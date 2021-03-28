من درر السلف....الحلقة رقم 283

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبر ...منها ...قـال الإمـام الـقرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقِيلَ / كُلُّ بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ : فَأَهْلـُهَا مَعْصُومُونَ مِنَ الْبَلَاءِ ..إِمـَامٌ عَادِلٌ : لَا يَظـْلِمُ ..وَعـَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ : الـْهُدَىٰ ..وَمَشَايِخُ : يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ..وَنِسَاءٌ : مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 04 ورقة / 49 ...ومنها ...وقال سماحة الوالد العلاّمة عبد العزيز ابنْ باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإكثار من ذكـر الله والإستـغفار والصلاة والسلام على رسول الله : من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وراحتها ..وفي السكون : إلى الله سبحانه وتعالى ..والأنس به : سبحانه ..وزوال : الوحشة والذبذبة والحيرة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 111 ورقة / 209 ...ومنها ...قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإنّ مَن زاد ذِكره لله وتلاوته لكتابه : زاد إيمانه ..ومَن ترك الذّكر الواجب بلسانه : نقص إيمانه . ..أنظره / فتح الباري ج 01 ورقة / 09 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدَّ والإحصاء : فليستغفر الله مما عَلِم الله ..فإن الله : قد علم كل شيء وأحصاه . ..أنظره / جامع العلوم ورقة / 742 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الذِكر : هو رُوح الأعمال الصّالحة ..فإذا خَلا العمل عن الذِكر : كان كالجَسد الذي لا رُوح فِيه . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 476 ...ومنها ...و قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره : اصبر عليها ..اصبر : على كبح نفسك ؛ عن شهواتها ..اصبر : على الواجبات التي أمرك الله بها ..اصبر : على البلايا التي تصيبك من نفسكأو من الله عز وجل ؛ أو من الناس ..اصبر : حتى تنال دار الراحة ..نسأل الله أن يكتب لنا ولك في هذه الدار الصبر والثبات . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 46 ...