من درر السلف....الحلقة رقم 285

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,959
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
السّعيــــــــد : من تمسّك بما كان عليه السلف ..
واجتَنَبَ : مــــــا أحــدثه الخَلَف . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة : 253 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فعلى العاقل : أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ..
ويعتاض : عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن ..
فإنه من يَتَحَرَّ الخيرَ : يُعْطَهُ ..
ومن يتوقَّ الشرَّ : يُوقَهُ . ..
🥀 أنظره / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 02 وَرَقَة / 270 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو المظفر منصور ابن محمد ابن عبد الجبّار ابن أحمد المَرُوزِي السمعانيّ التميميّ عليه رَحَمَات الله /
الْحق : عَزِيز ..
وكلٌ مَعَ عزته : يَدعِيهِ ..
ودعواهم الْحق ؛ تحجبهم عَن مُرَاجعَة : الْحق ..
نعم / إِنّ على الْبَاطِل : ظلمَةً ..
وَإِن على الْحق : نوراً ..
وَلَا يبصر نور الْحقِ : إِلَّا من حشي قلبه بِالنورِ ..
﴿ وَمن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور ﴾ ..
فالمتخبط : فِي ظلمات الْهوى ..
والمتردي : فِي مهاوي الهلكة ..
والمتعسف : فِي الْمقَال ..
لَا يوفق للعود : إِلَى الْحق ..
وَلَا يُرشَد إِلَى طَرِيق الْهدى : ليظْهر وعُورَة مسلكه ؛ وَعز جَانِبه ؛ وتأبيه إِلَّا على أَهله ..
﴿ كَذَلِك زينا لكل أمة عَمَلهم ثمَّ إِلَى رَبهم مرجعهم فينبئهم بِمَا كَانُوا يعْملُونَ ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الإنتصار لأصحاب الحديث ورقة / 02 - 03 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَإِنَّمَا ترد الْبِدْعَةُ : بالأثر ؛ لَا ببدعة مثلهَا ..
فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الإِمَام الْمُقدم قَالَ / إِنَّمَا يرد على أهل الْبدع : بآثار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ وآثار الصَّالِحين ..
فَأَما من رد عَلَيْهِم بالمعقول : فقد رد بَاطِلاً بباطلٍ . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 10 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( الرجوع إلى أصل الدين ) ..
وقال أيضاً السمعانيّ عليه رَحَمَات رب تعالى عليه /
الْمصير إِلَى الحَدِيثِ : بِمَنْزِلَةِ المَاءِ فِي الطهاراتِ ..
وَالْقِيَاسُ والرأيُ : بِمَنْزِلَةِ التُّرَاب ..
وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى التُّرَاب : عِنْد عدم المَاء ..
كَذَلِك لَا يُصَار إِلَى الرَّأْي : إِلَّا عِنْد عدم الحَدِيث ..
فَكَانَ مثلُ من آثر الرَّأْي وَالْقِيَاس وقدمهما على الحَدِيث والأثر : مثل من يعدل عَن الطَّهَارَة بِالْمَاءِ فِي وَقت السعَة ؛ ويؤثر التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الَّذِي وضع للضَّرُورَة والعدم . ..
أنظره / الانتصار لأصحاب الحديث ورقة / 12 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تعالى عليه /
إنما مرض القلوب : من الذنوب ..
وأصل العافية : أن تتوب . ..
🥀 أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 55 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top