الخضار الورقية ... لماذا الخضر الورقية مغذية وذات فوائد صحية "سحرية"

العقل السليم في بنية جسدية صحية ، وجسم صحي في غذاء صحي ، والخضروات الورقية هي واحدة من أهم مصادر الغذاء الصحي على الإطلاق. ومع ذلك ، هناك العديد من أنواع الطعام في جميع أنحاء العالمالأمر الذي يجعل مجتمعا مثل الجالية الأمريكية يعاني من أكبر نسبة إصابة بالسكري في العالم ، وأكبر معدل لزيادة الوزن والسمنة في العالم. وهذا يعطي مثالاً وتعبيرًا واضحًا عن أن الطعام الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس صحيًا. في المقابل ، فإن البلدان التي تستخدم الخضار لتناولها بانتظام ، مثل اليابان ، لديها أعلى معدل عمر في العالم. وأكبر نسبة من المعمرين على الإطلاق. وذلك لأن معظم اليابانيين يأكلون الخضار والأسماك ذات الأوراق الخضراء. أثبتت بعض الدراسات أن الخضارتحتوي الورقة على الكثير من الفيتامينات والمعادن الحيوية. ويزيد من نشاط الجسم. وتقليل الكوليسترول الضار.