10 فيروسات وبكتيريا مميتة تم إنشاؤها في المختبرات

الرابيع

الرابيع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2019
المشاركات
92
النقاط
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العمر
33
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ينشئ العلماء فيروسات وبكتيريا جديدة في مختبراتهم , ويفضل العلماء عادة تغيير البكتيريا والفيروسات الموجودة بالفعل أو المنقرضة لإنتاج سلالات جديدة من شأنها أن تهزم مناعتنا ولقاحاتنا وأدويتنا ، وفي بعض الأحيان يفضلون إنشاء فيروسات وبكتيريا جديدة من الصفر. ومع ذلك ، فإن هذه السلالات ليست دائمًا خطرة على البشر على الرغم من أنها قد تكون قاتلة للحيوانات مثل الفئران وحتى للبكتيريا الأخرى.


فيروسات وبكتيريا مميتة تم إنشاؤها في المختبرات
 
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