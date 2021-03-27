ما هي أسباب انتشار الحشرات في المنازل؟

zaing0053
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يعاني الكثير من انتشار أنواع الحشرات المختلفة في المنزل خاصة في فصل الصيف للأسباب التالية:
وجود النباتات داخل المنزل يساعد على جذب بعض الحشرات مثل النمل.
عدم التخلص من القمامة بشكل مستمر.
عدم الاهتمام بنظافة المنزل.
ترك بقايا الطعام في المطبخ أو في مناطق تناول الطعام.
عدم سد الشقوق في زوايا وأركان جدران المنزل.
وجود أماكن تسرب المياه، أو الأماكن الرطبة في الأرضيات أو على الجدران.
ترك نوافذ المنزل مفتوحة دون تركيب سلك بفتحات دقيقة تمنع دخول الحشرات.
إهمال لتنظيف خزانة المطبخ بشكل دوري.
ترك بلاعات المطابخ والحمامات مفتوحة.
كل هذه الأسباب تساعد في دخول الحشرات وانتشارها واختبائها في أماكن غير واضحة، مع الإشارة إلى أن بعضها يتكاثر بشكل سريع، وتأتي أحياناً معها يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية.
فإن المهمة الأساسية التي تقوم بها شركة رش المبيدات بالرياض هي تحديد الأماكن الدقيقة لوجود الحشرات والقضاء عليها والعثور على بيضها باستخدام أساليب تنقية حديثة فعالة وفقاً للمعايير العالمية في رش مبيدات لابادة الحشرات بطرق آمنة.\
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ما هي أهم الأضرار التي يسببها انتشار الحشرات؟
تكثر الحشرات في الربيع والصيف، وتختلف فيما بينها وبين كل نوع من أنواع الضرر، فيما يلي:
حشرة حبوب الفراشة، التي تنتشر ضمن أنواع مختلفة من منتجات الحبوب التي نأكلها ويتم تخزينها في المنزل، تسبب في ضررها ومن خلالها تنقل الأمراض إلينا.
جبن الذباب، الذي تتغذى على اللحوم والجبن، مما يعود سلباً على صحتنا من خلال الأطعمة.
البعوض والبراغيث وتسبب إصابة جسم الإنسان وامتصاص دمه، وقد يسبب تهيج الجلد، أو انتقال الأمراض إليها، قد يسبب البعوض إصابة بمرض الملاريا، أو الفيلاريا أو الفيروس المسبب للحمى الصفراء، قد يسبب البراغيث الطاعون، أو التسمم الغذائي.
سوس الخشب التي تسبب تدمير أثاث المنزل.
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