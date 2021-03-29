من درر السلف...الحلقة رقم 284

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبر ...ومنها ...وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْغَفْلَة : تحرم الرِّبْح ..وَالْمَعْصِيَة : توجب الخسران ..الْغَفْلَة : تغلق أَبْوَاب الْجنَّة ..وَالْمَعْصِيَة : تفتح أَبْوَاب النَّار ..خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجنَّة وَالنَّار : لِلْأَبَد ..وَخلق السَّمَاء وَالْأَرْض : إِلَى أمد ..فَمن عوفي من رقاد الْغَفْلَة وسقام الْمعْصِيَة : خرج من النَّار وَأدْخل الْجنَّة ..وَمن بَقِي برقاد غفلته : فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجنَّة ولوج ..وَمن بَقِي بسقام مَعْصِيَته : فَلَيْسَ لَهُ من النَّار خُرُوج . ..أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 103 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /على الأب ووليّ البيت : أمانة لازمة له ..هي : تربية أولاده وأهله ..وتقويم : أخلاقهم ..وتعويدهم : على فعل الخير ..وترك : الشر ..والقيام بحقوقهم : التي أوجب الله عليه رعايتها . ..أنظره / الضياء اللامع ج 04 ورقة / 13 ...ومنها ...و قال الشيخ أيضاً ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله في سؤالٍ /لو أن أهل المسجد قدّموا شخصاً يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عَذَرَهُ وصلى بهم ؛ فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟؟؟فأجاب عليه رَحَمَات الله /في هذا لأهل العلم قولان ..القول الأول / أن الصلاة تصح مع الإثم ..القول الثاني / أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ؛ ويجب عليهم أن يعيدوها ..والراجح : القول الأول ..لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ..وأما صحة الصلاة : فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ..وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ..لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة : وهو الإفتيات على الإمام ؛ والتقدم على حقه ؛ فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة . ..أنظره / الشرح الممتع ج 04 ورقة / 154 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا : ألهمه دعاءه والإستعانة به ..وجعل استعانته ودعاءه : سببًا للخير الذي قضاه له ..كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه /إني لا أحمل هم الإجابة : وإنما أحمل هم الدعاء ..فإذا ألهمت الدعاء : فإن الإجابة معه ..كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد : ألهمه أن يتوب فيتوب عليه ..وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة : يسره لعمل أهل الجنة ..والمشيئة الإلهية : إقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها ..كما اقتضت وجود دخول الجنة : بالعمل الصالح ..ووجود الولد : بالوطء ..والعلم : بالتعليم . ..أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 ورقة / 229 ...ومنها ...وقال أيضاً /وكل محبة لا تكون لله : فهي باطلةٌ ..وكل عمل لايراد به وجه الله : فهو باطلٌ ..فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها : إلاّ ماكان لله . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 213 ...