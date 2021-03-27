من درر السلف....الحلقة رقم 282

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ..
أَيْ / مَا أَصَابَك مِنْ خِصْبٍ وَنَصْرٍ وَهُدًى : فَاَللَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْك ..
وَمَا أَصَابَك مِنْ حُزْنٍ وَذُلٍّ وَشَرٍّ : فَبِذُنُوبِك وَخَطَايَاك ..
وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ كَائِنَةٌ : بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ ..
فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ : بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ..
وَأَنْ يُوقِنَ الْعَبْدُ : بِشَرْعِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ . ..
🥀 أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمَنْ نَظَرَ إلَى ( حَقِيقَةِ ) الْقَدَرِيَّةِ ؛ وَأَعْرَضَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمُشْرِكِينَ ..
وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..
وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَبِهَذَا ؛ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِين . ..
🥀 أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في مَطلعِ كلامٍ جميلٍ /
فَإِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا أَذْنَبَ تَابَ : فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..
وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ : فَلَعَنَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ ..
فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..
وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً .. فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ ..
وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..
فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ..
آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . ..
🥀 أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
نحن ينقصنا في علمنا أننا : لانطبق ماعَلِمناه على سلوكنا ..
وأكثر ماعندنا أننا : نعرف الحكم الشرعيّ ..
أما أن نطبّق : فهذا قليل ـ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ـ ..
وفائدة العلم هو : التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك ..
وهذا : هو المهم ..
وكم من عاميّ جاهل تجد عنده من الخشوع لله ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة : وأكثر بكثير مماعند طالب العلم . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 07 ورقة / 166 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً /
ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان
: ولكن المؤمن أمره كله خير . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 243 ... 🌾🌾🌾
 
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