من درر السلف...الحلقة رقم 284

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْغَفْلَة : تحرم الرِّبْح ..
وَالْمَعْصِيَة : توجب الخسران ..
الْغَفْلَة : تغلق أَبْوَاب الْجنَّة ..
وَالْمَعْصِيَة : تفتح أَبْوَاب النَّار ..
خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجنَّة وَالنَّار : لِلْأَبَد ..
وَخلق السَّمَاء وَالْأَرْض : إِلَى أمد ..
فَمن عوفي من رقاد الْغَفْلَة وسقام الْمعْصِيَة : خرج من النَّار وَأدْخل الْجنَّة ..
وَمن بَقِي برقاد غفلته : فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجنَّة ولوج ..
وَمن بَقِي بسقام مَعْصِيَته : فَلَيْسَ لَهُ من النَّار خُرُوج . ..
أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 103 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على الأب ووليّ البيت : أمانة لازمة له ..
هي : تربية أولاده وأهله ..
وتقويم : أخلاقهم ..
وتعويدهم : على فعل الخير ..
وترك : الشر ..
والقيام بحقوقهم : التي أوجب الله عليه رعايتها . ..
أنظره / الضياء اللامع ج 04 ورقة / 13 ...
ومنها ...
و قال الشيخ أيضاً ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله في سؤالٍ /
لو أن أهل المسجد قدّموا شخصاً يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عَذَرَهُ وصلى بهم ؛ فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات الله /
في هذا لأهل العلم قولان ..
القول الأول / أن الصلاة تصح مع الإثم ..
القول الثاني / أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ؛ ويجب عليهم أن يعيدوها ..
والراجح : القول الأول ..
لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ..
وأما صحة الصلاة : فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ..
وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ..
لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة : وهو الإفتيات على الإمام ؛ والتقدم على حقه ؛ فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 04 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا : ألهمه دعاءه والإستعانة به ..
وجعل استعانته ودعاءه : سببًا للخير الذي قضاه له ..
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه /إني لا أحمل هم الإجابة : وإنما أحمل هم الدعاء ..
فإذا ألهمت الدعاء : فإن الإجابة معه ..
كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد : ألهمه أن يتوب فيتوب عليه ..
وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة : يسره لعمل أهل الجنة ..
والمشيئة الإلهية : إقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها ..
كما اقتضت وجود دخول الجنة : بالعمل الصالح ..
ووجود الولد : بالوطء ..
والعلم : بالتعليم . ..
أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكل محبة لا تكون لله : فهي باطلةٌ ..
وكل عمل لايراد به وجه الله : فهو باطلٌ ..
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها : إلاّ ماكان لله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 213 ...
ومن الدرر والفوائد والعبر ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْغَفْلَة : تحرم الرِّبْح ..
وَالْمَعْصِيَة : توجب الخسران ..
الْغَفْلَة : تغلق أَبْوَاب الْجنَّة ..
وَالْمَعْصِيَة : تفتح أَبْوَاب النَّار ..
خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجنَّة وَالنَّار : لِلْأَبَد ..
وَخلق السَّمَاء وَالْأَرْض : إِلَى أمد ..
فَمن عوفي من رقاد الْغَفْلَة وسقام الْمعْصِيَة : خرج من النَّار وَأدْخل الْجنَّة ..
وَمن بَقِي برقاد غفلته : فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجنَّة ولوج ..
وَمن بَقِي بسقام مَعْصِيَته : فَلَيْسَ لَهُ من النَّار خُرُوج . ..
أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 103 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على الأب ووليّ البيت : أمانة لازمة له ..
هي : تربية أولاده وأهله ..
وتقويم : أخلاقهم ..
وتعويدهم : على فعل الخير ..
وترك : الشر ..
والقيام بحقوقهم : التي أوجب الله عليه رعايتها . ..
أنظره / الضياء اللامع ج 04 ورقة / 13 ...
ومنها ...
و قال الشيخ أيضاً ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله في سؤالٍ /
لو أن أهل المسجد قدّموا شخصاً يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عَذَرَهُ وصلى بهم ؛ فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات الله /
في هذا لأهل العلم قولان ..
القول الأول / أن الصلاة تصح مع الإثم ..
القول الثاني / أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ؛ ويجب عليهم أن يعيدوها ..
والراجح : القول الأول ..
لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ..
وأما صحة الصلاة : فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ..
وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ..
لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة : وهو الإفتيات على الإمام ؛ والتقدم على حقه ؛ فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 04 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا : ألهمه دعاءه والإستعانة به ..
وجعل استعانته ودعاءه : سببًا للخير الذي قضاه له ..
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه /إني لا أحمل هم الإجابة : وإنما أحمل هم الدعاء ..
فإذا ألهمت الدعاء : فإن الإجابة معه ..
كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد : ألهمه أن يتوب فيتوب عليه ..
وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة : يسره لعمل أهل الجنة ..
والمشيئة الإلهية : إقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها ..
كما اقتضت وجود دخول الجنة : بالعمل الصالح ..
ووجود الولد : بالوطء ..
والعلم : بالتعليم . ..
أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكل محبة لا تكون لله : فهي باطلةٌ ..
وكل عمل لايراد به وجه الله : فهو باطلٌ ..
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها : إلاّ ماكان لله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 213 ...