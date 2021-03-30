شعر وروايات حقيقية حكم قديمة من التراث العربي

الرابيع
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يتميز الشعر باللغة العربية بقوته الأسلوبية ، لأنه مرتبط بانفعالات الشاعر القوية ، ووصف الحب ، والكراهية ، والغضب ، والحزن ، وحتى الشجاعة ، والخجل ، وجميع المشاعر الإنسانية تجاه الأفراد. يتميز العرب في جميع مناحي الحياة بالشعر وقوة البلاغة والتقديم ، وهذا واضح في الأشعار والتفسيرات والأشعار العربية قبل الإسلام وبعده ، وكذلك في جميع الفئات العمرية. العالم. قوة الموضوع وجماله ووحدته ، وكذلك الأعمال الصالحة والأداء المتميز ، فلنبدأ بالشعر العربي القديم الذي نقدمه لكم في هذا المقال ، والقصائد التي قيلة من الشعر العربي القديم لقرون قبلها وبعدها.
5 وروايات حقيقية حكم قديمة من التراث العربي
5 وروايات حقيقية حكم قديمة من التراث العربي