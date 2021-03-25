زينة76
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 مارس 2021
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الشعر تاج الرأس ويعتبر الاكثر اهمية عند النساء وهو مظهر من مظاهر الجمال لذلك تسعى النساء حول العالم الى الاهتمام بشعرهم والعناية به واحيانا دفع الكثير من الاموال للعناية به وحمايته من التلف والتساقط وتلوينه وقصه ، ولكن القص عند النساء شيء غير مرغوب فيه في معظم الاحيان ، هذا بالنسبة الى اليقظة ماذا عن المنام هل قص الشعر الشعر امر جيد ان لا ؟؟ قص الشعر في المنام دليل على تخلص الشخص من الهموم واستعادة نشاطه وتجديد طاقته وايضاً قص الشعر في المنام يعني بأن الشخص على موعد مع تغيير جذري في حياته على الصعيد العاطفي او المهني .أيضاً قص الشعر في المنام قد يعني شعور مفاجئ بفقدان القوة او الانزعاج من نقد لاذع يراه الشخص غير عادل على الاطلاق ، وقد يعني أيضاً انك ستتخلص قريباً من كل ما يزعجك في حياتك .