من درر السلف....الحلقة رقم 286

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
منها ...
قـال الإمـام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالْـجَزَاءُ مُمَـاثِلٌ لِلْـعَمَلِ مِنْ جِنْسـِهِ : فِي الْـخَيْرِ وَالـشـَّرِّ ..
فَمـَنْ سَتَرَ مُسْلِمـًا : سَتَرَهُ اللَّه ُ..
وَمَنْ يَسـَّرَ عَلَى مُعْسِـرٍ : يَسَّـرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الـدُّنْيَا وَالْآخـِرَة ِ..
وَمَنْ نَفَّـسَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الـدُّنْيَا : نَفَّـسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْـقِيَامَة ِ..
وَمَنْ أَقَـالَ نَادِمًـا ( قال أبوحسّانة : لعلى الصواب / مسلماً كما جاء في الحديث ) : أَقَالَـهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ..
وَمَنْ تَتَبَّعَ عَـوْرَةَ أَخِيهِ : تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَه ُ..
وَمَنْ ضـَارَّ مُسْلِمًـا : ضـَارَّ اللَّهُ بِه ِ..
وَمَنْ شـَاقَّ : شَـاقَّ اللَّهُ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ خـَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَجـِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ : خَذَلـَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيه ..
وَمَـنْ سَمَحَ : سَمَحَ اللَّهُ لَـهُ ..
وَالـرَّاحِمُونَ : يَرْحَمُهُمْ الـرَّحْمَن ُ..
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ : الرُّحَمـَاء َ..
وَمَنْ أَنْفَقَ : أَنْفَقَ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ أَوْعَى : أَوْعَى عَلَيْه ِ..
وَمَنْ عَفـَا عَنْ حَقـِّهِ : عَفَـا اللَّهُ لَـهُ عَنْ حَقـِّه ..
وَمَنْ تَجَـاوَزَ : تَجَـاوَزَ اللَّهُ عَنْه ُ..
وَمَنْ اسْتَقْصَى : اسْتَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ ..
فَهَـذَا شَـرْعُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَثَوَابه وَعِقـَابُهُ : كُلُّـهُ قَائِمٌ بِهَـذَا الْأَصـْل ..
وَهُوَ إلْحَاقُ : النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ ..
وَاعْتِبَارُ الْمِثْل : بالمِثْل . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 150 ...
ومنها ...
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت /
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إذا ذهبَ أحدكُم إلى الغائطِ : فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ . ..
حسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود برقم / 04 ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
فَلَوْ ذَهَبَ مَعَهُ بِخِرْقَةٍ وَتَنَظَّفَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَحْجَارِ ؛ أَوْ قُطْنٌ أَوْ صُوفٌ أَوْ خَزٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ : جَازَ ..
وَلَيْسَ لِلشَّارِعِ : غَرَضٌ فِي غَيْرِ التَّنْظِيفِ وَالْإِزَالَةِ ..
فَمَا كَانَ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ : كَانَ مِثْلَ الْأَحْجَارِ فِي الْجَوَازِ [ بَلْ ] أَوْلَى .. .
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 159 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْمُزَنِيّ / الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى يَوْمِنَا وَهَلُمَّ جَرًّا : اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرِ دَيْنِهِمْ ..
قَالَ / وَأَجْمَعُوا بِأَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ : حَقٌّ ..
وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ : بَاطِلٌ ..
فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ : إنْكَارُ الْقِيَاسِ ..
لِأَنَّهُ : التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 157 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال /
سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟؟؟
قال / التقوى وحسن الخلق .. .
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 977 ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ أبي العبّاس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَدْخُلُ فِي تَقْوَى اللَّهِ : حِفْظُ الْفَرْجِ وَغَضُّ الْبَصَرِ ..
وَيَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ : الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ ؛ وَالِإمْتِنَاعُ مِنْ إيذَائِهِمْ ..
وَذَلِكَ يَحْتَاجُ : إلَى الصَّبْرِ ..
وَالْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ : يَكُونُ عَنْ الرَّحْمَةِ ..
وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 388 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
منها ...
