من درر السلف....الحلقة رقم 289

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الرحيم بالخلق : حريٌّ بأن يرحمه الله عز وجل لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . ..
و ( إنما ) هنا / أداة حصر ..
فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..
وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك وعودها على الرحمة ..
ومِنْ أقرب ما يكون : هو رحمة الصغار والعطف ؛ والحنو عليهم وتطييب خواطرهم . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التشاؤم ينبغي للإنسان : أن لا يطرأ له على بال ..
لأنه : ينكد عليه عيشه . ..
أنظره / القول المفيد ج 01 ورقة / 290 ...
ومنها ...
قال أبو جعفر بن صهبان عليه رَحَمَات الله /
يُقال /
أول المودة : طلاقة الوجه ..
والثانية : التودد ..
والثالثة : قضاء حوائج الناس ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 ورقة / 178...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض ..
فلو نقشها العبد في لوح قلبهِ يقرؤها على عدد الأنفاس : لكان ذلك بعض ما يستحقه وهي /
من أصلح سريرته : أصلح الله علانيته ..
ومن أصلح ما بينه وبين الله : أصلح الله مابينه وبين الناس ..
ومن عمل لأخرته : كفاه الله مؤونة دنياه . ..
أنظره /الرسالة التبوكيه ورقة / 92 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنة لا يدخلها : خبيث ..
ولا مَن فيه شيء : من الخبث ..
فمن تطهر فى الدنيا ولقي الله طاهرًا مِن نجاساته : دخلها بغير معوق ..
ومن لم يتطهر فى الدنيا ؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر : لم يدخلها بحال ..
وإن كانت نجاسته كسببية عارضة : دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ؛ ثم يخرج منها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
و قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
يُخفي الإنسانُ الطاعةَ : فتظهر عليه ؛ و يتحدث الناس بها ؛ وبأكثر منها ..
حتى إنهم : لا يعرفون له ذنباً ..
و لا يذكرونه : إلاّ بالمحاسن ..
ليعلم أن هنالك : رباً لا يُضيع عملَ عاملٍ ..
وإن قلوبَ الناس : لتعرف حال الشخص و تحب أو تأباه وتذمّه أو تمدحه وَفْقَ ما يتحقق بينه و بين الله تعالى . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 109 ... من
ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
الرحيم بالخلق : حريٌّ بأن يرحمه الله عز وجل لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . ..
و ( إنما ) هنا / أداة حصر ..
فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..
وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك وعودها على الرحمة ..
ومِنْ أقرب ما يكون : هو رحمة الصغار والعطف ؛ والحنو عليهم وتطييب خواطرهم . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التشاؤم ينبغي للإنسان : أن لا يطرأ له على بال ..
لأنه : ينكد عليه عيشه . ..
أنظره / القول المفيد ج 01 ورقة / 290 ...
ومنها ...
قال أبو جعفر بن صهبان عليه رَحَمَات الله /
يُقال /
أول المودة : طلاقة الوجه ..
والثانية : التودد ..
والثالثة : قضاء حوائج الناس ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 ورقة / 178...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض ..
فلو نقشها العبد في لوح قلبهِ يقرؤها على عدد الأنفاس : لكان ذلك بعض ما يستحقه وهي /
من أصلح سريرته : أصلح الله علانيته ..
ومن أصلح ما بينه وبين الله : أصلح الله مابينه وبين الناس ..
ومن عمل لأخرته : كفاه الله مؤونة دنياه . ..
أنظره /الرسالة التبوكيه ورقة / 92 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنة لا يدخلها : خبيث ..
ولا مَن فيه شيء : من الخبث ..
فمن تطهر فى الدنيا ولقي الله طاهرًا مِن نجاساته : دخلها بغير معوق ..
ومن لم يتطهر فى الدنيا ؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر : لم يدخلها بحال ..
وإن كانت نجاسته كسببية عارضة : دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ؛ ثم يخرج منها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
و قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
يُخفي الإنسانُ الطاعةَ : فتظهر عليه ؛ و يتحدث الناس بها ؛ وبأكثر منها ..
حتى إنهم : لا يعرفون له ذنباً ..
و لا يذكرونه : إلاّ بالمحاسن ..
ليعلم أن هنالك : رباً لا يُضيع عملَ عاملٍ ..
وإن قلوبَ الناس : لتعرف حال الشخص و تحب أو تأباه وتذمّه أو تمدحه وَفْقَ ما يتحقق بينه و بين الله تعالى . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 109 ... من