من درر السلف....الحلقة رقم 281

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
و قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ السَّنَة أَنْ يَحْصُلَ الِإبْتِدَاءُ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَيُخْتَمَ : بِشَهْرٍ حَرَام ..
وَتُتَوَسَّطَ السَّنَةُ : بِشَهْرٍ حَرَام ؛ وَهُوَ رَجَبٌ ..
وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخِر : لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَام ..
وَالْأَعْمَالُ : بِالْخَوَاتِيمِ . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 98 ورقة / 108 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبدﷲ التستري /
ليس على النفس شيء : أشق من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب . ..
وقال يوسف بن الحسين الرازي عليه رَحَمَات الله /
أعز شيء في الدنيا : الإخلاص ..
وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه : ينبتُ فيه على لون آخر .. .
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 84 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ عليه /
أن نحرص على بثِّ : روح التوحيد ..
توحيدِ : الألوهية في نفوس الناس ..
حتى يكون هدف الإنسان : وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه ..
في عباداته ..
وأخلاقه ..
ومعاملاته ..
وجميع شؤونه ..
لأنَّ هذا هو : المهمُّ ..
أن يكون الإنسان قصدُه ورجاؤه وإنابته ورجوعه : إلى الله عزَّ وجلَّ ..
وبهذا التوحيد أعني / توحيد الألوهية والعبادة ينال العبد : سعادة الدنيا والآخرة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال / قال صلى الله عليهِ وسَلم /
مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعَةِ ثُمَّ أَتَى الجمعَةَ فصلَّى مَا قُدِّرَ له ؛ ثُمَّ أنصتَ حتَّى يفرَغَ الإمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ؛ ثُمَّ يصلِّى معَهُ : غُفِرَ لَهُ مَا بينَه وبينَ الجمعَةِ الأخرى ؛ و فضلُ ثلاثَةِ أيَّامٍ .. .
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيح الجامع برقم / 6062 صحيح وأخرجه مسلمٌ ...

قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله في شرحه على الحديث /
وفيه : أن التَنَفُّل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب ..
وهو : مذهبنا ومذهب الجمهور ..
وفيه أن النوافل الُمطلقة : لا حد لها . ..
🥀 أنظره / المنهاج في شرح صحيح مسلم ج 06 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ الكبير أبو بكر الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَلَا يَنْبَـغِي لِـمَنْ رَأَىٰ اجْتِهـَادَ خَـارِجِيٍّ قَدْ خـَرَجَ عَلَى إِمـَامٍ عـَدْلًا كَانَ الْإِمَـامُ ؛ أَوْ جـَائِرًا فَخـَرَجَ وَجَمَعَ جَمـَاعَةً وَسـَلَّ سَيـْفَهُ وَاسْتَحـَلَّ قِتـَالَ الْمُسْلِمِينَ : فَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَغْـتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْـقُرْآنِ ..
وَلَا بِطـُولِ قِيـَامِهِ : فِي الـصَّلَاةِ ..
وَلَا بـِدَوَامِ : صِيـَامِهِ ..
وَلَا بِحـُسـْنِ أَلْـفَاظـِهِ : فِي الْـعِلـْمِ إِذَا كَانَ مَذْهـَبُهُ مَذْهَـبَ الْخـَوَارِجِ . ..
🥀 أنظره / الشريعة ج 01 ورقة / 345 ... 🌾🌾🌾
 
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