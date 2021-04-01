من درر السلف...الحلقة رقم 287

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاً /
ومَن لم يَسُرُّه ما يَسُرُّ المؤمنِين ويَسُوؤه مايَسُوءُ المؤمنين : فليس منهم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 128 ...
ومنها ...
و عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال /
كنا إذا انتهينا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : جلس أحدنا حيث ينتهي . ..
قويّ بطرقه ..
وهو / في السلسلة الصحيحة برقم / 330 ج 01 ورقة / 647 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عقبهُ /
وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم وهو : أن الرجل إذا دخل المجلس
يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب ..
فإذا وجد مثله : فعليه أن يجلس
فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء ؛ والمتعجرفين من المتمشيخين ..
فإن هذا : منهيّ عنه صراحةً في قوله
صلى الله عليه وسلم : لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا .. .
أخرجه مسلم ..
وزاد في رواية : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه : لم يجلس فيه . ..
أنظره / السلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 648 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ربيع العصر ربيع المدخلي حفظه الرحمن /
والدعوة إذا خلتْ من الحكمة وخلتْ من العلم وخلتْ من الحجةِ : تصيرُ وبالاً على صاحبها وعلى الناسِ . ..
أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 88 ...
ومنها ...
قال الحافظ جمالُ الدين عبدُالرحمن ابنُ عليّ ابن محمد ابن عليّ القرشيّ التيميّ البكريّ أبي الفرج ابن الجَوْزِيّ عليه رَحَمَات الله /
إعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس : هو الجهل . ..
أنظره / تلبيس ابليس ورقة / 121 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كونوا كما أمركم الله : يكن لكم كما وعدكم ..
أجيبوا الله إذا دعاكم : يجبكم إذا دعوتموه . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 19 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من سلك سبيل أهل السلامة : سلم ..
ومن لم يقبل مناصحة الناصحين : ندم . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 18 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاءها : النظر في كتب العلم . ..
أنظره / تلبيس إبليس ورقة / 290 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاً /
ومَن لم يَسُرُّه ما يَسُرُّ المؤمنِين ويَسُوؤه مايَسُوءُ المؤمنين : فليس منهم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 128 ...
ومنها ...
و عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال /
كنا إذا انتهينا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : جلس أحدنا حيث ينتهي . ..
قويّ بطرقه ..
وهو / في السلسلة الصحيحة برقم / 330 ج 01 ورقة / 647 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عقبهُ /
وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم وهو : أن الرجل إذا دخل المجلس
يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب ..
فإذا وجد مثله : فعليه أن يجلس
فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء ؛ والمتعجرفين من المتمشيخين ..
فإن هذا : منهيّ عنه صراحةً في قوله
صلى الله عليه وسلم : لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا .. .
أخرجه مسلم ..
وزاد في رواية : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه : لم يجلس فيه . ..
أنظره / السلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 648 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ربيع العصر ربيع المدخلي حفظه الرحمن /
والدعوة إذا خلتْ من الحكمة وخلتْ من العلم وخلتْ من الحجةِ : تصيرُ وبالاً على صاحبها وعلى الناسِ . ..
أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 88 ...
ومنها ...
قال الحافظ جمالُ الدين عبدُالرحمن ابنُ عليّ ابن محمد ابن عليّ القرشيّ التيميّ البكريّ أبي الفرج ابن الجَوْزِيّ عليه رَحَمَات الله /
إعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس : هو الجهل . ..
أنظره / تلبيس ابليس ورقة / 121 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كونوا كما أمركم الله : يكن لكم كما وعدكم ..
أجيبوا الله إذا دعاكم : يجبكم إذا دعوتموه . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 19 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من سلك سبيل أهل السلامة : سلم ..
ومن لم يقبل مناصحة الناصحين : ندم . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 18 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاءها : النظر في كتب العلم . ..
أنظره / تلبيس إبليس ورقة / 290 ...