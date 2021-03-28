من درر السلف....الحلقة رقم 283

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبر ...

🥀🥀 منها ...
قـال الإمـام الـقرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقِيلَ / كُلُّ بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ : فَأَهْلـُهَا مَعْصُومُونَ مِنَ الْبَلَاءِ ..
إِمـَامٌ عَادِلٌ : لَا يَظـْلِمُ ..
وَعـَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ : الـْهُدَىٰ ..
وَمَشَايِخُ : يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ..
وَنِسَاءٌ : مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 04 ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال سماحة الوالد العلاّمة عبد العزيز ابنْ باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإكثار من ذكـر الله والإستـغفار والصلاة والسلام على رسول الله : من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وراحتها ..
وفي السكون : إلى الله سبحانه وتعالى ..
والأنس به : سبحانه ..
وزوال : الوحشة والذبذبة والحيرة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 111 ورقة / 209 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنّ مَن زاد ذِكره لله وتلاوته لكتابه : زاد إيمانه ..
ومَن ترك الذّكر الواجب بلسانه : نقص إيمانه . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 01 ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدَّ والإحصاء : فليستغفر الله مما عَلِم الله ..
فإن الله : قد علم كل شيء وأحصاه . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم ورقة / 742 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذِكر : هو رُوح الأعمال الصّالحة ..
فإذا خَلا العمل عن الذِكر : كان كالجَسد الذي لا رُوح فِيه . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 476 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره : اصبر عليها ..
اصبر : على كبح نفسك ؛ عن شهواتها ..
اصبر : على الواجبات التي أمرك الله بها ..
اصبر : على البلايا التي تصيبك من نفسك
أو من الله عز وجل ؛ أو من الناس ..
اصبر : حتى تنال دار الراحة ..
نسأل الله أن يكتب لنا ولك في هذه الدار الصبر والثبات . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾
 
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