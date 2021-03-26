من درر السلف....الحلقة رقم 281

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,931
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ الحِسَان ...
منها ...
و قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ السَّنَة أَنْ يَحْصُلَ الِإبْتِدَاءُ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَيُخْتَمَ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَتُتَوَسَّطَ السَّنَةُ : بِشَهْرٍ حَرَام ؛ وَهُوَ رَجَبٌ ..
وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخِر : لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَام ..
وَالْأَعْمَالُ : بِالْخَوَاتِيمِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 98 ورقة / 108 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبدﷲ التستري /
ليس على النفس شيء : أشق من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب . ..
وقال يوسف بن الحسين الرازي عليه رَحَمَات الله /
أعز شيء في الدنيا : الإخلاص ..
وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه : ينبتُ فيه على لون آخر .. .
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ عليه /
أن نحرص على بثِّ : روح التوحيد ..
توحيدِ : الألوهية في نفوس الناس ..
حتى يكون هدف الإنسان : وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه ..
في عباداته ..
وأخلاقه ..
ومعاملاته ..
وجميع شؤونه ..
لأنَّ هذا هو : المهمُّ ..
أن يكون الإنسان قصدُه ورجاؤه وإنابته ورجوعه : إلى الله عزَّ وجلَّ ..
وبهذا التوحيد أعني / توحيد الألوهية والعبادة ينال العبد : سعادة الدنيا والآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 315 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال / قال صلى الله عليهِ وسَلم /
مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعَةِ ثُمَّ أَتَى الجمعَةَ فصلَّى مَا قُدِّرَ له ؛ ثُمَّ أنصتَ حتَّى يفرَغَ الإمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ؛ ثُمَّ يصلِّى معَهُ : غُفِرَ لَهُ مَا بينَه وبينَ الجمعَةِ الأخرى ؛ و فضلُ ثلاثَةِ أيَّامٍ .. .
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيح الجامع برقم / 6062 صحيح وأخرجه مسلمٌ ...
قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله في شرحه على الحديث /
وفيه : أن التَنَفُّل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب ..
وهو : مذهبنا ومذهب الجمهور ..
وفيه أن النوافل الُمطلقة : لا حد لها . ..
أنظره / المنهاج في شرح صحيح مسلم ج 06 ورقة / 146 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ الكبير أبو بكر الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَلَا يَنْبَـغِي لِـمَنْ رَأَىٰ اجْتِهـَادَ خَـارِجِيٍّ قَدْ خـَرَجَ عَلَى إِمـَامٍ عـَدْلًا كَانَ الْإِمَـامُ ؛ أَوْ جـَائِرًا فَخـَرَجَ وَجَمَعَ جَمـَاعَةً وَسـَلَّ سَيـْفَهُ وَاسْتَحـَلَّ قِتـَالَ الْمُسْلِمِينَ : فَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَغْـتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْـقُرْآنِ ..
وَلَا بِطـُولِ قِيـَامِهِ : فِي الـصَّلَاةِ ..
وَلَا بـِدَوَامِ : صِيـَامِهِ ..
وَلَا بِحـُسـْنِ أَلْـفَاظـِهِ : فِي الْـعِلـْمِ إِذَا كَانَ مَذْهـَبُهُ مَذْهَـبَ الْخـَوَارِجِ . ..
أنظره / الشريعة ج 01 ورقة / 345 ...
ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ الحِسَان ...
منها ...
و قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ السَّنَة أَنْ يَحْصُلَ الِإبْتِدَاءُ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَيُخْتَمَ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَتُتَوَسَّطَ السَّنَةُ : بِشَهْرٍ حَرَام ؛ وَهُوَ رَجَبٌ ..
وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخِر : لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَام ..
وَالْأَعْمَالُ : بِالْخَوَاتِيمِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 98 ورقة / 108 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبدﷲ التستري /
ليس على النفس شيء : أشق من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب . ..
وقال يوسف بن الحسين الرازي عليه رَحَمَات الله /
أعز شيء في الدنيا : الإخلاص ..
وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه : ينبتُ فيه على لون آخر .. .
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ عليه /
أن نحرص على بثِّ : روح التوحيد ..
توحيدِ : الألوهية في نفوس الناس ..
حتى يكون هدف الإنسان : وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه ..
في عباداته ..
وأخلاقه ..
ومعاملاته ..
وجميع شؤونه ..
لأنَّ هذا هو : المهمُّ ..
أن يكون الإنسان قصدُه ورجاؤه وإنابته ورجوعه : إلى الله عزَّ وجلَّ ..
وبهذا التوحيد أعني / توحيد الألوهية والعبادة ينال العبد : سعادة الدنيا والآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 315 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال / قال صلى الله عليهِ وسَلم /
مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعَةِ ثُمَّ أَتَى الجمعَةَ فصلَّى مَا قُدِّرَ له ؛ ثُمَّ أنصتَ حتَّى يفرَغَ الإمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ؛ ثُمَّ يصلِّى معَهُ : غُفِرَ لَهُ مَا بينَه وبينَ الجمعَةِ الأخرى ؛ و فضلُ ثلاثَةِ أيَّامٍ .. .
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيح الجامع برقم / 6062 صحيح وأخرجه مسلمٌ ...
قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله في شرحه على الحديث /
وفيه : أن التَنَفُّل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب ..
وهو : مذهبنا ومذهب الجمهور ..
وفيه أن النوافل الُمطلقة : لا حد لها . ..
أنظره / المنهاج في شرح صحيح مسلم ج 06 ورقة / 146 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ الكبير أبو بكر الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَلَا يَنْبَـغِي لِـمَنْ رَأَىٰ اجْتِهـَادَ خَـارِجِيٍّ قَدْ خـَرَجَ عَلَى إِمـَامٍ عـَدْلًا كَانَ الْإِمَـامُ ؛ أَوْ جـَائِرًا فَخـَرَجَ وَجَمَعَ جَمـَاعَةً وَسـَلَّ سَيـْفَهُ وَاسْتَحـَلَّ قِتـَالَ الْمُسْلِمِينَ : فَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَغْـتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْـقُرْآنِ ..
وَلَا بِطـُولِ قِيـَامِهِ : فِي الـصَّلَاةِ ..
وَلَا بـِدَوَامِ : صِيـَامِهِ ..
وَلَا بِحـُسـْنِ أَلْـفَاظـِهِ : فِي الْـعِلـْمِ إِذَا كَانَ مَذْهـَبُهُ مَذْهَـبَ الْخـَوَارِجِ . ..
أنظره / الشريعة ج 01 ورقة / 345 ...