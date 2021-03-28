من درر السلف....الحلقة رقم 283

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
منها ...
قـال الإمـام الـقرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقِيلَ / كُلُّ بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ : فَأَهْلـُهَا مَعْصُومُونَ مِنَ الْبَلَاءِ ..
إِمـَامٌ عَادِلٌ : لَا يَظـْلِمُ ..
وَعـَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ : الـْهُدَىٰ ..
وَمَشَايِخُ : يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ..
وَنِسَاءٌ : مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 04 ورقة / 49 ...
ومنها ...
وقال سماحة الوالد العلاّمة عبد العزيز ابنْ باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإكثار من ذكـر الله والإستـغفار والصلاة والسلام على رسول الله : من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وراحتها ..
وفي السكون : إلى الله سبحانه وتعالى ..
والأنس به : سبحانه ..
وزوال : الوحشة والذبذبة والحيرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 111 ورقة / 209 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنّ مَن زاد ذِكره لله وتلاوته لكتابه : زاد إيمانه ..
ومَن ترك الذّكر الواجب بلسانه : نقص إيمانه . ..
أنظره / فتح الباري ج 01 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدَّ والإحصاء : فليستغفر الله مما عَلِم الله ..
فإن الله : قد علم كل شيء وأحصاه . ..
أنظره / جامع العلوم ورقة / 742 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذِكر : هو رُوح الأعمال الصّالحة ..
فإذا خَلا العمل عن الذِكر : كان كالجَسد الذي لا رُوح فِيه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 476 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره : اصبر عليها ..
اصبر : على كبح نفسك ؛ عن شهواتها ..
اصبر : على الواجبات التي أمرك الله بها ..
اصبر : على البلايا التي تصيبك من نفسك
أو من الله عز وجل ؛ أو من الناس ..
اصبر : حتى تنال دار الراحة ..
نسأل الله أن يكتب لنا ولك في هذه الدار الصبر والثبات . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 46 ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
منها ...
قـال الإمـام الـقرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقِيلَ / كُلُّ بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ : فَأَهْلـُهَا مَعْصُومُونَ مِنَ الْبَلَاءِ ..
إِمـَامٌ عَادِلٌ : لَا يَظـْلِمُ ..
وَعـَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ : الـْهُدَىٰ ..
وَمَشَايِخُ : يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ..
وَنِسَاءٌ : مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 04 ورقة / 49 ...
ومنها ...
وقال سماحة الوالد العلاّمة عبد العزيز ابنْ باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإكثار من ذكـر الله والإستـغفار والصلاة والسلام على رسول الله : من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وراحتها ..
وفي السكون : إلى الله سبحانه وتعالى ..
والأنس به : سبحانه ..
وزوال : الوحشة والذبذبة والحيرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 111 ورقة / 209 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنّ مَن زاد ذِكره لله وتلاوته لكتابه : زاد إيمانه ..
ومَن ترك الذّكر الواجب بلسانه : نقص إيمانه . ..
أنظره / فتح الباري ج 01 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدَّ والإحصاء : فليستغفر الله مما عَلِم الله ..
فإن الله : قد علم كل شيء وأحصاه . ..
أنظره / جامع العلوم ورقة / 742 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذِكر : هو رُوح الأعمال الصّالحة ..
فإذا خَلا العمل عن الذِكر : كان كالجَسد الذي لا رُوح فِيه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 476 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره : اصبر عليها ..
اصبر : على كبح نفسك ؛ عن شهواتها ..
اصبر : على الواجبات التي أمرك الله بها ..
اصبر : على البلايا التي تصيبك من نفسك
أو من الله عز وجل ؛ أو من الناس ..
اصبر : حتى تنال دار الراحة ..
نسأل الله أن يكتب لنا ولك في هذه الدار الصبر والثبات . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 46 ...