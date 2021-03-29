من درر السلف...الحلقة رقم 284

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْغَفْلَة : تحرم الرِّبْح ..
وَالْمَعْصِيَة : توجب الخسران ..
الْغَفْلَة : تغلق أَبْوَاب الْجنَّة ..
وَالْمَعْصِيَة : تفتح أَبْوَاب النَّار ..
خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجنَّة وَالنَّار : لِلْأَبَد ..
وَخلق السَّمَاء وَالْأَرْض : إِلَى أمد ..
فَمن عوفي من رقاد الْغَفْلَة وسقام الْمعْصِيَة : خرج من النَّار وَأدْخل الْجنَّة ..
وَمن بَقِي برقاد غفلته : فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجنَّة ولوج ..
وَمن بَقِي بسقام مَعْصِيَته : فَلَيْسَ لَهُ من النَّار خُرُوج . ..
🥀 أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 103 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على الأب ووليّ البيت : أمانة لازمة له ..
هي : تربية أولاده وأهله ..
وتقويم : أخلاقهم ..
وتعويدهم : على فعل الخير ..
وترك : الشر ..
والقيام بحقوقهم : التي أوجب الله عليه رعايتها . ..
🥀 أنظره / الضياء اللامع ج 04 ورقة / 13 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ أيضاً ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله في سؤالٍ /
لو أن أهل المسجد قدّموا شخصاً يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عَذَرَهُ وصلى بهم ؛ فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات الله /
في هذا لأهل العلم قولان ..
القول الأول / أن الصلاة تصح مع الإثم ..
القول الثاني / أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ؛ ويجب عليهم أن يعيدوها ..
والراجح : القول الأول ..
لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ..
وأما صحة الصلاة : فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ..
وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ..
لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة : وهو الإفتيات على الإمام ؛ والتقدم على حقه ؛ فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 04 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا : ألهمه دعاءه والإستعانة به ..
وجعل استعانته ودعاءه : سببًا للخير الذي قضاه له ..
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه /إني لا أحمل هم الإجابة : وإنما أحمل هم الدعاء ..
فإذا ألهمت الدعاء : فإن الإجابة معه ..
كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد : ألهمه أن يتوب فيتوب عليه ..
وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة : يسره لعمل أهل الجنة ..
والمشيئة الإلهية : إقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها ..
كما اقتضت وجود دخول الجنة : بالعمل الصالح ..
ووجود الولد : بالوطء ..
والعلم : بالتعليم . ..
🥀 أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 ورقة / 229 ... 🌾🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وكل محبة لا تكون لله : فهي باطلةٌ ..
وكل عمل لايراد به وجه الله : فهو باطلٌ ..
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها : إلاّ ماكان لله . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 213 ... 🌾🌾🌾
 
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