تبحث عن وصفات نباتية خالية من الدهون وبدون لحم و لرجيم وللفيجن

يتزايد عدد النباتيين في العالم كل يوم ، فهم يعتمدون بشكل أساسي على البروتينات النباتية لتحل محل البروتين الحيواني غير الموجود في الطعام لذالك يبحثون عن جدول أكل بدون دهون، لذلك يتميز نظامهم الغذائي بمحتوى عالي من الألياف و اكلات بدون زيت او سمن، ومن المعروف أنه يمنح الناس الشعور بالامتلاء يمكن أن تملأ المعدة ، وبسبب قلة محتواها من الدهون ، فهي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. فالنباتيون أقل عرضة للإصابة بالأمراض من غيرهم ، مثل النقرس (الناجم عن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء) وأمراض مثل الإجهاد والسكري والسمنة وتصلب الشرايين والحصوات وأمراض الجهاز الهضمي ، لأن الألياف سهلة الهضم والامتصاص. لذلك يبحث النباتيون عن وصفات نباتية جديدة مفيدة ومليئة بالعناصر الضرورية لتعويض نقص البروتين في اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.يخشى العديد من النباتيين الذين يكافحون من أجل الحفاظ على وزن مثالي أنهم لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية بسبب اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل. ومع ذلك ، عندما يأكلون طعامًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ، فقد يتم القضاء على خوفهم. وفقًا لتقرير في مجلة British Daily Online ، بالإضافة إلى إثراء العناصر الغذائية الأساسية ، يمكن أن تساعدك هذه المجموعة مناكلات للرجيم بدون دهون في تحقيق وزنك المثالي:2 فنجان من الكوسا المقطعة والمعصورة.بيضة كبيرة مخفوقة.1/4 فنجان من الدقيق مُتعدد الأغراض.1/4 ملعقة صغيرة ملح.2 فنجان جبنة موتزاريلا خالي الدسم.1/2 فنجان جبنة بارميزان.2 ثمرة من الطماطم الصغيرة (يمكن طماطم كريز) تقطع إلى نصفين.1/2 فنجان بصل أحمر يقطع قطع صغيرة.1/2 فنجان من الفلفل الأحمر يقطع قطع صغيرة.1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف.1/2 ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.قليل من الريحان الطازج (اختياري).يَمزج الأربعة مكونات الأولى مع نصف كمية الجبنة موتزاريلا، وربع فنجان الجبن البارميزان.في صينية لا تلتصق بالطعام أو بايركس يرش قليل من زيت الزيتون ثم يصب المزيج السابق.يُسخن الفرن ويضع البايركس ويترك لمده 13 – 16 دقيقة ثم تخفض الحرارة ويرش باقي الجبن موتزاريلا والطماطم والبصل والفلفل والأعشاب على الوجه ويترك في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبن ويصبح لون بيتزا الكوسا ذهبيًا.يرش الريحان الطازج المفروم على الوجه على حسب الرغبة ثم تقدم ساخنة.