marooads
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المونت جلالة العين السخنة
تقدم شركة تطوير مصر واحد من أجمل وضخم المشروعات في مصر، إنه مونت جلالة العين السخنة، الذي يتميز بخدماته المتكاملة التي تجعله مناسبا للسكن الدائم، فضلا عن موقع الاستراتيجي وإطلالته الساحرة التي جعلت منه مقصدا للعديد من السياح، وسنتطرق في المقال التالي إلى أهم ما تحتاج معرفته عن المشروع.
موقع المونت جلالة العين السخنة
تم تشييد مشروع مونت جلالة العين السخنة على مساحة 533 فدان، ممتدا من سطح البحر وحتى ارتفاع 220 م، متربعا على جبال الجلالة بإطلالة مميزة على البحر الأحمر على طول 1300 م من الشاطئ، قرب بورتو السخنة وفندق مقنبيك، وتفصله حوالي النصف ساعة عن العاصمة الإدارية الجديدة، وساعة كاملة عن مدينة القاهرة.
المونت جلالة ...... تصاميم ومساحات
ستجد في مشروع مونت جلالة العين السخنة واحدا من أجمل التصاميم وأصعبها تنفيذا، إذ أقيمت على نظام المصاطب المدرجة، على مساحة بلغت 533 فدان تحتوي 10 آلاف وحدة سكنية وأكثر من 190 شقة فندقية، كما تم العمل على توفير وسائل نقل تسهل التنقل بين نواحي المشروع، منها دراجات كهربائية واسانسيرات مائلة وحافلات وغيرها.
ولديك في المشروع قائمة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات متعددة، لتختار منها ما يناسبك، فهنالك الشاليهات ووحدات اللوفت التي تبدأ مساحتها من 70 م2، واستوديوهات بمساحات تبدأ من 50 م2، وتوجد شقق عالية الرفاهية بمساحات تبدأ من 75 م2، وأما الفيلات.. فتبدأ مساحة التاون هاوس من 155 م2، والتوين هاوس من 175 م2، والفيلات المستقلة من 200 م2.
خدمات مونت جلالة العين السخنة
يقدم لك مشروع مونت جلالة العين السخنة كافة الخدمات الترفيهية منها والأساسية، فنجد في المشروع مطاعم وكافيهات وأنظمة معالجة المياه، ووسائل تنقل حديثة، وكذلك مسارات مخصصة للمشي بين الجبال، مع تخصيص حديقة مركزية بمساحة 8 أفدنة.
ويضم المشروع حمام سبحة بعرض 80 متر على الشاطئ، كريستال لا جونز قابلة للسباحة، فضلا عن الملاعب والمسارح والفنادق وغيرها من الخدمات.
مونت جلالة .... الأسعار وأنظمة السداد
ستستلم وحدتك في مشروع مونت جلالة العين السخنة بتشطيب كامل خلال 4 سنوات ونصف، وذلك من خلال نظام دفع مميز بمقدم 5% وتقسيط الباقي على 11 سنة.
ويبدأ سعر الشاليهات من 1.607.000 جنيه، أما الاستوديوهات فيبدأ سعرها من 1.833.000 جنيه، الشقق عالية الرفاهية يبدأ سعرها من 3.646.000 جنيه، والوحدات اللوفت يبدأ سعرها من 2.154.000 جنيه، بينما تبدأ أسعار التاون هاوس من 4.207.000 جنيه، والتوين هاوس من 5.467.000 جنيه، والفيلات المستقلة من 7.166.000 جنيه.
مونت جلالة .... الشركة المالكة
تعود ملكية مشروع مونت جلالة العين السخنة إلى شركة تطوير مصر التي تأسست عام 2014 م، وهي تضم مجموعة من المهندسين والمستثمرين أصحاب الخبرة في السوق العقارية، وكذلك تعاونت مع الشركات العالمية الخبيرة لتصميم مشاريعها وفق أحد المعايير، ومن أهم مشروعاتها السابقة نذكر بلوم فيلدز مدينة المستقبل وقرية فوكا باي الساحل الشمالي، وغيرها الكثير.
مشروعات شركة تطوير مصر السابقة
كمبوند بلوم فيلدز مدينة المستقبل
وقرية فوكا باي الساحل الشمالي
كما قامت بتنفيذ أحدث مشروعاتها السياحية في منطقة الضبعة، وهو منتجع دي باي الساحل الشمالي.
والآن، وبعد اطلاعك على ميزات مشروع مونت جلالة العين السخنة، بالتأكيد قد وجدته من أفضل الخيارات المتاحة، لا تتردد، وسارع فورا بحجز وحدتك المميزة في مونت جلالة العين السخنة.