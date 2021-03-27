من درر السلف....الحلقة رقم 282

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ..
أَيْ / مَا أَصَابَك مِنْ خِصْبٍ وَنَصْرٍ وَهُدًى : فَاَللَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك ..
وَمَا أَصَابَك مِنْ حُزْنٍ وَذُلٍّ وَشَرٍّ : فَبِذُنُوبِك وَخَطَايَاك ..
وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ كَائِنَةٌ : بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ ..
فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ : بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ..
وَأَنْ يُوقِنَ الْعَبْدُ : بِشَرْعِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ نَظَرَ إلَى ( حَقِيقَةِ ) الْقَدَرِيَّةِ ؛ وَأَعْرَضَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمُشْرِكِينَ ..
وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..
وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَبِهَذَا ؛ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِين . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مَطلعِ كلامٍ جميلٍ /
فَإِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَذْنَبَ تَابَ : فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..
وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ : فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ ..
فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..
وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً .. فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ ..
وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..
فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ..
آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
و قال العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
نحن ينقصنا في علمنا أننا : لانطبق ماعَلِمناه على سلوكنا ..
وأكثر ماعندنا أننا : نعرف الحكم الشرعيّ ..
أما أن نطبّق : فهذا قليل ـ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ـ ..
وفائدة العلم هو : التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك ..
وهذا : هو المهم ..
وكم من عاميّ جاهل تجد عنده من الخشوع لله ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة : وأكثر بكثير مماعند طالب العلم . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 07 ورقة / 166 ...
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً /
ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان
: ولكن المؤمن أمره كله خير . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 243 ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ..
أَيْ / مَا أَصَابَك مِنْ خِصْبٍ وَنَصْرٍ وَهُدًى : فَاَللَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك ..
وَمَا أَصَابَك مِنْ حُزْنٍ وَذُلٍّ وَشَرٍّ : فَبِذُنُوبِك وَخَطَايَاك ..
وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ كَائِنَةٌ : بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ ..
فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ : بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ..
وَأَنْ يُوقِنَ الْعَبْدُ : بِشَرْعِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ نَظَرَ إلَى ( حَقِيقَةِ ) الْقَدَرِيَّةِ ؛ وَأَعْرَضَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمُشْرِكِينَ ..
وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..
وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَبِهَذَا ؛ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِين . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مَطلعِ كلامٍ جميلٍ /
فَإِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَذْنَبَ تَابَ : فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..
وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ : فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ ..
فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..
وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً .. فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ ..
وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..
فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ..
آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ...
ومنها ...
و قال العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
نحن ينقصنا في علمنا أننا : لانطبق ماعَلِمناه على سلوكنا ..
وأكثر ماعندنا أننا : نعرف الحكم الشرعيّ ..
أما أن نطبّق : فهذا قليل ـ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ـ ..
وفائدة العلم هو : التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك ..
وهذا : هو المهم ..
وكم من عاميّ جاهل تجد عنده من الخشوع لله ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة : وأكثر بكثير مماعند طالب العلم . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 07 ورقة / 166 ...
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً /
ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان
: ولكن المؤمن أمره كله خير . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 243 ...