من درر السلف....الحلقة رقم 286

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...منها ...قـال الإمـام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالْـجَزَاءُ مُمَـاثِلٌ لِلْـعَمَلِ مِنْ جِنْسـِهِ : فِي الْـخَيْرِ وَالـشـَّرِّ ..فَمـَنْ سَتَرَ مُسْلِمـًا : سَتَرَهُ اللَّه ُ..وَمَنْ يَسـَّرَ عَلَى مُعْسِـرٍ : يَسَّـرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الـدُّنْيَا وَالْآخـِرَة ِ..وَمَنْ نَفَّـسَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الـدُّنْيَا : نَفَّـسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْـقِيَامَة ِ..وَمَنْ أَقَـالَ نَادِمًـا ( قال أبوحسّانة : لعلى الصواب / مسلماً كما جاء في الحديث ) : أَقَالَـهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ..وَمَنْ تَتَبَّعَ عَـوْرَةَ أَخِيهِ : تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَه ُ..وَمَنْ ضـَارَّ مُسْلِمًـا : ضـَارَّ اللَّهُ بِه ِ..وَمَنْ شـَاقَّ : شَـاقَّ اللَّهُ عَلَيْه ِ..وَمَنْ خـَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَجـِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ : خَذَلـَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيه ..وَمَـنْ سَمَحَ : سَمَحَ اللَّهُ لَـهُ ..وَالـرَّاحِمُونَ : يَرْحَمُهُمْ الـرَّحْمَن ُ..وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ : الرُّحَمـَاء َ..وَمَنْ أَنْفَقَ : أَنْفَقَ عَلَيْه ِ..وَمَنْ أَوْعَى : أَوْعَى عَلَيْه ِ..وَمَنْ عَفـَا عَنْ حَقـِّهِ : عَفَـا اللَّهُ لَـهُ عَنْ حَقـِّه ..وَمَنْ تَجَـاوَزَ : تَجَـاوَزَ اللَّهُ عَنْه ُ..وَمَنْ اسْتَقْصَى : اسْتَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ ..فَهَـذَا شَـرْعُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَثَوَابه وَعِقـَابُهُ : كُلُّـهُ قَائِمٌ بِهَـذَا الْأَصـْل ..وَهُوَ إلْحَاقُ : النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ ..وَاعْتِبَارُ الْمِثْل : بالمِثْل . ..أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 150 ...ومنها ...وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت /قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إذا ذهبَ أحدكُم إلى الغائطِ : فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ . ..حسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود برقم / 04 ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /فَلَوْ ذَهَبَ مَعَهُ بِخِرْقَةٍ وَتَنَظَّفَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَحْجَارِ ؛ أَوْ قُطْنٌ أَوْ صُوفٌ أَوْ خَزٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ : جَازَ ..وَلَيْسَ لِلشَّارِعِ : غَرَضٌ فِي غَيْرِ التَّنْظِيفِ وَالْإِزَالَةِ ..فَمَا كَانَ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ : كَانَ مِثْلَ الْأَحْجَارِ فِي الْجَوَازِ [ بَلْ ] أَوْلَى .. .أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 159 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ الْمُزَنِيّ / الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى يَوْمِنَا وَهَلُمَّ جَرًّا : اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرِ دَيْنِهِمْ ..قَالَ / وَأَجْمَعُوا بِأَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ : حَقٌّ ..وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ : بَاطِلٌ ..فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ : إنْكَارُ الْقِيَاسِ ..لِأَنَّهُ : التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا . ..أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 157 ...ومنها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال /سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟؟؟قال / التقوى وحسن الخلق .. .أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 977 ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ أبي العبّاس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَيَدْخُلُ فِي تَقْوَى اللَّهِ : حِفْظُ الْفَرْجِ وَغَضُّ الْبَصَرِ ..وَيَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ : الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ ؛ وَالِإمْتِنَاعُ مِنْ إيذَائِهِمْ ..وَذَلِكَ يَحْتَاجُ : إلَى الصَّبْرِ ..وَالْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ : يَكُونُ عَنْ الرَّحْمَةِ ..وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 388 ...