قـال الإمـام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالْـجَزَاءُ مُمَـاثِلٌ لِلْـعَمَلِ مِنْ جِنْسـِهِ : فِي الْـخَيْرِ وَالـشـَّرِّ ..
فَمـَنْ سَتَرَ مُسْلِمـًا : سَتَرَهُ اللَّه ُ..
وَمَنْ يَسـَّرَ عَلَى مُعْسِـرٍ : يَسَّـرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الـدُّنْيَا وَالْآخـِرَة ِ..
وَمَنْ نَفَّـسَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الـدُّنْيَا : نَفَّـسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْـقِيَامَة ِ..
وَمَنْ أَقَـالَ نَادِمًـا ( قال أبوحسّانة : لعلى الصواب / مسلماً كما جاء في الحديث ) : أَقَالَـهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ..
وَمَنْ تَتَبَّعَ عَـوْرَةَ أَخِيهِ : تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَه ُ..
وَمَنْ ضـَارَّ مُسْلِمًـا : ضـَارَّ اللَّهُ بِه ِ..
وَمَنْ شـَاقَّ : شَـاقَّ اللَّهُ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ خـَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَجـِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ : خَذَلـَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيه ..
وَمَـنْ سَمَحَ : سَمَحَ اللَّهُ لَـهُ ..
وَالـرَّاحِمُونَ : يَرْحَمُهُمْ الـرَّحْمَن ُ..
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ : الرُّحَمـَاء َ..
وَمَنْ أَنْفَقَ : أَنْفَقَ عَلَيْه ِ..
وَمَنْ أَوْعَى : أَوْعَى عَلَيْه ِ..
وَمَنْ عَفـَا عَنْ حَقـِّهِ : عَفَـا اللَّهُ لَـهُ عَنْ حَقـِّه ..
وَمَنْ تَجَـاوَزَ : تَجَـاوَزَ اللَّهُ عَنْه ُ..
وَمَنْ اسْتَقْصَى : اسْتَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ ..
فَهَـذَا شَـرْعُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَثَوَابه وَعِقـَابُهُ : كُلُّـهُ قَائِمٌ بِهَـذَا الْأَصـْل ..
وَهُوَ إلْحَاقُ : النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ ..
وَاعْتِبَارُ الْمِثْل : بالمِثْل . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 150 ...
ومنها ...
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت /
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / إذا ذهبَ أحدكُم إلى الغائطِ : فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ . ..
حسنه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود برقم / 04 ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
فَلَوْ ذَهَبَ مَعَهُ بِخِرْقَةٍ وَتَنَظَّفَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَحْجَارِ ؛ أَوْ قُطْنٌ أَوْ صُوفٌ أَوْ خَزٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ : جَازَ ..
وَلَيْسَ لِلشَّارِعِ : غَرَضٌ فِي غَيْرِ التَّنْظِيفِ وَالْإِزَالَةِ ..
فَمَا كَانَ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ : كَانَ مِثْلَ الْأَحْجَارِ فِي الْجَوَازِ [ بَلْ ] أَوْلَى .. .
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 159 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الْمُزَنِيّ / الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى يَوْمِنَا وَهَلُمَّ جَرًّا : اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرِ دَيْنِهِمْ ..
قَالَ / وَأَجْمَعُوا بِأَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ : حَقٌّ ..
وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ : بَاطِلٌ ..
فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ : إنْكَارُ الْقِيَاسِ ..
لِأَنَّهُ : التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 157 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال /
سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟؟؟
قال / التقوى وحسن الخلق .. .
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 977 ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ أبي العبّاس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَيَدْخُلُ فِي تَقْوَى اللَّهِ : حِفْظُ الْفَرْجِ وَغَضُّ الْبَصَرِ ..
وَيَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ : الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ ؛ وَالِإمْتِنَاعُ مِنْ إيذَائِهِمْ ..
وَذَلِكَ يَحْتَاجُ : إلَى الصَّبْرِ ..
وَالْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ : يَكُونُ عَنْ الرَّحْمَةِ ..
وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ } . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 388 ...