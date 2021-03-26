من درر السلف....الحلقة رقم 281

الحَمْدُ لله ...ومن الدُررِ وفَوائِدِ الفَوائِدِ الحِسَان ...منها ...و قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ السَّنَة أَنْ يَحْصُلَ الِإبْتِدَاءُ : بِشَهْرٍ حَرَام ..وَيُخْتَمَ : بِشَهْرٍ حَرَام ..وَتُتَوَسَّطَ السَّنَةُ : بِشَهْرٍ حَرَام ؛ وَهُوَ رَجَبٌ ..وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخِر : لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَام ..وَالْأَعْمَالُ : بِالْخَوَاتِيمِ . ..أنظره / فتح الباري ج 98 ورقة / 108 ...ومنها ...‏قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبدﷲ التستري /ليس على النفس شيء : أشق من الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيه نصيب . ..وقال يوسف بن الحسين الرازي عليه رَحَمَات الله /أعز شيء في الدنيا : الإخلاص ..وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه : ينبتُ فيه على لون آخر .. .أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 84 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ عليه /أن نحرص على بثِّ : روح التوحيد ..توحيدِ : الألوهية في نفوس الناس ..حتى يكون هدف الإنسان : وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه ..في عباداته ..وأخلاقه ..ومعاملاته ..وجميع شؤونه ..لأنَّ هذا هو : المهمُّ ..أن يكون الإنسان قصدُه ورجاؤه وإنابته ورجوعه : إلى الله عزَّ وجلَّ ..وبهذا التوحيد أعني / توحيد الألوهية والعبادة ينال العبد : سعادة الدنيا والآخرة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 315 ...ومنها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال / قال صلى الله عليهِ وسَلم /مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعَةِ ثُمَّ أَتَى الجمعَةَ فصلَّى مَا قُدِّرَ له ؛ ثُمَّ أنصتَ حتَّى يفرَغَ الإمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ؛ ثُمَّ يصلِّى معَهُ : غُفِرَ لَهُ مَا بينَه وبينَ الجمعَةِ الأخرى ؛ و فضلُ ثلاثَةِ أيَّامٍ .. .قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيح الجامع برقم / 6062 صحيح وأخرجه مسلمٌ ...قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله في شرحه على الحديث /وفيه : أن التَنَفُّل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب ..وهو : مذهبنا ومذهب الجمهور ..وفيه أن النوافل الُمطلقة : لا حد لها . ..أنظره / المنهاج في شرح صحيح مسلم ج 06 ورقة / 146 ...ومنها ...و قـال الإمـام الحافظ الكبير أبو بكر الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَلَا يَنْبَـغِي لِـمَنْ رَأَىٰ اجْتِهـَادَ خَـارِجِيٍّ قَدْ خـَرَجَ عَلَى إِمـَامٍ عـَدْلًا كَانَ الْإِمَـامُ ؛ أَوْ جـَائِرًا فَخـَرَجَ وَجَمَعَ جَمـَاعَةً وَسـَلَّ سَيـْفَهُ وَاسْتَحـَلَّ قِتـَالَ الْمُسْلِمِينَ : فَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَغْـتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْـقُرْآنِ ..وَلَا بِطـُولِ قِيـَامِهِ : فِي الـصَّلَاةِ ..وَلَا بـِدَوَامِ : صِيـَامِهِ ..وَلَا بِحـُسـْنِ أَلْـفَاظـِهِ : فِي الْـعِلـْمِ إِذَا كَانَ مَذْهـَبُهُ مَذْهَـبَ الْخـَوَارِجِ . ..أنظره / الشريعة ج 01 ورقة / 345 ...