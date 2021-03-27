من درر السلف....الحلقة رقم 282

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبر ...ومنها ...وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ..أَيْ / مَا أَصَابَك مِنْ خِصْبٍ وَنَصْرٍ وَهُدًى : فَاَللَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك ..وَمَا أَصَابَك مِنْ حُزْنٍ وَذُلٍّ وَشَرٍّ : فَبِذُنُوبِك وَخَطَايَاك ..وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ كَائِنَةٌ : بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ ..فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ : بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ..وَأَنْ يُوقِنَ الْعَبْدُ : بِشَرْعِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَمَنْ نَظَرَ إلَى ( حَقِيقَةِ ) الْقَدَرِيَّةِ ؛ وَأَعْرَضَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمُشْرِكِينَ ..وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَبِهَذَا ؛ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِين . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...ومنها ...وقال أيضاً في مَطلعِ كلامٍ جميلٍ /فَإِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَذْنَبَ تَابَ : فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ : فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ ..فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً .. فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ ..وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ..آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...ومنها ...و قال العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /نحن ينقصنا في علمنا أننا : لانطبق ماعَلِمناه على سلوكنا ..وأكثر ماعندنا أننا : نعرف الحكم الشرعيّ ..أما أن نطبّق : فهذا قليل ـ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ـ ..وفائدة العلم هو : التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك ..وهذا : هو المهم ..وكم من عاميّ جاهل تجد عنده من الخشوع لله ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة : وأكثر بكثير مماعند طالب العلم . ..أنظره / الشرح الممتع ج 07 ورقة / 166 ...ومنها ...وقال الشيخ أيضاً /ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان: ولكن المؤمن أمره كله خير . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 243 ...