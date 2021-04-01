من درر السلف...الحلقة رقم 287

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاً /ومَن لم يَسُرُّه ما يَسُرُّ المؤمنِين ويَسُوؤه مايَسُوءُ المؤمنين : فليس منهم . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 128 ...ومنها ...و عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال /كنا إذا انتهينا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : جلس أحدنا حيث ينتهي . ..قويّ بطرقه ..وهو / في السلسلة الصحيحة برقم / 330 ج 01 ورقة / 647 ...وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عقبهُ /وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم وهو : أن الرجل إذا دخل المجلسيجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب ..فإذا وجد مثله : فعليه أن يجلسفيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء ؛ والمتعجرفين من المتمشيخين ..فإن هذا : منهيّ عنه صراحةً في قولهصلى الله عليه وسلم : لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا .. .أخرجه مسلم ..وزاد في رواية : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه : لم يجلس فيه . ..أنظره / السلسلة الصحيحة ج 01 ورقة / 648 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة ربيع العصر ربيع المدخلي حفظه الرحمن /والدعوة إذا خلتْ من الحكمة وخلتْ من العلم وخلتْ من الحجةِ : تصيرُ وبالاً على صاحبها وعلى الناسِ . ..أنظره / مرحبا ياطالب العلم ورقة / 88 ...ومنها ...قال الحافظ جمالُ الدين عبدُالرحمن ابنُ عليّ ابن محمد ابن عليّ القرشيّ التيميّ البكريّ أبي الفرج ابن الجَوْزِيّ عليه رَحَمَات الله /إعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس : هو الجهل . ..أنظره / تلبيس ابليس ورقة / 121 ...ومنها ...وقال أيضاً /كونوا كما أمركم الله : يكن لكم كما وعدكم ..أجيبوا الله إذا دعاكم : يجبكم إذا دعوتموه . ..أنظره / التذكرة ورقة / 19 ...ومنها ...وقال أيضاً /من سلك سبيل أهل السلامة : سلم ..ومن لم يقبل مناصحة الناصحين : ندم . ..أنظره / التذكرة ورقة / 18 ...ومنها ...وقال أيضاً /واعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..وجلاءها : النظر في كتب العلم . ..أنظره / تلبيس إبليس ورقة / 290 ...