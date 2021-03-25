زينة76
:: عضو منتسِب ::
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عالم الابراج عالم واسع يتألف من اثني عشر برجاً فهنالك الابراج النارية الترابية الهوائية والمائية ومعرفة علاقة برجه بالابراج الاخرى . كيف اعرف برجي امر في غاية السهولة والذي يجب ان نعرفه ان لكل برج تاريخ بداية وتاريخ نهاية ويتم تحديد الابراج حسب التاريخ من حيث اليوم والشهر وهذا التاريخ مرتبط بشهور السنة الميلادية فعلم الابراج علم حقيقي وهو يدرس ولكن ليس كما يعرض في الصحف والمجلات