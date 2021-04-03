من درر السلف....الحلقة رقم 289

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الرحيم بالخلق : حريٌّ بأن يرحمه الله عز وجل لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . ..
و ( إنما ) هنا / أداة حصر ..
فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..
وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك وعودها على الرحمة ..
ومِنْ أقرب ما يكون : هو رحمة الصغار والعطف ؛ والحنو عليهم وتطييب خواطرهم . ..
🥀 أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
التشاؤم ينبغي للإنسان : أن لا يطرأ له على بال ..
لأنه : ينكد عليه عيشه . ..
🥀 أنظره / القول المفيد ج 01 ورقة / 290 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال أبو جعفر بن صهبان عليه رَحَمَات الله /
يُقال /
أول المودة : طلاقة الوجه ..
والثانية : التودد ..
والثالثة : قضاء حوائج الناس ..
🥀 أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 ورقة / 178... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض ..
فلو نقشها العبد في لوح قلبهِ يقرؤها على عدد الأنفاس : لكان ذلك بعض ما يستحقه وهي /
من أصلح سريرته : أصلح الله علانيته ..
ومن أصلح ما بينه وبين الله : أصلح الله مابينه وبين الناس ..
ومن عمل لأخرته : كفاه الله مؤونة دنياه . ..
🥀 أنظره /الرسالة التبوكيه ورقة / 92 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنة لا يدخلها : خبيث ..
ولا مَن فيه شيء : من الخبث ..
فمن تطهر فى الدنيا ولقي الله طاهرًا مِن نجاساته : دخلها بغير معوق ..
ومن لم يتطهر فى الدنيا ؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر : لم يدخلها بحال ..
وإن كانت نجاسته كسببية عارضة : دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ؛ ثم يخرج منها . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
يُخفي الإنسانُ الطاعةَ : فتظهر عليه ؛ و يتحدث الناس بها ؛ وبأكثر منها ..
حتى إنهم : لا يعرفون له ذنباً ..
و لا يذكرونه : إلاّ بالمحاسن ..
ليعلم أن هنالك : رباً لا يُضيع عملَ عاملٍ ..
وإن قلوبَ الناس : لتعرف حال الشخص و تحب أو تأباه وتذمّه أو تمدحه وَفْقَ ما يتحقق بينه و بين الله تعالى . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾من
 
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