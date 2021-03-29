تبحث عن وصفات نباتية خالية من الدهون وبدون لحم و لرجيم وللفيجن

الرابيع
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1- أكلات نباتية للرجيم
يخشى العديد من النباتيين الذين يكافحون من أجل الحفاظ على وزن مثالي أنهم لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية بسبب اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل. ومع ذلك ، عندما يأكلون طعامًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ، فقد يتم القضاء على خوفهم. وفقًا لتقرير في مجلة British Daily Online ، بالإضافة إلى إثراء العناصر الغذائية الأساسية ، يمكن أن تساعدك هذه المجموعة مناكلات للرجيم بدون دهون في تحقيق وزنك المثالي:
طريقة عمل خبز الشوفان المتنوعة وفوائده الصحية وأسباب كثرة الطلب عليه
1- بيتزا الكوسا
المكونات:
2 فنجان من الكوسا المقطعة والمعصورة.
بيضة كبيرة مخفوقة.
1/4 فنجان من الدقيق مُتعدد الأغراض.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
2 فنجان جبنة موتزاريلا خالي الدسم.
1/2 فنجان جبنة بارميزان.
2 ثمرة من الطماطم الصغيرة (يمكن طماطم كريز) تقطع إلى نصفين.
1/2 فنجان بصل أحمر يقطع قطع صغيرة.
1/2 فنجان من الفلفل الأحمر يقطع قطع صغيرة.
1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف.
1/2 ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.
قليل من الريحان الطازج (اختياري).
طريقة التحضير:
يَمزج الأربعة مكونات الأولى مع نصف كمية الجبنة موتزاريلا، وربع فنجان الجبن البارميزان.
في صينية لا تلتصق بالطعام أو بايركس يرش قليل من زيت الزيتون ثم يصب المزيج السابق.
يُسخن الفرن ويضع البايركس ويترك لمده 13 – 16 دقيقة ثم تخفض الحرارة ويرش باقي الجبن موتزاريلا والطماطم والبصل والفلفل والأعشاب على الوجه ويترك في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبن ويصبح لون بيتزا الكوسا ذهبيًا.
يرش الريحان الطازج المفروم على الوجه على حسب الرغبة ثم تقدم ساخنة.
2- برغر الفول والبصل
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