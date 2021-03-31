من درر السلف....الحلقة رقم 286

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...

🥀🥀 منها ...
قـال الإمـام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالْـجَزَاءُ مُمَـاثِلٌ لِلْـعَمَلِ مِنْ جِنْسـِهِ : فِي الْـخَيْرِ وَالـشـَّرِّ ..
فَمـَنْ سَتَرَ مُسْلِمـًا : سَتَرَهُ اللَّه ُ..
وَمَنْ يَسـَّرَ عَلَى مُعْسِـرٍ : يَسَّـرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الـدُّنْيَا وَالْآخـِرَة ِ..
وَمَنْ نَفَّـسَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الـدُّنْيَا : نَفَّـسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْـقِيَامَة ِ..
وَمَنْ أَقَـالَ نَادِمًـا ( قال أبوحسّانة : لعلى الصواب / مسلماً كما جاء في الحديث ) : أَقَالَـهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ..
وَمَنْ تَتَبَّعَ عَـوْرَةَ أَخِيهِ : تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَه ُ..
وَمَنْ ضـَارَّ مُسْلِمًـا : ضـَارَّ اللَّهُ بِه ِ..
وَمَنْ شـَاقَّ : شَـاقَّ اللَّهُ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ خـَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَجـِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ : خَذَلـَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيه ..
وَمَـنْ سَمَحَ : سَمَحَ اللَّهُ لَـهُ ..
وَالـرَّاحِمُونَ : يَرْحَمُهُمْ الـرَّحْمَن ُ..
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ : الرُّحَمـَاء َ..
وَمَنْ أَنْفَقَ : أَنْفَقَ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ أَوْعَى : أَوْعَى عَلَيْه ِ..
وَمَنْ عَفـَا عَنْ حَقـِّهِ : عَفَـا اللَّهُ لَـهُ عَنْ حَقـِّه ..
وَمَنْ تَجَـاوَزَ : تَجَـاوَزَ اللَّهُ عَنْه ُ..
وَمَنْ اسْتَقْصَى : اسْتَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ ..
فَهَـذَا شَـرْعُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَثَوَابه وَعِقـَابُهُ : كُلُّـهُ قَائِمٌ بِهَـذَا الْأَصـْل ..
وَهُوَ إلْحَاقُ : النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ ..
وَاعْتِبَارُ الْمِثْل : بالمِثْل . ..
🥀 أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 150 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت /
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إذا ذهبَ أحدكُم إلى الغائطِ : فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ . ..
حسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود برقم / 04 ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
فَلَوْ ذَهَبَ مَعَهُ بِخِرْقَةٍ وَتَنَظَّفَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَحْجَارِ ؛ أَوْ قُطْنٌ أَوْ صُوفٌ أَوْ خَزٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ : جَازَ ..
وَلَيْسَ لِلشَّارِعِ : غَرَضٌ فِي غَيْرِ التَّنْظِيفِ وَالْإِزَالَةِ ..
فَمَا كَانَ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ : كَانَ مِثْلَ الْأَحْجَارِ فِي الْجَوَازِ [ بَلْ ] أَوْلَى .. .
🥀 أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 159 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْمُزَنِيّ / الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى يَوْمِنَا وَهَلُمَّ جَرًّا : اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرِ دَيْنِهِمْ ..
قَالَ / وَأَجْمَعُوا بِأَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ : حَقٌّ ..
وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ : بَاطِلٌ ..
فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ : إنْكَارُ الْقِيَاسِ ..
لِأَنَّهُ : التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا . ..
🥀 أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 157 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال /
سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟؟؟
قال / التقوى وحسن الخلق .. .
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 977 ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ أبي العبّاس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَدْخُلُ فِي تَقْوَى اللَّهِ : حِفْظُ الْفَرْجِ وَغَضُّ الْبَصَرِ ..
وَيَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ : الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ ؛ وَالِإمْتِنَاعُ مِنْ إيذَائِهِمْ ..
وَذَلِكَ يَحْتَاجُ : إلَى الصَّبْرِ ..
وَالْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ : يَكُونُ عَنْ الرَّحْمَةِ ..
وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 388 ... 🌾🌾🌾
 
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