكون فى خلال اسبوعين من اختيارك للمنتجات والكمية المطلوبة وتقدر تعاين المنتجات على الطبيعة قبل الانتاج
خطوات البدىء:
ورشة تصنيع لتوفير الخامات, التصميم, والطباعة
المنتجات المتاحة لبداية المشروع:
طباعة التيشرتات مش بس بيقتصر على انتاج التشيرات لان الانتاج بيكون شامل المنتجات الشتوي والصيفي وكمان منتجات خاصة بفصل الخريف
بالنسبة للمنتجات المتوفرة في فصل الصيف الخاصة بالمشروع البولو شيرت
البولو شيرت
التيشيرت الخريفي
التيشيرت البيزك الصيفي
السويت بانتس الصيفي
الشورت
بالنسبة للمنتجات المتوفرة فى فصل الشتاء:
الجاكيت السوستة
الهودي
الهودي
السويت شيرت
السويت بانتس
الخامات المستخدمة فى الانتاج والالوان:
الخامات المستخدمة فى الانتاج خامات مليتون بتكون قطن خام %100
الالوان المتاحة مشروع طباعة التيشرتات
جميع الالوان بتكون متوفرة حسب الطلب لاننا خط انتاج شامل
المقاسات المتاحة:
جميع المقاسات متوفرة حسب الطلب من المقاسات العادية وحتى المقاسات "الأوڤر سايز من خلال طلبك من اى ورشة تصنيع "
ينفع وضع اسم ماركتك حتى لو لسه بتبدأ لأول مرة:
في بعض الاماكن متاح الانتاجد الخاص سواء براند ناشىء او براند موجود بالفعل ويكون الطباعة بلوجو الماركة الخاصة بك
أقل كمية علشان تبدأ مشروع طباعة التيشرتات:
أقل كمية بتكون 60 قطعة فى اللون الواحد على 3 مقاسات مختلفة من المقاسات اللى بتختارها، ومتاح عرض نص الكمية لمنتجات الشتاء وبتكون 30 قطعة فى اللون الواحد على 3 مقاسات
وبتختلف من مكان لأخر.
ميعاد الاستلام:
وبيكون فى خلال اسبوعين من اختيارك للمنتجات والكمية المطلوبة وتقدر تعاين المنتجات على الطبيعة قبل الانتاج
خطوات البدىء:
ورشة تصنيع لتوفير الخامات, التصميم, والطباعة