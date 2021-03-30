من درر السلف....الحلقة رقم 285

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...منها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /السّعيــــــــد : من تمسّك بما كان عليه السلف ..واجتَنَبَ : مــــــا أحــدثه الخَلَف . ..أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة : 253 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فعلى العاقل : أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ..ويعتاض : عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن ..فإنه من يَتَحَرَّ الخيرَ : يُعْطَهُ ..ومن يتوقَّ الشرَّ : يُوقَهُ . ..أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 وَرَقَة / 270 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو المظفر منصور ابن محمد ابن عبد الجبّار ابن أحمد المَرُوزِي السمعانيّ التميميّ عليه رَحَمَات الله /الْحق : عَزِيز ..وكلٌ مَعَ عزته : يَدعِيهِ ..ودعواهم الْحق ؛ تحجبهم عَن مُرَاجعَة : الْحق ..نعم / إِنّ على الْبَاطِل : ظلمَةً ..وَإِن على الْحق : نوراً ..وَلَا يبصر نور الْحقِ : إِلَّا من حشي قلبه بِالنورِ ..﴿ وَمن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور ﴾ ..فالمتخبط : فِي ظلمات الْهوى ..والمتردي : فِي مهاوي الهلكة ..والمتعسف : فِي الْمقَال ..لَا يوفق للعود : إِلَى الْحق ..وَلَا يُرشَد إِلَى طَرِيق الْهدى : ليظْهر وعُورَة مسلكه ؛ وَعز جَانِبه ؛ وتأبيه إِلَّا على أَهله ..﴿ كَذَلِك زينا لكل أمة عَمَلهم ثمَّ إِلَى رَبهم مرجعهم فينبئهم بِمَا كَانُوا يعْملُونَ ﴾ . ..أنْظُرهُ / الإنتصار لأصحاب الحديث ورقة / 02 - 03 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَإِنَّمَا ترد الْبِدْعَةُ : بالأثر ؛ لَا ببدعة مثلهَا ..فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الإِمَام الْمُقدم قَالَ / إِنَّمَا يرد على أهل الْبدع : بآثار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ وآثار الصَّالِحين ..فَأَما من رد عَلَيْهِم بالمعقول : فقد رد بَاطِلاً بباطلٍ . ..أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 10 ...ومنها ...( الرجوع إلى أصل الدين ) ..وقال أيضاً السمعانيّ عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /الْمصير إِلَى الحَدِيثِ : بِمَنْزِلَةِ المَاءِ فِي الطهاراتِ ..وَالْقِيَاسُ والرأيُ : بِمَنْزِلَةِ التُّرَاب ..وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى التُّرَاب : عِنْد عدم المَاء ..كَذَلِك لَا يُصَار إِلَى الرَّأْي : إِلَّا عِنْد عدم الحَدِيث ..فَكَانَ مثلُ من آثر الرَّأْي وَالْقِيَاس وقدمهما على الحَدِيث والأثر : مثل من يعدل عَن الطَّهَارَة بِالْمَاءِ فِي وَقت السعَة ؛ ويؤثر التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الَّذِي وضع للضَّرُورَة والعدم . ..أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 12 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تعالى عليه /إنما مرض القلوب : من الذنوب ..وأصل العافية : أن تتوب . ..أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 55 ...