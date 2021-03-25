افضل ما قاله الشعراء

المملكة العربية السعودية، ارض الميعاد ارض الرسول صلى الله عليه وسلم، ارض الانبياء وارض العمرة، ومملكة العطاء، والاعمال الخيرية، مملكة الخير..



للمملكة افضال جمة على الوطن العربي وعلى العالم. افضل ما قال الشعراء عن المملكة العربية السعودية. من نظم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل:



يا موطني في كل شبر قصة …. تحكي هواك فلست عنك أتوب



أنا فيك أتعبت القوافي حيرة …. فجميعها بك مسها تشبيب



الخيل فيك ملاحم عربية …. و قصيدة يحلو بها التطريب