من درر السلف....الحلقة رقم 288

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
الصدق : طمأنينة ..
لا يندم صاحبه : أبداً ..
ولا يقول : ليتني وليتني ..
لأن الصدق : منجاة ..
والصادقون : ينجيهم الله بصدقهم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 300 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعم الله تعالى علينا : هذه الأشرطة ..
أن الإنسان : يستطيع أن يسمع صوت العالم الذي يحب ..
أن يسمع صوته : ولو كان بينه وبينه مسافات بعيدة ..
بل ولو كان هذا العالم : قد مات ..
وقد قالوا /
الخط يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونُ ..
ونحن نقول /
الصوت يبقى زماناً بعد قائله .. وصاحب الصوت تحت الأرض مدفونُ ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج 27 ورقة / 128 - 129 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّهُ . ..
رواه الإمام البخاريّ في الصحيح ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث : إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة . ..
أنظره / فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...
ومنها ...
وقال الإمام ابن حجر الهيتميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وليس الهيثميّ صاحب كتاب : ( مجمع الزوائد ) /
من الكبائر : الإستدانة مع نيته عدم الوفاء ..
أو عدم : رجائه بأن لم يضطر ..
ولا كان له جهة ظاهرة : يفي منها ..
والدائن : جاهل بحاله . ..
أنظره / الزواجر ورقة / 411 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ما أصاب العبد من مصيبةٍ قط دقيقة ولا جليلة إلاّ : بما كسبت يداه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 06 ورقة / 826 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
طلبُ الحلال والنفقة على العيال : بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ . ..
أنظره / الإيمان الأوسط ورقة / 609 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وسط الليل للمحبين للخلوة : بحبيبهم ..
وآخر الليل للمذنبين يستغفرون : من ذنوبهم ..
فمن عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقلّ : من مشاركة المذنبين في الاعتذار . ..
أنظره / المحجة في سير الدلجة ورقة / 65 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...
ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /
الصدق : طمأنينة ..
لا يندم صاحبه : أبداً ..
ولا يقول : ليتني وليتني ..
لأن الصدق : منجاة ..
والصادقون : ينجيهم الله بصدقهم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 300 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعم الله تعالى علينا : هذه الأشرطة ..
أن الإنسان : يستطيع أن يسمع صوت العالم الذي يحب ..
أن يسمع صوته : ولو كان بينه وبينه مسافات بعيدة ..
بل ولو كان هذا العالم : قد مات ..
وقد قالوا /
الخط يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونُ ..
ونحن نقول /
الصوت يبقى زماناً بعد قائله .. وصاحب الصوت تحت الأرض مدفونُ ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج 27 ورقة / 128 - 129 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّهُ . ..
رواه الإمام البخاريّ في الصحيح ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث : إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة . ..
أنظره / فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...
ومنها ...
وقال الإمام ابن حجر الهيتميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وليس الهيثميّ صاحب كتاب : ( مجمع الزوائد ) /
من الكبائر : الإستدانة مع نيته عدم الوفاء ..
أو عدم : رجائه بأن لم يضطر ..
ولا كان له جهة ظاهرة : يفي منها ..
والدائن : جاهل بحاله . ..
أنظره / الزواجر ورقة / 411 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ما أصاب العبد من مصيبةٍ قط دقيقة ولا جليلة إلاّ : بما كسبت يداه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 06 ورقة / 826 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
طلبُ الحلال والنفقة على العيال : بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ . ..
أنظره / الإيمان الأوسط ورقة / 609 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وسط الليل للمحبين للخلوة : بحبيبهم ..
وآخر الليل للمذنبين يستغفرون : من ذنوبهم ..
فمن عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقلّ : من مشاركة المذنبين في الاعتذار . ..
أنظره / المحجة في سير الدلجة ورقة / 65 ...