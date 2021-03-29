فوائد الملفوف

حوران
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الملفوف هو أحد أشهر الخضروات الصليبية. حيث يقدم هذا الأخير فوائد صحية هائلة لا يمكن تجاهلها ، حيث أن هذه الخضار الخضراء مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية.
يمكن إضافة الملفوف إلى نظامك الغذائي بعدة طرق. يمكن إضافته إلى السلطات والسندويشات والشوربات والمزيد. في هذه المقالة ، اكتشف الفوائد الصحية الرائعة لهذه الخضار التي لا يمكنك تفويتها
يعزز الملفوف صحة القلب
من المعروف أن الأنثوسيانين الموجود في الملفوف يتحكم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما يتحقق من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الالتهاب وارتفاع ضغط الدم.
يزيد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يحتوي الملفوف على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.
غذاء للدماغ
الملفوف غني بفيتامين K واليود والأنثوسيانين التي تساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل.
يساعد فيتامين ك في منع تجلط الدم ، كما أن غناه بالعناصر الغذائية يساعد على منع الاضطرابات العصبية مثل الخرف وتلف الأعصاب
ويحسن دفاعاتك ضد مرض الزهايمر. تم العثور على أعلى كمية من هذه العناصر الغذائية في الملفوف الأحمر.
كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الكرنب إلى نظامك الغذائي وسوف تستفيد منه.
يزيل سموم الجسم
المحتوى العالي لفيتامين C والكبريت في الكرنب يزيل السموم التي تساعد الجسم على محاربة هجمات الجذور الحرة ، والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل والأمراض الجلدية والروماتيزم والنقرس.
يساعد هذان المركبان المهمان في تكسير النفايات ومساعدة الكبد على معالجتها.
كما أنه يعزز صحة الكبد والقولون.
يقلل من مخاطر إعتام عدسة العين
يحتوي الملفوف على مادة بيتا كاروتين التي تمنع التنكس البقعي للعين وهذا يقلل أيضًا من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين. من أهم مخاطر إعتام عدسة العين عدم وضوح الرؤية وعدم وضوحها
لكونه مصدر غني للبيتا كاروتين يلجأ الكثير من الناس ، خاصة مع تقدمهم في السن ، إلى الملفوف بسبب قدرته على منع التنكس البقعي وتعزيز صحة العين.
يكافح السرطان
يحتوي الملفوف أيضًا على خصائص مضادة للسرطان. تشير الدراسات إلى أن تناول 3-5 حصص من الخضروات الصليبية أسبوعيًا , مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي واللفت يمنع عدة أنواع من السرطان.
يتم تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والثدي والقولون ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الخضروات الصليبية التي تنشط الإنزيمات في الكبد وترتبط بالمواد المسرطنة.
يحتوي الكرنب أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والعديد من المواد الكيميائية النباتية التي تقلل من التأثير الضار للنفايات الضارة على الخلايا السليمة.
مفيد للبشرة
يحتوي الملفوف والخضروات الصليبية الأخرى على كمية عالية من فيتامين C و E ، مما يساعد في إنتاج الكولاجين ، وهو المركب الذي يحافظ على مرونة الجلد وجعله خالي من التجاعيد.
يحمي فيتامين أ مع فيتامين د البشرة ويمنحها منظرا شابا. يمكن أن يؤدي تناوله بانتظام إلى زيادة إنتاج بروتين آخر يسمى الكيراتين ، والذي يتركز بشكل خاص في الأظافر والشعر.
سيؤدي نقص هذا البروتين إلى تدهور هذه البروتينات ويجعلك تبدو أكبر سناً مما أنت عليه بالفعل.
مضاد للإلتهابات
يحتوي الملفوف على العديد من المواد الكيميائية التي تساعد في تقليل تورم الأنسجة ، بما في ذلك الجلوتامين ، المعروف بأنه عامل مضاد للالتهابات.
يساعد ذلك في حمايتك من المشاكل الصحية الأخرى ، حيث يرتبط الالتهاب بالسرطان وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر.
يساعد تناول الكرنب بانتظام أيضًا في تقليل الالتهاب وآلام المفاصل والتهيج والحمى والحساسية واضطرابات الجلد.
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