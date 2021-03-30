10 فيروسات وبكتيريا مميتة تم إنشاؤها في المختبرات

الرابيع
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
ينشئ العلماء فيروسات وبكتيريا جديدة في مختبراتهم , ويفضل العلماء عادة تغيير البكتيريا والفيروسات الموجودة بالفعل أو المنقرضة لإنتاج سلالات جديدة من شأنها أن تهزم مناعتنا ولقاحاتنا وأدويتنا ، وفي بعض الأحيان يفضلون إنشاء فيروسات وبكتيريا جديدة من الصفر. ومع ذلك ، فإن هذه السلالات ليست دائمًا خطرة على البشر على الرغم من أنها قد تكون قاتلة للحيوانات مثل الفئران وحتى للبكتيريا الأخرى.
فيروسات وبكتيريا مميتة تم إنشاؤها في المختبرات