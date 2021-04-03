من درر السلف....الحلقة رقم 289

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /الرحيم بالخلق : حريٌّ بأن يرحمه الله عز وجل لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . ..و ( إنما ) هنا / أداة حصر ..فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك وعودها على الرحمة ..ومِنْ أقرب ما يكون : هو رحمة الصغار والعطف ؛ والحنو عليهم وتطييب خواطرهم . ..أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...ومنها ...وقال أيضاً /التشاؤم ينبغي للإنسان : أن لا يطرأ له على بال ..لأنه : ينكد عليه عيشه . ..أنظره / القول المفيد ج 01 ورقة / 290 ...ومنها ...قال أبو جعفر بن صهبان عليه رَحَمَات الله /يُقال /أول المودة : طلاقة الوجه ..والثانية : التودد ..والثالثة : قضاء حوائج الناس ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 ورقة / 178...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض ..فلو نقشها العبد في لوح قلبهِ يقرؤها على عدد الأنفاس : لكان ذلك بعض ما يستحقه وهي /من أصلح سريرته : أصلح الله علانيته ..ومن أصلح ما بينه وبين الله : أصلح الله مابينه وبين الناس ..ومن عمل لأخرته : كفاه الله مؤونة دنياه . ..أنظره /الرسالة التبوكيه ورقة / 92 ...ومنها ...وقال أيضاً /الجنة لا يدخلها : خبيث ..ولا مَن فيه شيء : من الخبث ..فمن تطهر فى الدنيا ولقي الله طاهرًا مِن نجاساته : دخلها بغير معوق ..ومن لم يتطهر فى الدنيا ؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر : لم يدخلها بحال ..وإن كانت نجاسته كسببية عارضة : دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ؛ ثم يخرج منها . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 56 ...ومنها ...و قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /يُخفي الإنسانُ الطاعةَ : فتظهر عليه ؛ و يتحدث الناس بها ؛ وبأكثر منها ..حتى إنهم : لا يعرفون له ذنباً ..و لا يذكرونه : إلاّ بالمحاسن ..ليعلم أن هنالك : رباً لا يُضيع عملَ عاملٍ ..وإن قلوبَ الناس : لتعرف حال الشخص و تحب أو تأباه وتذمّه أو تمدحه وَفْقَ ما يتحقق بينه و بين الله تعالى . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 109 ...من