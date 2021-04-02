من درر السلف....الحلقة رقم 288

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد والعبر ...ومنها ...قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَاَلَى /الصدق : طمأنينة ..لا يندم صاحبه : أبداً ..ولا يقول : ليتني وليتني ..لأن الصدق : منجاة ..والصادقون : ينجيهم الله بصدقهم . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 300 ...ومنها ...وقال أيضاً /من نعم الله تعالى علينا : هذه الأشرطة ..أن الإنسان : يستطيع أن يسمع صوت العالم الذي يحب ..أن يسمع صوته : ولو كان بينه وبينه مسافات بعيدة ..بل ولو كان هذا العالم : قد مات ..وقد قالوا /الخط يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونُ ..ونحن نقول /الصوت يبقى زماناً بعد قائله .. وصاحب الصوت تحت الأرض مدفونُ ..أنظره / مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج 27 ورقة / 128 - 129 ...ومنها ...عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّهُ . ..رواه الإمام البخاريّ في الصحيح ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /وفي هذا الحديث : إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة . ..أنظره / فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...ومنها ...وقال الإمام ابن حجر الهيتميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وليس الهيثميّ صاحب كتاب : ( مجمع الزوائد ) /من الكبائر : الإستدانة مع نيته عدم الوفاء ..أو عدم : رجائه بأن لم يضطر ..ولا كان له جهة ظاهرة : يفي منها ..والدائن : جاهل بحاله . ..أنظره / الزواجر ورقة / 411 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /ما أصاب العبد من مصيبةٍ قط دقيقة ولا جليلة إلاّ : بما كسبت يداه . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 06 ورقة / 826 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /طلبُ الحلال والنفقة على العيال : بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ . ..أنظره / الإيمان الأوسط ورقة / 609 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /وسط الليل للمحبين للخلوة : بحبيبهم ..وآخر الليل للمذنبين يستغفرون : من ذنوبهم ..فمن عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقلّ : من مشاركة المذنبين في الاعتذار . ..أنظره / المحجة في سير الدلجة ورقة / 65 ...