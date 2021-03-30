دليلك إلى أفضل استضافة مجانية لموقعك

إذا كنت ترغب في تجربة موقع ويب أو نص برمجي معين ، فإنك غالبًا ما تلجأ إلى الاستضافة لتثبيت هذا البرنامج النصي وتشغيله عليه ، ولكن معظم المضيفين في العالم مجانيون ويتطلبون الدفع. في الغالب ، ستلجأ فقط إلى استضافة البرنامج النصي محليًا في خادم داخلي باستخدام برامج مثل Xampp أو Wamp. ولكن ماذا لو كنت تريد مشاركة النص مع أشخاص آخرين؟هنا قد تلجأ إلى البحث عن مجموعة من الشركات والمنصات التي توفر لك القدرة على استضافة موقعك على الاستضافة المجانية من أجل تجربة البرنامج النصي في بعض الأحيان أو من أجل محاولة الاستضافة في أوقات أخرى ، لأن معظم شركات الاستضافة في الأصل لا تفعل ذلك تزويدك باستضافة مجانية باستثناء تجربة النظام الأساسي وأخيرًا اتخاذ قرار باستخدامه.بعيدًا عن كل هذا ، سوف نقترح في هذه المقالة أفضل استضافة مجانية يمكنك استضافة موقعك أو نص برمجي مخصص لفترة مؤقتة (أو دائمة في بعض الحالات أيضًا) ، مع الإشارة إلى أهم المزايا والعيوب. لذلك دعونا نبدأ.