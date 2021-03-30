من درر السلف....الحلقة رقم 285

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,959
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
منها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
السّعيــــــــد : من تمسّك بما كان عليه السلف ..
واجتَنَبَ : مــــــا أحــدثه الخَلَف . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة : 253 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فعلى العاقل : أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ..
ويعتاض : عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن ..
فإنه من يَتَحَرَّ الخيرَ : يُعْطَهُ ..
ومن يتوقَّ الشرَّ : يُوقَهُ . ..
أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 وَرَقَة / 270 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو المظفر منصور ابن محمد ابن عبد الجبّار ابن أحمد المَرُوزِي السمعانيّ التميميّ عليه رَحَمَات الله /
الْحق : عَزِيز ..
وكلٌ مَعَ عزته : يَدعِيهِ ..
ودعواهم الْحق ؛ تحجبهم عَن مُرَاجعَة : الْحق ..
نعم / إِنّ على الْبَاطِل : ظلمَةً ..
وَإِن على الْحق : نوراً ..
وَلَا يبصر نور الْحقِ : إِلَّا من حشي قلبه بِالنورِ ..
﴿ وَمن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور ﴾ ..
فالمتخبط : فِي ظلمات الْهوى ..
والمتردي : فِي مهاوي الهلكة ..
والمتعسف : فِي الْمقَال ..
لَا يوفق للعود : إِلَى الْحق ..
وَلَا يُرشَد إِلَى طَرِيق الْهدى : ليظْهر وعُورَة مسلكه ؛ وَعز جَانِبه ؛ وتأبيه إِلَّا على أَهله ..
﴿ كَذَلِك زينا لكل أمة عَمَلهم ثمَّ إِلَى رَبهم مرجعهم فينبئهم بِمَا كَانُوا يعْملُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / الإنتصار لأصحاب الحديث ورقة / 02 - 03 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَإِنَّمَا ترد الْبِدْعَةُ : بالأثر ؛ لَا ببدعة مثلهَا ..
فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الإِمَام الْمُقدم قَالَ / إِنَّمَا يرد على أهل الْبدع : بآثار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ وآثار الصَّالِحين ..
فَأَما من رد عَلَيْهِم بالمعقول : فقد رد بَاطِلاً بباطلٍ . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 10 ...
ومنها ...
( الرجوع إلى أصل الدين ) ..
وقال أيضاً السمعانيّ عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الْمصير إِلَى الحَدِيثِ : بِمَنْزِلَةِ المَاءِ فِي الطهاراتِ ..
وَالْقِيَاسُ والرأيُ : بِمَنْزِلَةِ التُّرَاب ..
وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى التُّرَاب : عِنْد عدم المَاء ..
كَذَلِك لَا يُصَار إِلَى الرَّأْي : إِلَّا عِنْد عدم الحَدِيث ..
فَكَانَ مثلُ من آثر الرَّأْي وَالْقِيَاس وقدمهما على الحَدِيث والأثر : مثل من يعدل عَن الطَّهَارَة بِالْمَاءِ فِي وَقت السعَة ؛ ويؤثر التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الَّذِي وضع للضَّرُورَة والعدم . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 12 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تعالى عليه /
إنما مرض القلوب : من الذنوب ..
وأصل العافية : أن تتوب . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 55 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
منها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
السّعيــــــــد : من تمسّك بما كان عليه السلف ..
واجتَنَبَ : مــــــا أحــدثه الخَلَف . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة : 253 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فعلى العاقل : أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ..
ويعتاض : عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن ..
فإنه من يَتَحَرَّ الخيرَ : يُعْطَهُ ..
ومن يتوقَّ الشرَّ : يُوقَهُ . ..
أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 وَرَقَة / 270 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو المظفر منصور ابن محمد ابن عبد الجبّار ابن أحمد المَرُوزِي السمعانيّ التميميّ عليه رَحَمَات الله /
الْحق : عَزِيز ..
وكلٌ مَعَ عزته : يَدعِيهِ ..
ودعواهم الْحق ؛ تحجبهم عَن مُرَاجعَة : الْحق ..
نعم / إِنّ على الْبَاطِل : ظلمَةً ..
وَإِن على الْحق : نوراً ..
وَلَا يبصر نور الْحقِ : إِلَّا من حشي قلبه بِالنورِ ..
﴿ وَمن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور ﴾ ..
فالمتخبط : فِي ظلمات الْهوى ..
والمتردي : فِي مهاوي الهلكة ..
والمتعسف : فِي الْمقَال ..
لَا يوفق للعود : إِلَى الْحق ..
وَلَا يُرشَد إِلَى طَرِيق الْهدى : ليظْهر وعُورَة مسلكه ؛ وَعز جَانِبه ؛ وتأبيه إِلَّا على أَهله ..
﴿ كَذَلِك زينا لكل أمة عَمَلهم ثمَّ إِلَى رَبهم مرجعهم فينبئهم بِمَا كَانُوا يعْملُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / الإنتصار لأصحاب الحديث ورقة / 02 - 03 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَإِنَّمَا ترد الْبِدْعَةُ : بالأثر ؛ لَا ببدعة مثلهَا ..
فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الإِمَام الْمُقدم قَالَ / إِنَّمَا يرد على أهل الْبدع : بآثار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ وآثار الصَّالِحين ..
فَأَما من رد عَلَيْهِم بالمعقول : فقد رد بَاطِلاً بباطلٍ . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 10 ...
ومنها ...
( الرجوع إلى أصل الدين ) ..
وقال أيضاً السمعانيّ عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الْمصير إِلَى الحَدِيثِ : بِمَنْزِلَةِ المَاءِ فِي الطهاراتِ ..
وَالْقِيَاسُ والرأيُ : بِمَنْزِلَةِ التُّرَاب ..
وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى التُّرَاب : عِنْد عدم المَاء ..
كَذَلِك لَا يُصَار إِلَى الرَّأْي : إِلَّا عِنْد عدم الحَدِيث ..
فَكَانَ مثلُ من آثر الرَّأْي وَالْقِيَاس وقدمهما على الحَدِيث والأثر : مثل من يعدل عَن الطَّهَارَة بِالْمَاءِ فِي وَقت السعَة ؛ ويؤثر التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الَّذِي وضع للضَّرُورَة والعدم . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 12 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تعالى عليه /
إنما مرض القلوب : من الذنوب ..
وأصل العافية : أن تتوب . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 55 ...