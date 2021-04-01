من درر السلف...الحلقة رقم 287

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاً /
ومَن لم يَسُرُّه ما يَسُرُّ المؤمنِين ويَسُوؤه مايَسُوءُ المؤمنين : فليس منهم . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 128 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال /
كنا إذا انتهينا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : جلس أحدنا حيث ينتهي . ..
قويّ بطرقه ..
وهو / في السلسلة الصحيحة برقم / 330 ج 01 ورقة / 647 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عقبهُ /
وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم وهو : أن الرجل إذا دخل المجلس
يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب ..
فإذا وجد مثله : فعليه أن يجلس
فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء ؛ والمتعجرفين من المتمشيخين ..
فإن هذا : منهيّ عنه صراحةً في قوله
صلى الله عليه وسلم : لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا .. .
أخرجه مسلم ..
وزاد في رواية : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه : لم يجلس فيه . ..
🥀 أنظره / السلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 648 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ربيع العصر ربيع المدخلي حفظه الرحمن /
والدعوة إذا خلتْ من الحكمة وخلتْ من العلم وخلتْ من الحجةِ : تصيرُ وبالاً على صاحبها وعلى الناسِ . ..
🥀 أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 88 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ جمالُ الدين عبدُالرحمن ابنُ عليّ ابن محمد ابن عليّ القرشيّ التيميّ البكريّ أبي الفرج ابن الجَوْزِيّ عليه رَحَمَات الله /
إعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس : هو الجهل . ..
🥀 أنظره / تلبيس ابليس ورقة / 121 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كونوا كما أمركم الله : يكن لكم كما وعدكم ..
أجيبوا الله إذا دعاكم : يجبكم إذا دعوتموه . ..
🥀 أنظره / التذكرة ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من سلك سبيل أهل السلامة : سلم ..
ومن لم يقبل مناصحة الناصحين : ندم . ..
🥀 أنظره / التذكرة ورقة / 18 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاءها : النظر في كتب العلم . ..
🥀 أنظره / تلبيس إبليس ورقة / 290 ... 🌾🌾🌾
 
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