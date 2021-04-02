من درر السلف....الحلقة رقم 288

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...

🥀🥀 ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
الصدق : طمأنينة ..
لا يندم صاحبه : أبداً ..
ولا يقول : ليتني وليتني ..
لأن الصدق : منجاة ..
والصادقون : ينجيهم الله بصدقهم . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 300 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعم الله تعالى علينا : هذه الأشرطة ..
أن الإنسان : يستطيع أن يسمع صوت العالم الذي يحب ..
أن يسمع صوته : ولو كان بينه وبينه مسافات بعيدة ..
بل ولو كان هذا العالم : قد مات ..
وقد قالوا /
الخط يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونُ ..
ونحن نقول /
الصوت يبقى زماناً بعد قائله .. وصاحب الصوت تحت الأرض مدفونُ ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج 27 ورقة / 128 - 129 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّهُ . ..
رواه الإمام البخاريّ في الصحيح ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث : إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام ابن حجر الهيتميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وليس الهيثميّ صاحب كتاب : ( مجمع الزوائد ) /
من الكبائر : الإستدانة مع نيته عدم الوفاء ..
أو عدم : رجائه بأن لم يضطر ..
ولا كان له جهة ظاهرة : يفي منها ..
والدائن : جاهل بحاله . ..
🥀 أنظره / الزواجر ورقة / 411 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ما أصاب العبد من مصيبةٍ قط دقيقة ولا جليلة إلاّ : بما كسبت يداه . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 06 ورقة / 826 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
طلبُ الحلال والنفقة على العيال : بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ . ..
🥀 أنظره / الإيمان الأوسط ورقة / 609 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وسط الليل للمحبين للخلوة : بحبيبهم ..
وآخر الليل للمذنبين يستغفرون : من ذنوبهم ..
فمن عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقلّ : من مشاركة المذنبين في الاعتذار . ..
🥀 أنظره / المحجة في سير الدلجة ورقة / 65 ... 🌾🌾🌾
 
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